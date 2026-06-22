Marotta sicuro, tra smentita mercato e Malagò: "Non capitava dal 2001 che…"

L'elezione di Giovanni Malagò alla Federcalcio "rappresenta l'aver affidato il mondo del calcio a una persona che ha grande esperienza. Un vincente, come dimostrano la sua storia e i suoi risultati. Oggi ci vuole gente competente, abbiamo tanto da lavorare e un presidente così autorevole era necessario". Sono queste le parole di Giuseppe Marotta , presidente dell' Inter , a margine dell'assemblea elettiva della Figc.

Le parole di Marotta

"Era dal 2001 che la Serie A non presentava una candidatura. Averla fatta non significa avere un predominio sulle altre componenti ma è un dato importante perché aver avuto questa vittoria, anche con il supporto delle altre componenti, significa che la Serie A ha assunto il ruolo che le compete e può essere importante per il futuro. Ndicka? Per ora non abbiamo fatto niente e non abbiamo cercato. Non lo stiamo trattando", conclude.