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Del Piero insignito del premio "Legendary Player" al Festival della Serie A: l'annuncio anticipato

L'amministratore delegato della Lega Calcio, Luigi De Siervo, ha premiato l'ex capitano della Juve: ecco quando verrà conferito il riconoscimento alla leggenda bianconera
1 min

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio Serie A, presenta così la tre giorni di eventi in programma a Parma dal 5 al 7 giugno. Nel corso della conferenza stampa De Siervo ha anticipato che il premio Legendary Player verrà conferito ad Alessandro del Piero. Venerdì 5 proprio da Parma ripartirà la nuova stagione sportiva con la presentazione del calendario 2026/2027 al Teatro Regio.

Le parole di De Siervo

"Il Festival della Serie A è un tentativo di stare in mezzo alle persone per cercare, a fine stagione, di sdrammatizzare un po' il clima che caratterizza tutto l'anno, il primo weekend libero invece andare al mare si viene a Parma dove cerchiamo di coinvolgere le persone con 30 i panel dove si approfondiscono gli argomenti, temi anche da bar nel senso positivo del termine: tutti possono entrare nella stanza di bottoni, ascoltare dai diretti protagonisti quelle che sono un po' le logiche guidano questo mondo che sembra semplice, ma non lo è".

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