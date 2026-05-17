Inter-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

MILANO - Una giornata di festa, da mezzogiorno fino a sera. Apriranno alle 12 i cancelli dello stadio Meazza per accogliere il popolo nerazzurro. Un orario diverso dal solito, ma per un motivo: alle 12.30 comincerà uno speciale “Inter Live Show - 21 volte campioni d’Italia”. Uno spettacolo in cui si alterneranno campioni dello sport, volti dell’entertainment e della musica che dal palco intratterranno il pubblico fino al momento in cui prenderà il via il match contro il Verona. L’Inter verrà accolta con una coreografia che coinvolgerà tutti i settori dello stadio, per celebrare il doppio trionfo, campionato e Coppa Italia. A fine gara uno dei momenti più attesi: a Lautaro e compagni verrà consegnata la Coppa dello Scudetto, che verrà alzata al cielo davanti ai tifosi. E sarà accompagnata dalla Coppa Italia che farà la sua apparizione a San Siro. La consegna del trofeo rappresenta l’ultimo momento della festa organizzata in quel di San Siro.
Inter-Verona: diretta tv e streaming
Inter-Verona, match valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 15 allo stadio Giuseppe Meazza e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214).
Inter-Verona, le probabili formazioni
INTER (3-5-2): Sommer, Bisseck, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Pio Esposito, Lautaro. All. Chivu. A disposizione: Martinez, Di Gennaro, Akanji, Bastoni, Dimarco, Dumfries, Barella, Diouf, Zielinski, Mosconi, Bonny, Thuram. Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Akanji
VERONA (3-5-2): Montipò, Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Gagliardini, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Suslov, Bowie. All. Sammarco. A disposizione: Perilli, Toniolo, Slotsgaer, Frese, Niasse, Oyegoke, Harroui, Bella-Kotchap, Lirola, Isaac, Sarr, Lovric, Vermesan. Indisponibili: Serdar, Mosquera. Squalificati: -. Diffidati: Orban, Nelsson, Akpa Akpro, Gagliardini.
Arbitro: Calzavara. Assistenti: Costanzo-Passari. IV Uomo: Collu. Var: Santoro. Avar: Giua