"Giustizia sportiva un grande problema, deve cambiare così": Abodi netto

MILANO - Ministro Abodi, lei è sempre stato scettico sulla possibilità di rinnovamento del calcio tramite elezioni. «Io sono scettico nella misura in cui non penso che il presidente sia il solo responsabile. È una persona che deve governare in un contesto, che rimarrà identico. Se la Federcalcio dimostrerà che, cambiando il presidente ma non il consiglio federale, verranno fatte le riforme non fatte finora, sarò felice di sorprendermi».
Malagò, Abete e FIGC: la posizione del ministro Abodi
Non ha ancora incontrato Abete e Malagò. «Nessuno me l’ha chiesto. Se accadrà, risponderò, come ho sempre fatto».
Malagò è in vantaggio… «Ogni scelta può essere corretta, conta l’efficacia dell’azione. Non è questione di nome: sia Malagò sia Abete hanno le loro storie nel calcio. E sono diverse».
Risponderà all’interrogazione scritta sulla presunta ineleggibilità di Malagò. «È un tema tecnico-giuridico, risponderò e chiederò che si esprimano gli organi competenti».
L’eventuale ripescaggio dell’Italia ai Mondiali? «Non lo credo possibile, né opportuno. Una Nazionale come la nostra si deve qualificare sul campo».
"Due grandi problemi"
Quali riforme reputa necessarie? «Intanto abbiamo fatto qualcosa sul tema dei controlli finanziari, con molti pregiudizi. La commissione indipendente sta facendo il suo lavoro e avanzerà proposte sugli indicatori per l’iscrizione ai campionati. Poi abbiamo due grandi problemi, il primo dei quali è relativo all’assetto, sia dei campionati e dei calendari, sia della Federazione: serve che le componenti non abbiano la capacità di porre veti allo sviluppo del sistema. Dalla base a chi gioca in Champions, ognuno deve poter fare il suo mestiere».
Il secondo? «È quello della giustizia sportiva, e in questo caso non parlo solo del calcio. Deve essere indipendente: finora ha funzionato in un certo modo, ma gli organi di giustizia non possono giudicare i soggetti che li hanno designati. È questione di forma e purtroppo anche di sostanza».
Come si sta muovendo? «Stiamo lavorando con il Coni: a giugno dovrebbe arrivare in Giunta un primo modulo di riforme, riguardante le procure, sia federali sia del Coni. Poi ne vorrei altri, dal presidente del collegio sindacale a una vera attuazione della legge 231 (che prevede l’obbligo di adottare un modello organizzativo e un codice etico, ndr). E ritengo sia necessario limitare il numero di mandati negli organi di giustizia: quando si rimane nello stesso posto per troppo tempo, si perde sensibilità».
Riduzione Serie A e futuro del calcio italiano
Che pensa della possibile riduzione della Serie A? «Che le valutazioni spettano alla Lega, non solo sulla base dei costi ma anche dei calendari. E penso che sarebbe opportuno trovare un quadro comune europeo, almeno tra i Big 5: le competizioni internazionali rischiano di soffocare i campionati nazionali. Inoltre, penso che serva più equilibrio interno, specie nelle promozioni e retrocessioni tra Serie A e B».
Era una delle proposte di Gravina… «Ha fatto tante proposte ma, l’ha scritto lui stesso, è il sistema che non riesce a garantire lo sviluppo e rimane prigioniero di interessi particolari. E non ci sono solo le mancate qualificazioni ai Mondiali: che l’Under 21 non riesca a partecipare da quattro edizioni alle Olimpiadi, al netto dei buoni risultati giovanili, non mi pare secondario».
MILANO - Ministro Abodi, lei è sempre stato scettico sulla possibilità di rinnovamento del calcio tramite elezioni. «Io sono scettico nella misura in cui non penso che il presidente sia il solo responsabile. È una persona che deve governare in un contesto, che rimarrà identico. Se la Federcalcio dimostrerà che, cambiando il presidente ma non il consiglio federale, verranno fatte le riforme non fatte finora, sarò felice di sorprendermi».
Malagò, Abete e FIGC: la posizione del ministro Abodi
Non ha ancora incontrato Abete e Malagò. «Nessuno me l’ha chiesto. Se accadrà, risponderò, come ho sempre fatto».
Malagò è in vantaggio… «Ogni scelta può essere corretta, conta l’efficacia dell’azione. Non è questione di nome: sia Malagò sia Abete hanno le loro storie nel calcio. E sono diverse».
Risponderà all’interrogazione scritta sulla presunta ineleggibilità di Malagò. «È un tema tecnico-giuridico, risponderò e chiederò che si esprimano gli organi competenti».
L’eventuale ripescaggio dell’Italia ai Mondiali? «Non lo credo possibile, né opportuno. Una Nazionale come la nostra si deve qualificare sul campo».