Serie A e Coppa Italia 2026/2027: tutte le date. Quando si giocherà la prima giornata di campionato

ROMA - La stagione 2026-27 è già iniziata. La Lega Calcio Serie A ha ufficializzato le date della prossima annata sia del campionato che della Coppa Italia. l prossimo campionato infatti comincerà domenica 23 agosto 2026 con bandiera a scacchi domenica 30 maggio 2027. Ci saranno solo due turni infrasettimanali, nello specifico mercoledì 28 ottobre 2026 e mercoledì 6 gennaio 2027, e non si giocherà sotto Natale quindi domenica 27 dicembre 2026.Per quanto riguarda la Nazionale saranno 4 le pause ovvero le domeniche del 27 settembre, 4 ottobre e 15 novembre 2026, a cui si aggiunge il 28 marzo 2027.