Solo un pari tra Fiorentina e Atalanta: viola già salvi, la Dea vola in Conference League

Termina in parità col punteggio di 1-1 il match del Franchi che di fatto chiude la stagione della Fiorentina e dell'Atalanta. Entrambe le squadre non avevano più niente da chiedere a questo campionato, con i viola matematicamente salvi già da tre giornate mentre la Dea è qualificata per la prossima edizione di Conference League. Fiorentina che chiude il primo tempo in vantaggio grazie a Piccoli che al minuto 39 sorprende un incerto Sportiello sul suo palo; ma il pari bergamasco arriva nella ripresa quando Comuzzo al minuto 82 devia nella propria porta un cross di Zappacosta per anticipare Scamacca solo in area. Come già detto, la formazione di Vanoli chiude questa stagione a quota 42 punti mentre l'Atalanta consolida il settimo posto a quota 59.