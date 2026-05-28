"Giustizia sportiva un grande problema, deve cambiare così": Abodi netto

Quali riforme reputa necessarie? «Intanto abbiamo fatto qualcosa sul tema dei controlli finanziari, con molti pregiudizi. La commissione indipendente sta facendo il suo lavoro e avanzerà proposte sugli indicatori per l’iscrizione ai campionati. Poi abbiamo due grandi problemi, il primo dei quali è relativo all’assetto, sia dei campionati e dei calendari, sia della Federazione: serve che le componenti non abbiano la capacità di porre veti allo sviluppo del sistema. Dalla base a chi gioca in Champions, ognuno deve poter fare il suo mestiere».

Il secondo? «È quello della giustizia sportiva, e in questo caso non parlo solo del calcio. Deve essere indipendente: finora ha funzionato in un certo modo, ma gli organi di giustizia non possono giudicare i soggetti che li hanno designati. È questione di forma e purtroppo anche di sostanza».

Come si sta muovendo? «Stiamo lavorando con il Coni: a giugno dovrebbe arrivare in Giunta un primo modulo di riforme, riguardante le procure, sia federali sia del Coni. Poi ne vorrei altri, dal presidente del collegio sindacale a una vera attuazione della legge 231 (che prevede l’obbligo di adottare un modello organizzativo e un codice etico, ndr). E ritengo sia necessario limitare il numero di mandati negli organi di giustizia: quando si rimane nello stesso posto per troppo tempo, si perde sensibilità».