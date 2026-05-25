Giudice Sportivo Serie A: Cremonese stangata, quante giornate a Grassi-Djuric-Okereke. Tutte le decisioni

Il campionato di Serie A è giunto al termine, il 38° turno ovviamente porterà con sé strascichi in vista della prima giornata del prossimo campionato. Sono infatti arrivati i provvedimenti del Giudice Sportivo , e non sono mancate le stangate dopo le convulse gare di ieri in ci si giocava sia il piazzamento in Champions League che la permanenza nella massima serie .

Giudice Sportivo, stangate per la Cremonese

I provvedimenti più evidenti sono quelli per i calciatori della Cremonese, che ieri ha perso contro il Como ed è dunque retrocessa in Serie B. Addirittura 4 giornate di squalifica all'indirizzo di Alberto Grassi "per avere, al 28° del secondo tempo, proferito una espressione blasfema, avvicinandosi con fare minaccioso al Direttore di gara spingendolo leggermente". Sempre in casa grigiorossa due turni a Milan Djuric "per essere, al 28° del secondo tempo, quale calciatore in panchina, entrato sul terreno di giuoco rivolgendo ad un Assistente espressioni ingiuriose". Un turno di squalifica anche per David Okereke (a cui vanno anche 5000 euro di ammenda) "per avere, al 28° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento gravemente irrispettoso nei confronti del Direttore di gara".

Gli altri squalificati dopo il 38° turno di Serie A

Per ciò che concerne le altre squadre, in casa Udinese ammenda di 5000 euro e due turni di squalifica per Christian Kabasele "per avere, al 19° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un calciatore della squadra avversaria con un calcio ad una gamba senza conseguenze". Un turno di squalifica per Nicolas Valentini del Verona causa doppia ammonizione nel match contro la Roma. Dovranno saltare la prossima partita anche alcuni calciatori che erano diffidati e che nell'ultima giornata di campionato hanno ricevuto un giallo: Britschgi del Parma, Mkhitaryan dell'Inter, Ramadani del Lecce e Vardy della Cremonese, tutti per comportamento scorretto. Infine Maignan del Milan e Bianchetti della Cremonese hanno ricevuto ammenda di 1500 euro causa proteste: entrambi erano entrati in diffida, con quest'ultima che ovviamente decade in virtù della fine del campionato.