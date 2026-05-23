La Lazio vince nel segno di Pedro: Pisa ribaltato e Sarri chiude col sorriso

ROMA - Nemmeno il più bravo dei registi avrebbe potuto scrivere un finale così bello ed emozionante. Nella sua ultima recita con la Lazio allo Stadio Olimpico - ancora una volta deserto per la contestazione nei confronti del presidente Claudio Lotito -, Pedro ha siglato il gol che vale i tre punti contro il Pisa nell'ultima gara di campionato. Una serata da brividi per l'attaccante spagnolo che dopo cinque anni in biancoceleste si congeda dal suo popolo con la 39ª rete con l'aquila sul petto. Eppure la gara si era messa male per la formazione di Maurizio Sarri, sotto per il gol di Stefano Moreo al 23'. Nel giro di due minuti, tra il 33' e il 35', però, i padroni di casa hanno ribaltato tutto con Dele-Bashiru e Pedro appunto. La Lazio chiude una stagione complicatissima a quota 54 mentre il Pisa, già retrocesso, si ferma a 18, fanalino di coda del campionato.