Mercato Roma, Cucurella può spingere Ruggeri da Gasperini: l'Atletico tratta. Intesa con Greenwood

Un fedelissimo per Gasp . La Roma pensa a Matteo Ruggeri per potenziare e rinforzare la propria corsia mancina: il classe 2003, infatti, potrebbe lasciare l’Atletico Madrid nel caso in cui i Colchonéros dovessero prendere Cucurella dal Chelsea . Ecco perché i giallorossi hanno manifestato interesse per il laterale sinistro cresciuto e lanciato proprio da Gian Piero Gasperini ai tempi dell’Atalanta. Situazione da seguire nelle prossime settimane. Così come quella relativa alla prima scelta romanista per l’attacco, ovvero l’esterno offensivo Mason Greenwood . L’ombra del Fenerbahce si è già diradata, visto che l’assalto dei turchi era legato all’elezione presidenziale di Hakan Safi sfumata ieri: via libera dunque per la Roma, che ha già incassato il sì dell’inglese . Ora va trovata un’intesa col Marsiglia, che chiede 50 milioni per cedere il proprio gioiello. I giallorossi preparano un’offerta intorno ai 40 milioni più bonus . Basteranno per ottenere il via libera dell’OM? Vedremo.

Serie A, il calciomercato di Roma e Lazio

In uscita Artem Dovbyk (piace al Trabzonspor) e Jan Ziolkowski (nel mirino del Notttingham Forest). Da una sponda all’altra della Capitale, dove la Lazio è alla ricerca dei rinforzi da consegnare al nuovo tecnico Rino Gattuso. La priorità in casa biancoceleste è rappresentata dall’arrivo di un centrale difensivo e di una punta. Davanti piace il messicano Santi Gimenez, che potrebbe lasciare il Milan dopo il Mondiale. Siamo ancora nell’alveo dei sondaggi per l’ex Feyenoord; mentre in difesa interessa Diego Coppola che proprio Gattuso aveva chiamato in Nazionale per i Playoff. Il centrale del Brighton tornerebbe volentieri in Italia e a Formello potrebbe prendere il posto di Alessio Romagnoli, che sembra ormai diretto in Qatar all’Al Sadd (contratto triennale da 6 milioni a stagione).

Atalanta aspetta Sarri. Il Monza su Acerbi

Molto attiva l’Atalanta (prevista tra giovedì e venerdì l’ufficialità di Maurizio Sarri come nuovo allenatore) che cerca un regista: piacciono Ardon Jashari (Milan) e Gianluca Gaetano (Cagliari). Il Sassuolo vuole fare shopping in Serie B e precisamente a Catanzaro, da dove arriverà il nuovo tecnico Alberto Aquilani (contratto fino al 2028): nel mirino il terzino Costantino Favasuli e il fantasista Mattia Liberali. Tentativo del Monza per accaparrarsi Francesco Acerbi (in scadenza con l’Inter) a parametro zero: si ragiona per un annuale con opzione. Tra le neopromosse si sta muovendo anche il Frosinone, che vuole ripartire dai pilastri della cavalcata promozione: lavori in corso per riavere il centrale Giorgio Cittadini (Atalanta) e la punta Antonio Raimondo (Bologna).

Cagliari, niente riscatti per Folorunsho e Kilicsoy

Oggi la firma di Pietro Accardi sul contratto triennale col Cagliari: l’ex Samp sarà il nuovo direttore sportivo dei sardi, che hanno deciso di non riscattare il mediano Folorunsho (torna al Napoli che lavora al rinnovo di McTominay fino al 2030) e l’attaccante Kilicsoy (rientra al Besiktas). In settimana previste altre due mosse da parte della società cagliaritana: l’annuncio del rinnovo di mister Fabio Pisacane fino al 2028 con opzione per il 2029 e la nomina di Max Canzi come nuovo direttore tecnico del settore giovanile. In uscita si registrano gli interessamenti di Aston Villa e Fiorentina per il portiere Caprile, valutato 20 milioni. Rinnovo in arrivo fino al 2028 per Ehizibue con l’Udinese, che vuole blindare pure Solet. Una mossa volta ad avere più forza contrattuale sul futuro del francese e alla possibilità di venderlo in prestito con obbligo di riscatto. Nelle prossime 48 ore la firma del terzino Vaz (Varesina) col Genoa, che è vicino a trattenere Baldanzi a titolo definitivo dalla Roma per 8 milioni e pensa al mediano Meichtry (Then) per puntellare il centrocampo.