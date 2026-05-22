Vanoli: "Ringrazio i tifosi della Fiorentina. Futuro? Una grossa delusione..."

Paolo Vanoli è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il pari interno contro l' Atalanta deciso dalla rete di Piccoli e dall'autogol di Comuzzo . Il tecnico della Fiorentina ha dichiarato: “Ringrazio i tifosi della Fiorentina, è stato un omaggio grandissimo. Io ho giocato qua, so quanto hanno sofferto per la situazione. Vorrei spezzare una lancia in favore dei ragazzi, accettiamo le critiche ma questa squadra da quando ci sono ha sempre dato il massimo e si è visto nella seconda parte con la salvezza e la prestazione a Torino e quella di oggi. Abbiamo cambiato un aspetto delle statistiche salvandoci con questo girone di ritorno”.

Le parole di Vanoli

Vanoli non vuole ancora parlare del suo futuro: “Sarebbe una grossa delusione essere riconfermato per riconoscenza ma perché mi hanno visto lavorare, i numeri dimostrano cosa ho fatto, sono ambizioso e voglio costruire una Fiorentina importante. Questa salvezza vale tanto, da pochi anni sono in Serie A e mediaticamente non molto sponsorizzato ma grazie alla gavetta ho imparato a lavorare e oggi ritiro il mio premio”.

Le dichiarazioni di Palladino

Anche Palladino è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Il bilancio di fine anno è giusto. Da quando sono arrivato abbiamo tutti quanti insieme riacceso lo spirito dell’Atalanta. Siamo partiti dal tredicesimo posto e abbiamo fatto una grande cavalcata, riportando l’Atalanta in Europa, dove meritava di stare. Dobbiamo essere orgogliosi e abbiamo concluso con una buona prestazione. Sarebbe stato assurdo perdere questa partita, era incredibile che ci trovassimo sotto per 1-0. Con grande professionalità l’abbiamo ripresa. Probabilmente la partita contro la Juventus è lo spartiacque. Fino a lì la nostra stagione, da quando sono arrivato, è stata incredibile, con tre competizioni. Abbiamo fatto un grande lavoro. In campionato volevamo riportare l’Atalanta In Europa, e quella partita è stata decisiva. Abbiamo fatto una grande partita che purtroppo abbiamo perso, e forse da lì il nostro sogno è crollato. Dobbiamo però essere orgogliosi di aver riportato l’Atalanta in Europa. Mi hanno dato l’opportunità di allenare una squadra forte, in Champions League, voglio ringraziare la famiglia Percassi con cui c’è un gran rapporto".