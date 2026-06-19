Via libera Malagò, Mancini vede l’azzurro: il prossimo assetto Figc. Ma c’è un’incognita

Il “pantouflage” esce dal vocabolario delle elezioni Figc . Semaforo verde per Giovanni Malagò : l’Anac, l’anticorruzione, ha risposto alla richiesta di chiarimenti del ministro Andrea Abodi sulla presunta ineleggibilità dell’ex presidente Coni. Il divieto di “pantouflage”, che impedisce a un ex dirigente pubblico di lavorare nei tre anni successivi per soggetti privati che prima controllava o su cui aveva potere decisionale, non si applica alla carica di presidente della Figc. Il diretto interessato non aveva dubbi: «Avevo chiesto a 11 soggetti e tutti mi avevano risposto allo stesso modo. Ognuno può giudicare l’accaduto». Compreso Abodi , la cui ostilità a Malagò è palese . Il ministro ha ringraziato l’Anac: «Con questo parere è stato raggiunto l’obiettivo di arrivare allo svolgimento delle elezioni contribuendo a garantirne la piena legittimità».

Figc: Malagò in vantaggio su Abete

Si va alle urne, a meno di ulteriori sgambetti da qui a lunedì 22 giugno. Abodi è tornato anche sulle polemiche innescate dal dirottamento dell’1% della mutualità in favore della Serie A Women: «La Riforma Zola avrà spazi finanziari per andare avanti, il governo continuerà a investire. Ci saranno due o tre appuntamenti legislativi sui settori giovanili e la mutualità». Il primo sarà il percorso di conversione in legge del contestato decreto Sport: così non passerà mai; gli emendamenti potrebbero essere terreno fertile per una riforma più ampia. Nel frattempo, però, in Figc ci sarà un nuovo vertice: Malagò è in vantaggio su Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, a cui va riconosciuto un estremo fair play, anche sulla presunta ineleggibilità. In teoria, Malagò parte dal 54% (Serie A, B, Assocalciatori e Assoallenatori) e Abete dal 34% (Lnd): sono numeri fluttuanti, dato che, per esempio, gli allenatori non sono così compatti in favore del primo, che viceversa pescherà nel bacino elettorale del suo sfidante. E, dopo il pasticcio sulla Riforma Zola, avrà ancora più voti dalla Lega Pro (vale il 12%), ufficialmente non schierata.

Italia, con Malagò via libera a Mancini

Il vero dubbio è di quanto vincerà Malagò, che poi guiderà un consiglio federale identico a quello del suo predecessore Gravina. E punterà su un cavallo di ritorno: il via libera a lui spiana la strada anche a Roberto Mancini, che si è liberato dall’Al-Sadd e non aspetta altro che una chiamata. Formale, perché dei contatti informali ci sono già stati. L’idea di confermare Silvio Baldini affascina, ma lui stesso ha all’orizzonte la sfida di riportare l’Italia Under 21 alle Olimpiadi. Antonio Conte costa tanto - meno di Pep Guardiola, più miraggio che sogno - ed è allergico a lunghi contratti, mentre Claudio Ranieri potrebbe essere coinvolto in Figc con un altro ruolo. Il Mancio, pentito della “fuga” araba, è pronto a firmare un contratto in linea con gli standard federali - circa 2 milioni di euro all’anno, chissà che non gli venga in mente un extra-sconto per chiudere in via definitiva la brutta pagina dell’estate 2023 -, ha nel mirino i Mondiali 2030 e ha sempre avuto un occhio speciale per il talento. Proprio quello che ci serve.