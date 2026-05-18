Abete e la candidatura alla Figc: "Vi svelo il motivo. Abbiamo dovuto attendere Calciopoli per..."

A tutto Giancarlo Abete . Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti e candidato alla guida della Figc , ha parlato a margine della proiezione di due episodi di "Sopra la barriera - Calcio, inclusione e comunità", un progetto promosso dalla LND, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati. Abete ha parlato di questioni che riguardano il calcio italiano , con riferimento anche a periodi passati come quello di Calciopoli , senza trascurare la sua candidatura a presidente della Federazione e la questione del prossimo ct della Nazionale .

Abete: "Abbiamo dovuto attendere Calciopoli per..."

Abete ha dichiarato: "Al di là della qualità del presidente il problema è la capacità di rapporto tra le componenti. Dato che il presidente ha dei limiti di titolarità decisionali, proprio per il diritto di veto e per il diritto di intesa, lo showdown deve avvenire tra le anime del mondo del calcio. Abodi dice che i componenti del Consiglio federale saranno gli stessi? Dice una verità ed è un dato di fatto".

Sulla sua candidatura: "Il motivo è stato proprio questo: contestare la modalità che hanno portato all'individuazione della persona e che non consentivano di mettere al centro problematiche legate alla qualità dei rapporti e alla capacità di trovare sintesi dei problemi da parte delle componenti. Il problema delle modalità per affrontare un momento di confronto prescinde da chi sarà il presidente. Abbiamo dovuto attendere Calciopoli per avere una modifica di una norma che impediva con il diritto di veto - in presenza di una dialettica normale - l'elezione di un presidente".

"Ct Italia? Guardiola è Guardiola, ma..."

Abete ha poi aggiunto: "O noi avremo la capacità di fare un passo indietro come componenti e un passo avanti come capacità di sintesi oppure arriveranno altri soggetti che porranno modifiche rispetto alla situazione attuale. Se c'è una norma sovraordinata evidentemente non c'è neanche la necessità di riunire l'assemblea". Il presidente della Lnd non fa riferimento solo all'ipotesi del commissariamento della Figc: "Parlo di commissariamento? Anche extra commissariamento. Se il Coni stabilisce delle situazioni per cui modifica norme, a prescindere che ci sia il commissariamento o meno, bisogna poi renderle applicabili allo Statuto delle 48 federazioni, non è un discorso necessariamente legato al commissariamento". Tra i temi da dibattere nei prossimi tempi c'è quello del ct, tra i nomi ipotizzati è venuto fuori anche quello di Pep Guardiola: "Guardiola è Guardiola e non c'è bisogno che lo dica, ma ci sono tecnici italiani di qualità. Non voglio e non posso intervenire nel merito, semplicemente ho rappresentato la qualità dei tecnici italiani".