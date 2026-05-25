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Serie A e Coppa Italia 2026/2027: tutte le date. Quando si giocherà la prima giornata di campionato

La nuova stagione è già iniziata con l'ufficialità degli impegni di campionato e torneo: via il 23 agosto
2 min
coppa italia
Serie A e Coppa Italia 2026/2027: tutte le date. Quando si giocherà la prima giornata di campionato © LAPRESSE

ROMA - La stagione 2026-27 è già iniziata. La Lega Calcio Serie A ha ufficializzato le date della prossima annata sia del campionato che della Coppa Italia. l prossimo campionato infatti comincerà domenica 23 agosto 2026 con bandiera a scacchi domenica 30 maggio 2027. Ci saranno solo due turni infrasettimanali, nello specifico mercoledì 28 ottobre 2026 e mercoledì 6 gennaio 2027, e non si giocherà sotto Natale quindi domenica 27 dicembre 2026.Per quanto riguarda la Nazionale saranno 4 le pause ovvero le domeniche del 27 settembre, 4 ottobre e 15 novembre 2026, a cui si aggiunge il 28 marzo 2027.

Coppa Italia, tutto il calendario

Il torneo inizierà ad agosto: il turno preliminare si giocherà domenica 9 agosto, seguito a ruota dai trentaduesimi domenica 16 agosto 2026. Qui di seguito le date e i turni:

  • Sedicesimi - Mercoledì 02/09/2026 (Data di Riserva Martedì 15/09/2026)
  • Ottavi di Finale - Mercoledì 02/12/2026
  • Ottavi di Finale - Mercoledì 16/12/2026 (Data di Riserva Mercoledì 13/01/2027)
  • Quarti di Finale - Mercoledì 03/02/2027
  • Quarti di Finale - Mercoledì 10/02/2027
  • Semifinali (andata) - Mercoledì 03/03/2027
  • Semifinali (ritorno) - Mercoledì 21/04/2027
  • Finale - Mercoledì 19/05/2027

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