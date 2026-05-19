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Il Cagliari sceglie ancora Pontedilegno-Tonale per il ritiro estivo 2026/27

Sarà ancora il Campo sportivo di Temù a ospitare il ritiro estivo del Cagliari Calcio. Per il secondo anno consecutivo, i rossoblù torneranno nel cuore dell’Alta Val Camonica per preparare la nuova stagione sportiva, rinnovando una collaborazione nata la scorsa estate e subito rivelatasi vincente
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Il Cagliari sceglie ancora Pontedilegno-Tonale per il ritiro estivo 2026/27

Dopo il positivo debutto del 2025, caratterizzato da un’esperienza apprezzata sotto ogni punto di vista – organizzativo, sportivo e umano – il Club ha scelto di dare continuità al percorso intrapreso, confermando il comprensorio Pontedilegno-Tonale come sede ideale per la preparazione precampionato.

Il programma ricalcherà la formula già sperimentata con successo: dopo i primi giorni dedicati a test e visite, con una fase iniziale di lavoro che verrà svolta al CRAI Sport Center di Assemini, la squadra si trasferirà in Lombardia dal 22 luglio al 1° agosto per lavorare in altura presso il Campo sportivo comunale di Temù. Il quartier generale sarà nuovamente il “Blu Hotel Acquaseria” di Ponte di Legno, punto di riferimento per ospitalità e supporto logistico, in un contesto capace di offrire le migliori condizioni per il lavoro dello staff tecnico e della squadra.

Il ritorno in Val Camonica rappresenta anche la conferma di un legame costruito rapidamente con il territorio e la sua comunità. L’estate 2025 aveva segnato un primo incontro carico di entusiasmo tra i rossoblù e i tanti tifosi presenti nel Nord Italia e in Europa: un rapporto che si rafforzerà ulteriormente nel corso della nuova permanenza, tra allenamenti, iniziative dedicate e momenti di condivisione.

“Dare continuità al lavoro iniziato lo scorso anno è stata una scelta naturale”, spiega Stefano Melis, amministratore delegato del Cagliari Calcio. “Abbiamo trovato a Pontedilegno-Tonale un ambiente ideale sotto tutti i punti di vista: qualità delle strutture, organizzazione, accoglienza e un contesto perfetto per lavorare con intensità. Il ritiro è un passaggio fondamentale nella costruzione della stagione e poterlo vivere in un ambiente che conosciamo e che ci ha già dato riscontri così positivi rappresenta un valore aggiunto importante”.

Soddisfazione condivisa anche dal Consorzio Pontedilegno-Tonale, che rinnova così la collaborazione con il Club rossoblù, consolidando un progetto che unisce sport, territorio e promozione turistica. Un connubio che guarda al futuro, con l’obiettivo di crescere insieme e valorizzare sempre più un’esperienza capace di coinvolgere squadra, tifosi e comunità locale.

“Siamo molto contenti che il Cagliari Calcio abbia deciso di tornare ad allenarsi nel nostro comprensorio”, spiega Roberto Menici, vice Presidente del Consorzio Pontedilegno-Tonale. “L’esperienza dell’anno scorso è stata assolutamente positiva anche da parte nostra. I calciatori hanno avuto la possibilità di conoscere ed apprezzare il nostro territorio e siamo pronti ad accogliere anche i tifosi per i quali stiamo preparando un pacchetto vacanza che, oltre a garantire loro uno sconto sull’ospitalità alberghiera, prevederà altre agevolazioni per un piacevole soggiorno dove alternare momenti con la squadra e momenti di relax nella natura”.

Il ritiro estivo del Cagliari Calcio è organizzato dal Consorzio Pontedilegno-Tonale, in collaborazione con Kairos Sport, agenzia specializzata nell’organizzazione di eventi sportivi e ritiri di Club professionistici guidata da Gioele Caravello.

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