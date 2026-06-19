"Il Joga bonito non è morto": Henry e Ibrahimovic incantano al Mondiale, magie in studio 

Il Mondiale che si sta svolgendo tra Canada, Usa e Messico sta già regalando emozioni e colpi di scena, con alcuni verdetti che hanno creato molto dibattito. Il passo falso della Spagna contro Capo Verde è stato quello che, indubbiamente, ha lasciato molte perplessità e ora la Roja è costretta a fare bottino pieno se vuole coltivare la speranza di andare avanti. Ma se le Furie Rosse hanno fatto parlare esclusvamente per fattori negativi, c'è chi invece ha provato a riscattare una stagione a dir poco deludente e il riferimento va all'attaccante della Juve Jonathan David, autore di una tripletta nel match disputato contro il Qatar. Gol che potrebbero attirare le attenzioni di diversi club per il centravanti bianconero e che, di conseguenza, potrebbero cambiare anche il suo destino in ottica mercato, oltre che a far aumentare il prezzo del suo cartellino.

Ma le sorprese, in questo Mondiale, non avvengono solo in campo, perchè a regalare spettacolo ci hanno pensato due vecchie glorie del nostro calcio: Thierry Henry e Zlatan Ibrahimovic. Le due stelle si sono infatti esibite in una serie di palleggi e di numeri da circo che hanno letteralmente stregato gli studi televisivi e mandato in delirio i tifosi, che hanno commentato numerosi.

Da 'joga bonito' a 'save Milan': opinioni contrastanti

Ibra ed Henry sono gli opinionisti del Mondiale 2026 sui canali di Fox Sports: durante una pausa dalle trasmissioni, i due ex attaccanti si sono messi a palleggiare. Lo svedese ha poi postato il video sul suo profilo ufficiale di Instagram e non sono mancati i primi commenti: "Elite Skills" ha scritto così il profilo ufficiale di FoxSoccer. Si sono poi scatenati i fan più accaniti delle due leggende del calcio: "Legendary" e soprattutto diversi "Joga bonito", o anche "Joga bonito is not dead" che hanno riportato alla memoria un vecchio spot della Nike dei primi anni 2000. Da segnalare anche i commenti di alcuni tifosi milanisti che si sono espressi con "Save Ac Milan #IbraGoHome", oppure: "Ricordati del Milan", con chiaro riferimento proprio a Zlatan.

Non è infatti notizia che dalle parti di Milanello manca una vera e propria dirigenza che possa tentare di aggiustare e risollevare il destino del Milan, soprattutto ora che è stato scelto Ruben Amorim come nuovo allenatore e con il quale bisognerà iniziare ad interagire da subito per cercare di mettere a segno i primi colpi di mercato.

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