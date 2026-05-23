La Lazio vince nel segno di Pedro: Pisa ribaltato e Sarri chiude col sorriso

ROMA - Nemmeno il più bravo dei registi avrebbe potuto scrivere un finale così bello ed emozionante. Nella sua ultima recita con la Lazio allo Stadio Olimpico - ancora una volta deserto per la contestazione nei confronti del presidente Claudio Lotito -, Pedro ha siglato il gol che vale i tre punti contro il Pisa nell'ultima gara di campionato. Una serata da brividi per l'attaccante spagnolo che dopo cinque anni in biancoceleste si congeda dal suo popolo con la 39ª rete con l'aquila sul petto. Eppure la gara si era messa male per la formazione di Maurizio Sarri, sotto per il gol di Stefano Moreo al 23'. Nel giro di due minuti, tra il 33' e il 35', però, i padroni di casa hanno ribaltato tutto con Dele-Bashiru e Pedro appunto. La Lazio chiude una stagione complicatissima a quota 54 mentre il Pisa, già retrocesso, si ferma a 18, fanalino di coda del campionato.
Lazio-Pisa 2-1: la cronaca
Avvio di gara che vede protagonisti i padroni di casa. La Lazio colpisce un palo esterno con Marusic, mentre Pedro si vede negare la rete da Semper. Al 23', però, è il Pisa a sbloccare la gara. Aebischer riceve sulla destra e crossa al centro, dove Moreo salta di testa e buca Furlanetto. Al 27' l'estremo difensore biancoceleste evita il 2-0 con un grande riflesso sulla conclusione di Angori. Dopo dieci minuti di apnea, la Lazio reagisce e trova il pari. Dele-Bashiru riceve al limite, si libera intelligentemente della marcatura e calcia alla sinistra di Semper, che non riesce a raggiungere in tempo il pallone: 1-1. La squadra di Sarri ritrova entusiasmo e ribalta il risultato al 35' con Pedro, che con un preciso sinistro dal limite manda la palla nell'angolino. Si va all'intervallo sul risultato di 2-1.
Emozioni in calo nella ripresa. Al 50' Noslin va vicino al 3-1, ma Semper interviene di piede. I protagonisti sono così i cambi, in primis quello che vede Pedro prendersi l'applauso dei pochi sostenitori biancocelesti presenti all'Olimpico (causa protesta dei tifosi), ma anche gli ingressi in campo degli esordienti Bettazzi (Pisa) e Przyborek (Lazio). Nel finale c'è tempo per una conclusione del neo entrato Maldini che Semper mette in angolo. All'Olimpico finisce 2-1. Il Pisa saluta la massima serie con la nona sconfitta di fila, la Lazio mette la parola fine su una stagione complicata.