Serie A, ufficiali giorni e orari della prossima stagione: gli slot standard e le eccezioni

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario degli slot orari per il campionato 2026/2027 . L'impianto generale resta sostanzialmente identico a quello della stagione precedente, con gare distribuite tra venerdì e lunedì e una programmazione studiata per soddisfare sia le esigenze sportive sia quelle televisive. Sono previste alcune eccezioni in corrispondenza delle soste per le nazionali e dei turni infrasettimanali. Definite anche le modalità di svolgimento della prima giornata e delle ultime due del torneo.

Gli orari standard e le eccezioni del calendario

Nella maggior parte delle giornate, il programma prevede un anticipo il venerdì sera alle 20.45, tre anticipi al sabato (15.00, 18.00 e 20.45) e cinque appuntamenti domenicali distribuiti tra le 12.30, le 15.00, le 18.00 e le 20.45, oltre al tradizionale posticipo del lunedì sera. Tuttavia, in alcune giornate particolari sono previste deroghe. La quinta, l'undicesima e la ventinovesima giornata, che precedono gli impegni delle nazionali, così come l'ottava e la diciassettesima, antecedenti a un turno infrasettimanale, non avranno il posticipo del lunedì. Al contrario, la sesta, la dodicesima e la trentesima giornata, successive alle soste internazionali, oltre alla decima e alla diciannovesima che seguono il turno infrasettimanale, saranno prive dell'anticipo del venerdì. Le scelte organizzative puntano a garantire tempi di recupero adeguati alle squadre impegnate su più fronti. Rimane quindi confermato il modello adottato nelle ultime stagioni.

Prima giornata, turni infrasettimanali e finale di stagione

L'esordio del campionato è fissato per domenica 23 agosto 2026, con due partite in programma alle 20.45. Il turno inaugurale sarà completato da quattro anticipi al sabato, due gare domenicali alle 18.30 e due posticipi al lunedì, previsti alle 18.30 e alle 20.45. La seconda giornata si svolgerà tra il 28 e il 31 agosto con incontri programmati esclusivamente nelle fasce delle 18.30 e delle 20.45, mentre la terza non comprenderà partite all'ora di pranzo. I due turni infrasettimanali, corrispondenti alla nona e alla diciottesima giornata, saranno definiti successivamente in base a esigenze tecniche e televisive. La diciassettesima e la diciottesima giornata si giocheranno tra il 2 e il 7 gennaio 2027 con una distribuzione degli orari differente rispetto allo schema abituale. Le ultime due giornate, in programma il 23 e il 30 maggio 2027, vedranno inizialmente le dieci gare disputarsi in contemporanea alle ore 15. La Lega si riserva però la possibilità di suddividere le partite in più fasce orarie per tutelare la regolarità della competizione e agevolare eventuali squadre impegnate nelle finali europee.