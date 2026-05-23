Bologna-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Calhanoglu, Dumfries, Akanji e Thuram sono già in vacanza, esentati dalla trasferta di Bologna per staccare qualche giorno prima di presentarsi in ritiro con le rispettive nazionali per il Mondiale. A Bologna Chivu, premiato come miglior allenatore della stagione, presenterà una formazione mista tra titolari e riserve per l'ultimo turno di campionato. C'è stato grande equilibrio nelle ultime otto sfide tra Bologna e Inter in Serie A con tre successi per parte e due pareggi. Dopo il 3-1 nel match d'andata dello scorso 4 gennaio, i nerazzurri potrebbero vincere entrambe le sfide stagionali di campionato contro i rossoblù per la prima volta dal 2020/21, anche se il Bologna ha vinto tre delle ultime quattro gare al Dall'Ara contro l'Inter in campionato, tante quante nelle precedenti 24 partite casalinghe contro i nerazzurri in Serie A. L'Inter ha fatto 86 punti in questo campionato e solo tre volte ha ottenuto più punti nella sua storia (considerando tre punti a vittoria): 94 nel 2023/24, 91 nel 2020/21 e 97 nel 2006/07 (86 anche nel 1950/51).
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La partita tra Bologna e Inter è in programma alle ore 18 e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.
Bologna-Inter, probabili formazioni
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Helland, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano. A disposizione: Pessina, Ravaglia, De Silvestri, Heggem, Lykogiannis, Joao Mario, Moro, Sohm, Dallinga, Dominguez, Odgaard.
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro. Allenatore: Chivu. A disposizione: Sommer, Darmian, De Vrij, Augusto, Cocchi, Kaczmarski, Diouf, Frattesi, Sucic, Topalovic, Mosconi, Bonny.
ARBITRO: Bonacina. ASSISTENTI: Laghezza-Zezza. QUARTO UOMO: Marcenaro. VAR: Pezzuto. AVAR: Baroni.