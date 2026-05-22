Yildiz, la rivelazione a destra e Dimarco: tutti gli MVP dell'ultima Serie A

ROMA - La stagione sta per volgere al termine e quindi è il momento dei riconoscimenti individuali ruolo per ruolo dell'annata 2025-26 con la Juventus protagonista. La Lega Calcio Serie A ha ufficializzato gli Mvp della Serie A 2025/2026, che premiano il miglior under 23, portiere, difensore, centrocampista e attaccante della stagione oltre all'allenatore e al migliore in assoluto, l'Mvp. I vincitori sono stati individuati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all'efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione