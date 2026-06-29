Allegri ha risolto con il Milan e firmato con il Napoli: mancano solo gli annunci ufficiali

Massimiliano Allegri ha risolto il contratto con il club rossonero. Il Milan al momento ancora non conferma e sembra che non sia previsto un comunicato per ufficializzare la risoluzione. Il tecnico toscano ora potrà guidare il Napoli dopo aver firmato un contratto triennale con il club partenopeo. Dopo più di un mese dall'esonero è stata trovata l'intesa tra Allegri e il Milan per dirsi definitivamente addio.
Mancano solo le ufficialità
Manca soltanto l'annuncio ufficiale: Massimiliano Allegri è pronto a iniziare ufficialmente la sua nuova avventura da allenatore del Napoli. Nella giornata oggi il tecnico livornese ha firmato un triennale con il Napoli. Adesso mancano solo le ufficialità, compreso il tweet di De Laurentiis che darà il benvenuto al nuovo allenatore.