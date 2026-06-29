Allegri ha risolto con il Milan e firmato con il Napoli: mancano solo gli annunci ufficiali

Massimiliano Allegri ha risolto il contratto con il club rossonero. Il Milan al momento ancora non conferma e sembra che non sia previsto un comunicato per ufficializzare la risoluzione. Il tecnico toscano ora potrà guidare il Napoli dopo aver firmato un contratto triennale con il club partenopeo. Dopo più di un mese dall'esonero è stata trovata l'intesa tra Allegri e il Milan per dirsi definitivamente addio.