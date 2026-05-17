Bowie beffa l'Inter al 94': il pari col Verona guasta la festa di San Siro

Vittoria negata al'Inter nell'ultima sfida di San Siro in Serie A. Il Verona pareggia i conti con Bowie al 94', rispondendo al vantaggio dei nerazzurri che erano andati avanti di un gol grazie all'autorete di Edmundsson al 46': 1-1 al triplice fischio. Un pareggio che non aggiunge nulla a una classifica che ha già detto tutto sia per i neo campioni d'Italia che per la formazione di Sammarco, già retrocessa. San Siro saluta comunque i neo campioni d'Italia, reduci inoltre dal trionfo in Coppa. L'ultima uscita di campionato vedrà gli uomini di Chivu scendere in campo al Dall'Ara per l'ultimo appuntamento in programma domenica 24 maggio. Lo stesso giorno, gli scaligeri di Sammarco riceveranno la Roma.
Inter-Verona: il racconto della partita
Gara in equilibrio per i primi 20 minuti di gioco, con l'Hellas che guadagna la prima occasione da gol con Lovric che chiama in causa Sommer, che riesce a bloccare in due tempi. Non passa molto che l'Inter risponde con Mkhitaryan su cross di Sucic: la conclusione termina però fuori dai pali. Scoccata la mezz'ora, Lautaro ci prova da sinistro ma trova la deviazione di Valentini. Allo scadere, Mkhitaryan calcia in area ma Montipò respinge: sulla ribattuta si fionda il capitano nerazzurro che manca di poco lo specchio. Nella ripresa, i padroni di casa sbloccano subito le marcature con Bonny, che dopo aver divorato il vantaggio si fa perdonare su calcio d'angolo: l'ultimo tocco è però di Edmundsson, a cui viene assegnata pertanto l'autorete. Poi, la formazione di Chivu sfiora il raddoppio con Lautaro, a cui il portiere scaligero nega la gioia gol con un grandissimo intervento. Nel finale, Bowie nega l'ultimo successo interno ai neo campioni d'Italia, andando a segno per la quarta volta fuori casa e firmando al 94' il definitivo 1-1.