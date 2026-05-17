Lecce, tre punti d'oro all'ultimo respiro, Vardy dà una speranza alla Cremonese. Cagliari salvo, Torino ko

Succede di tutto nel finale delle partite delle 20:45 dove si è deciso una parte della corsa salvezza. Il Cagliari batte il Torino per 2-1 e raggiunge matematicamente la salvezza, il Lecce la spunta nel finale in casa del Sassuolo vincendo per 3-2 e la Cremonese compie l'impresa di battere di misura l'Udinese in trasferta. Nel match dell'Unipol Domus, il Torino passa in vantaggio al minuto 38: Obrador prende palla dalla distanza e con il suo esterno sinistro la mette alle spalle di Caprile. Ma il Cagliari pareggia subito: Sebastiano Esposito batte Paleari da fuori area con un gran destro all'angolino. La formazione sarda sorpassa i granata sul finire del primo tempo con Jerry Mina che mette dentro su cross di Zappa. Nella ripresa succede poco, Pisacane riesce così a raggiungere la salvezza con una giornata di anticipo.
Stulic regala tre punti salvezza
Lecce avanti dopo un quarto d'ora grazie a Cheddira che sfrutta un errore clamoroso della retroguardia del Sassuolo che sbaglia nel disimpegno verso il portiere. Passano cinque minuti e arriva il pari degli emiliani grazie a Laurientè che buca Falcone da due passi. Ma Cheddira riporta avanti il Lecce al 25': cross di Banda e testa della punta marocchina che buca ancora Turati. Nella ripresa arriva la doccia fredda per i salentini: al minuto 82 Pinamonti gela di tacco Falcone che non può fare altro che osservare il pallone entrare in porta. Ma la formazione di Di Francesco trova il guizzo nel finale con Stulic che fulmina Turati e regala tre punti salvezza pesantissimi per i salentini.
Udinese-Cremonese: decide Vardy
Cremonese in vantaggio dopo nove minuti: pasticcio clamoroso della difesa dell'Udinese con Vardy che ne approfitta per spiazzare Okoye. Nella ripresa i friulani restano in dieci uomini per il rosso estratto a Kamara al minuto 66 ma l'arbitro Manganiello revoca la sua decisione grazie all'intervento del Var, estraendo solo il giallo. Al minuto 86 annullato il gol del pari all'Udinese con Buksa che spinge un giocatore della Cremonese prima di calciare a porta vuota. La formazione di Giampaolo proverà l'impresa di centrare la salvezza all'ultima giornata quando ospiterà in casa il Como ma la questione resta in mano al Lecce che deciderà il suo destino al Via del Mare contro il Genoa.