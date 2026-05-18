"Ho provato a far saltare mio padre, ma è juventino": Thuram, festa Inter ma pensa a Khephren...

Marcus Thuram ha rilasciato delle dichiarazioni al termine di Inter-Verona (terminata 1-1 con autorete di Edmundsson e rete di Bowie), in cui i nerazzurri hanno potuto festeggiare il ventunesimo Scudetto davanti ai propri tifosi. Il francese ha trattato diversi temi, tra cui la rivalità familiare con il padre Lilian e il fratello Kephren e l'esultanza alla Materazzi , che è stato una figura molto importante nella sua vita a Milano. Thuram si è poi reso protagonista di un episodio controverso in occasione della sfilata sul pullman per le vie di Milano, in cui ha mostrato uno striscione offensivo nei confronti dei rivali del Milan.

Il derby in casa Thuram: le parole su Lilian e Kephren

Il primo pensiero di Marcus Thuram va ovviamente alla famiglia, cominciando dal padre Lilian Thuram: ex difensore di Parma e soprattutto Juventus, squadra su cui non ha mai nascosto la sua fede. Parlando di come Thuram senior viva questo trofeo dell'Inter, l'attaccante ex Borussia Monchengladbach ha dichiarato: "Ho provato a far saltare papà...non ci sono riuscito. Mio padre è juventino, ma prima di tutto mi vuole bene ed è molto felice per me". Un pensiero è andato anche al fratello Kephren - sconfitto per 0-2 in casa dalla Fiorentina ed escluso dalla lista dei convocati per il Mondiale dal Ct francese Deschamps - per cui Marcus nutre grandi speranze: "Mio fratello? Ha il potenziale per arrivare a grandissimi livelli". E il suo livello? Ci sarebbero stati bene Thuram e Lautaro nell'Inter del Triplete? "No, davanti c'erano Milito ed Eto'o. Paragonare epoche è sempre difficile, l'Inter ha sempre avuto grandi attaccanti, spero di fare parte di questa storia".

L'esultanza alla Materazzi e il passo decisivo

Oltre alla famiglia, c'è un'altra persona che ha rappresentato molto per Marcus Thuram, Marco Materazzi, che il francese ha tenuto personalmente a ringraziare per via della vicinanza che l'ex difensore nerazzurro ha mostrato all'attaccante nei suoi momenti di difficoltà: "Esultanza alla Materazzi? Il giorno prima parlavo con mio padre, mi ha detto che nei momenti di vittoria devi ringraziare la gente che è stata a fianco, che mi ha aiutato a superare alcuni momenti e quando penso a momenti così penso a Marco perché quando le cose non andavano tanto bene mi mandava sempre messaggi". Thuram ha poi rivelato quando sia scattata la scintilla nei giocatori dell'Inter per compiere il passo decisivo verso lo Scudetto: "Dopo la sosta ci siamo parlati, abbiamo deciso di fare un passo in avanti e vincere questo scudetto".