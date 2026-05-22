Italiano-Napoli, non c'è due senza tre: Sarri va all'Atalanta. Offerte 'big' per McTominay e Vergara

Il nuovo Napoli parlerà Italiano . Gioco di parole per certi versi un po’ scontato per evidenziare come in pole position per la panchina azzurra sia balzato l’attuale allenatore del Bologna , che è tuttora vincolato al club emiliano fino 2027. La dirigenza partenopea sta però virando in maniera decisa su Vincenzo Italiano per il dopo Antonio Conte , pronto a salutare la squadra dopo la gara di domenica contro l’Udinese. E così il presidente Aurelio De Laurentiis è tornato a ripensare con convinzione a un suo vecchio pallino: Italiano, appunto. Il tecnico di Ribera era già stato vicino ad approdare al timone del Napoli nel 2021 (poi ADL scelse Luciano Spalletti) e nel 2024 (era il piano B, qualora Conte non avesse accettato l’offerta). Siamo di fronte al più classico dei “non c’è due senza tre”. Stavolta però potrebbe essere la volta buona. Pronto per Italiano un biennale con opzione per il terzo anno per strappare il sì definitivo dell’allenatore, che nel frattempo sta potenziando il suo staff all’interno del quale è in procinto di rientrare come collaboratore tecnico Marco Turati (reduce dal positivo biennio alla guida del Siracusa).

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Manna resta, Sarri verso l'Atalanta

Un segnale, forse indiretto, di come Italiano si stia preparando per essere più strutturato in vista di un top club. Sfuma invece il ritorno sulla panchina napoletana del grande ex Maurizio Sarri, che - come anticipato proprio da Tuttosport lo scorso 15 maggio - ripartirà dall’Atalanta. Intesa di massima già raggiunta tra l’allenatore toscano e la Dea per un triennale da 3,5 milioni a stagione. Decisivo l’effetto Cristiano Giuntoli, che prenderà il posto di Tony D’Amico come direttore sportivo. La firma del dirigente ex Juve e Napoli è attesa per la prossima settimana. Restando in tema di direttori sportivi: il Napoli è intenzionato a tenersi stretto e blindare Giovanni Manna, che nonostante il corteggiamento della Roma resterà al comando delle operazioni di mercato azzurre. Mai percorsa la pista - al di là dei rumors di qualche settimana fa - che portava a Sean Sogliano, il cui futuro potrebbe essere comunque lontano da Verona dopo la retrocessione in Serie B. Al suo posto occhio alla candidatura di Stefano Capozucca.

Il rinnovo di McTominay

Tornando al club di De Laurentiis: procedono spediti i dialoghi per arrivare il prima possibile alla fumata bianca, anzi azzurra in questo caso, in merito al rinnovo di Scott Mc Tominay. Lo scozzese volante è considerato incedibile dal club partenopeo. Tanto che sono già state respinte le avance di due club inglesi e uno arabo. Niente da fare. Il messaggio arrivato dal Castelvolturno è di quelli chiari e inequivocabili: il numero 8 non si tocca. Ecco perché anche negli ultimi giorni sono proseguiti i dialoghi per arrivare al prolungamento fino al 2030 con opzione per il 2031. Il tutto accompagnato da un meritato quanto inevitabilmente adeguamento all’insù dell’ingaggio. Infine il Napoli ha ricevuto nelle ultime ore una proposta tra i 25 e i 30 milioni da un top club di Premier League per Antonio Vergara. Il gioiellino piace anche a 2 big di Serie A e potrebbe rischiare di volare via in estate.