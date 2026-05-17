Lecce, tre punti d'oro all'ultimo respiro, Vardy dà una speranza alla Cremonese. Cagliari salvo, Torino ko

Succede di tutto nel finale delle partite delle 20:45 dove si è deciso una parte della corsa salvezza. Il Cagliari batte il Torino per 2-1 e raggiunge matematicamente la salvezza, il Lecce la spunta nel finale in casa del Sassuolo vincendo per 3-2 e la Cremonese compie l'impresa di battere di misura l'Udinese in trasferta. Nel match dell'Unipol Domus, il Torino passa in vantaggio al minuto 38: Obrador prende palla dalla distanza e con il suo esterno sinistro la mette alle spalle di Caprile. Ma il Cagliari pareggia subito: Sebastiano Esposito batte Paleari da fuori area con un gran destro all'angolino. La formazione sarda sorpassa i granata sul finire del primo tempo con Jerry Mina che mette dentro su cross di Zappa. Nella ripresa succede poco, Pisacane riesce così a raggiungere la salvezza con una giornata di anticipo.