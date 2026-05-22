Yildiz, la rivelazione a destra e Dimarco: tutti gli MVP dell'ultima Serie A

ROMA - La stagione sta per volgere al termine e quindi è il momento dei riconoscimenti individuali ruolo per ruolo dell'annata 2025-26 con la Juventus protagonista. La Lega Calcio Serie A ha ufficializzato gli Mvp della Serie A 2025/2026, che premiano il miglior under 23, portiere, difensore, centrocampista e attaccante della stagione oltre all'allenatore e al migliore in assoluto, l'Mvp. I vincitori sono stati individuati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all'efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione
I vincitori
Come portiere vince Mile Svilar della Roma (37 presenze e 17 clean sheet), in difesa Marco Palestra del Cagliari (36 presenze, 1 gol e 4 assist), a centrocampo Nico Paz del Como (35 presenze, 12 gol e 7 assist) e in attacco il capitano dell'Inter Lautaro Martinez (29 presenze, 17 gol e 6 assist). Il fuoriclasse della Juventus Kenan Yildiz (36 presenze, 10 gol e 7 assist) ha vinto il premio "Risig Star" ovvero quello di miglior giovane, mentre il riconoscimento di miglior allenatore è andato ovviamente a Cristian Chivu: il premio, istituito dalla stagione 2021-2022, ha visto sempre trionfare l'allenatore campione d'Italia da Stefano Pioli con il Milan nella prima edizione, Luciano Spalletti con il Napoli nel 2022-23 e Simone Inzaghi con l'Inter nel 2023-24.
Il premio MVP della Serie A Enilive 2025/2026 come Migliore in Assoluto è stato assegnato al calciatore dell’Inter Federico Dimarco. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Bologna-Inter sul campo dello stadio 'Renato Dall’Ara' di Bologna.
Gli Mvp della stagione 2025-26
- RISING STAR: Kenan Yildiz (Juventus)
- MIGLIOR PORTIERE: Mile Svilar (Roma)
- MIGLIOR DIFENSORE: Marco Palestra (Cagliari)
- MIGLIOR CENTROCAMPISTA: Nico Paz (Como)
- MIGLIOR ATTACCANTE: Lautaro Martinez (Inter)
- MIGLIOR ALLENATORE: Cristian Chivu (Inter)
- MVP: Federico Dimarco (Inter)