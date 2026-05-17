Inter-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

MILANO - Una giornata di festa, da mezzogiorno fino a sera. Apriranno alle 12 i cancelli dello stadio Meazza per accogliere il popolo nerazzurro. Un orario diverso dal solito, ma per un motivo: alle 12.30 comincerà uno speciale “Inter Live Show - 21 volte campioni d’Italia”. Uno spettacolo in cui si alterneranno campioni dello sport, volti dell’entertainment e della musica che dal palco intratterranno il pubblico fino al momento in cui prenderà il via il match contro il Verona. L’Inter verrà accolta con una coreografia che coinvolgerà tutti i settori dello stadio, per celebrare il doppio trionfo, campionato e Coppa Italia. A fine gara uno dei momenti più attesi: a Lautaro e compagni verrà consegnata la Coppa dello Scudetto, che verrà alzata al cielo davanti ai tifosi. E sarà accompagnata dalla Coppa Italia che farà la sua apparizione a San Siro. La consegna del trofeo rappresenta l’ultimo momento della festa organizzata in quel di San Siro.