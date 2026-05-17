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Orsolini entra e piega l'Atalanta, ma non basta: colpo Bologna a Bergamo, Dea in Conference

I rossoblù sbancano la New Balance Arena ma, a -3 dai nerazzurri e sotto nei confronti diretti in virtù del 2-0 subito all'andata, sono aritmeticamente fuori dall'Europa
1 min
Orsolini entra e piega l'Atalanta, ma non basta: colpo Bologna a Bergamo, Dea in Conference© Getty Images
BERGAMO - Il Bologna si impone per 1-0 in casa dell'Atalanta, nel posticipo della 37ª giornata del campionato di Serie A. Un risultato che, in virtù dei 3 punti di vantaggio a una giornata dal termine e il vantaggio nei confronti diretti, con i nerazzurri che si imposero 2-0 al Dall'Ara all'andata, regala comunque alla Dea di Palladino l'aritmetica qualificazione alla prossima Conference League.

Il match si sblocca nella ripresa

Primo tempo giocato su buoni ritmi. Bologna più aggressivo in avvio, poi con il passare dei minuti l’Atalanta ha preso in mano il pallino pur senza creare occasioni. Nel finale di tempo è il Bologna a sfiorare il gol con Carnesecchi prodigioso su Rowe e Castro. Nella ripresa la partita resta equilibrata, con la Dea che sfiora il gol con Sulemana di testa su cross di Zappacosta. È il Bologna però a passare in vantaggio al 78' con l'ex di turno Orsolini, che di sinistro batte Carnesecchi su cross di Rowe. Inutile nel finale l'assalto dell'Atalanta alla porta di Skorupski, che sventa su Krstovic nell'occasione più importante. Ora tutto si deciderà nell'ultima giornata: la Dea sarà di scena a Firenze contro la Fiorentina, il Bologna riceve l'Inter campione d'Italia.

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