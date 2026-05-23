Bologna-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Calhanoglu, Dumfries, Akanji e Thuram sono già in vacanza, esentati dalla trasferta di Bologna per staccare qualche giorno prima di presentarsi in ritiro con le rispettive nazionali per il Mondiale. A Bologna Chivu, premiato come miglior allenatore della stagione, presenterà una formazione mista tra titolari e riserve per l'ultimo turno di campionato. C'è stato grande equilibrio nelle ultime otto sfide tra Bologna e Inter in Serie A con tre successi per parte e due pareggi. Dopo il 3-1 nel match d'andata dello scorso 4 gennaio, i nerazzurri potrebbero vincere entrambe le sfide stagionali di campionato contro i rossoblù per la prima volta dal 2020/21, anche se il Bologna ha vinto tre delle ultime quattro gare al Dall'Ara contro l'Inter in campionato, tante quante nelle precedenti 24 partite casalinghe contro i nerazzurri in Serie A. L'Inter ha fatto 86 punti in questo campionato e solo tre volte ha ottenuto più punti nella sua storia (considerando tre punti a vittoria): 94 nel 2023/24, 91 nel 2020/21 e 97 nel 2006/07 (86 anche nel 1950/51).