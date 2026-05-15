De Rossi, le parole che fanno onore a lui e al Genoa prima del Milan

Aspettando il Milan, hanno chiesto a Daniele De Rossi come intenda preparare la partita, decisiva per i rossoneri, la cui qualificazione Champions è in bilico. Il Genoa, invece, sotto la guida del suo allenatore ha brillantemente guadagnato la salvezza con largo anticipo e nei giorni scorsi ha ricevuto un'altra bella notizia. Nyon ha rilasciato la licenza Uefa che al club mancava da quattro anni. Un significativo riconoscimento del nuovo corso rossoblù, esse