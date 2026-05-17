Bowie beffa l'Inter al 94': il pari col Verona guasta la festa di San Siro

Vittoria negata al'Inter nell'ultima sfida di San Siro in Serie A. Il Verona pareggia i conti con Bowie al 94', rispondendo al vantaggio dei nerazzurri che erano andati avanti di un gol grazie all'autorete di Edmundsson al 46': 1-1 al triplice fischio. Un pareggio che non aggiunge nulla a una classifica che ha già detto tutto sia per i neo campioni d'Italia che per la formazione di Sammarco, già retrocessa. San Siro saluta comunque i neo campioni d'Italia, reduci inoltre dal trionfo in Coppa. L'ultima uscita di campionato vedrà gli uomini di Chivu scendere in campo al Dall'Ara per l'ultimo appuntamento in programma domenica 24 maggio. Lo stesso giorno, gli scaligeri di Sammarco riceveranno la Roma.