Orsolini entra e piega l'Atalanta, ma non basta: colpo Bologna a Bergamo, Dea in Conference

Il match si sblocca nella ripresa

, nel posticipo della 37ª giornata del campionato di Serie A. Un risultato che, in virtù dei 3 punti di vantaggio a una giornata dal termine e il vantaggio nei confronti diretti, con i nerazzurri che si imposero 2-0 al Dall'Ara all'andata, r

Primo tempo giocato su buoni ritmi. Bologna più aggressivo in avvio, poi con il passare dei minuti l’Atalanta ha preso in mano il pallino pur senza creare occasioni. Nel finale di tempo è il Bologna a sfiorare il gol con Carnesecchi prodigioso su Rowe e Castro. Nella ripresa la partita resta equilibrata, con la Dea che sfiora il gol con Sulemana di testa su cross di Zappacosta. È il Bologna però a passare in vantaggio al 78' con l'ex di turno Orsolini, che di sinistro batte Carnesecchi su cross di Rowe. Inutile nel finale l'assalto dell'Atalanta alla porta di Skorupski, che sventa su Krstovic nell'occasione più importante. Ora tutto si deciderà nell'ultima giornata: la Dea sarà di scena a Firenze contro la Fiorentina, il Bologna riceve l'Inter campione d'Italia.