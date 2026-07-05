Milan, Cardinale va all-in sul mercato: nuovo colpo in arrivo. l'Inter di Marotta è al palo!

Il primo mese di mercato - d’accordo, il nastro è stato tagliato il 29 giugno, ma da fine campionato tutti i pensieri erano focalizzato su quello - ha shakerato non gli umori (i milanisti restano sull’Aventino, gli interisti su una nuvoletta) ma quanto meno i conti in banca delle due società, peraltro in modo piuttosto clamoroso e del tutto inaspettato. Perché il Milan, rimasto per lunghissime settimane avvolto in un casting che sembrava ricordare le barzellette del fantasma formaggino (c’è un tedesco, uno spagnolo e un portoghese...), una volta trovato l’allenatore-manager (Ruben Amorim) e messo a posto tutti i tasselli in società - a dire il vero è stato promosso ad altro incarico già chi c’era, ma tant’è - ha mostrato i muscoli con cento milioni di assegni già staccati: a Gonçalo Ramos , acquisto record nella storia del club (74 milioni, bonus inclusi, versati al Psg) si unirà presto Mario Gila per cui difficilmente ne verranno spesi meno di 25.

L’Inter invece ha sborsato trenta milioni per riprendersi Stankovic, riscattare Akanji e acquistare Provedel ma il “due di picche” preso per Palestra (Ausilio dixit) è stato tanto clamoroso da oscurare operazioni comunque importanti e non a costo zero. È un po’ il contrappasso di cui è vittima il fondo Oaktree: nelle ultime due estati sono stati abbinati all’Inter - tra gli altri - Lookman, Koné, Palestra e Nico Paz ma la proprietà non è mai riuscita a mettere a segno il “colpo mediatico”, quello che infiamma l’immaginazione dei tifosi e fa da volano al marketing. Al momento - ma l’estate è ancora lunghissima - non si vede all’orizzonte un profilo con quelle caratteristiche: Anan Khalaili oggi è una scommessa, Trevoh Chalobah - centrale negli anni accostato infinite volte all’Inter e mai arrivato - di certo non può scaldare e Curtis Jones - un pallino di Chivu (che meriterebbe per quanto fatto di ottenere almeno uno tra i rinforzi richiesti) - al Liverpool era un utilissimo dodicesimo ma, di certo, il suo arrivo non manderà in tilt Malpensa. Il meglio Oaktree finora lo ha fatto preservando tutti i big (per strada è stato perso soltanto Dumfries ma per una clausola capestro inserita per convincere l’olandese a rinnovare il contratto in scadenza) e questo - come dimostra il double conquistato nell’ultima stagione - è un merito indubbio. Che gli ingranaggi del fondo californiano non si sposino con i tempi del mercato è indubbio ma l’Inter può ancora permettersi di vivere di rendita e l’ormai prossimo rinnovo di Pio Esposito è un altro merito che va ascritto alla programmazione societaria.