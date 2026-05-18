Del Piero insignito del premio "Legendary Player" al Festival della Serie A: l'annuncio anticipato

Luigi De Siervo , amministratore delegato della Lega Calcio Serie A , presenta così la tre giorni di eventi in programma a Parma dal 5 al 7 giugno. Nel corso della conferenza stampa De Siervo ha anticipato che il premio Legendary Player verrà conferito ad Alessandro del Piero . Venerdì 5 proprio da Parma ripartirà la nuova stagione sportiva con la presentazione del calendario 2026/2027 al Teatro Regio.

Le parole di De Siervo

"Il Festival della Serie A è un tentativo di stare in mezzo alle persone per cercare, a fine stagione, di sdrammatizzare un po' il clima che caratterizza tutto l'anno, il primo weekend libero invece andare al mare si viene a Parma dove cerchiamo di coinvolgere le persone con 30 i panel dove si approfondiscono gli argomenti, temi anche da bar nel senso positivo del termine: tutti possono entrare nella stanza di bottoni, ascoltare dai diretti protagonisti quelle che sono un po' le logiche guidano questo mondo che sembra semplice, ma non lo è".