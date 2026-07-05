Milan, Cardinale va all-in sul mercato: nuovo colpo in arrivo. l'Inter di Marotta è al palo!

MILANO - Il camion-vela è ancora in giro per la città. Da un parte è raffigurato Herbert Kilpin, colui che nel 1899 è stato tra i fondatori - nonché primo allenatore e il primo capitano (giocava pure) - del Milan Football and Cricket Club e sotto la sua immagine appare la scritta “Il Milan è dei milanisti”. Dall’altra c’è un messaggio più esplicito nei confronti della proprietà: “Andate via! Mettete fine a questa agonia”. Ad affittarlo un gruppo di tifosi rossoneri: è l’ultimo gesto che ha preso vita dopo aver tappezzato la città con i manifesti “Liberate il nostro Milan” dove campeggiavano le immagini di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. Anche a latitudini nerazzurre hanno rispolverato il ricordo dei padri fondatori: nello spot per la nuova campagna abbonamenti (“Questo è il nostro posto”), insieme a Javier Zanetti, simbolo dell’interismo contemporaneo, compare Giorgio Muggiani, uno dei 44 fondatori dell’Inter e autore dello storico stemma del club, poi stravolto da Suning (ma questa è un’altra storia).
È la fotografia di una Milano spaccata dall’epilogo dell’ultima stagione: i milanisti, che a lungo avevano coltivato sogni scudetto, hanno perso pure il biglietto per la Champions che verrà all’ultima giornata (questo ha comportato l’azzeramento delle cariche apicali in società e dell’area tecnica); gli interisti, grazie a un allenatore “made in Inter” - vale a dire Cristian Chivu - hanno festeggiato uno storico double che, pur senza la “ciliegiona” della Champions, ha riportato l’orologio al 2010, quando José Mourinho, unico nella storia del club, sul campo aveva conquistato scudetto e Coppa Italia.
Calciomercato Milan e Inter: investimenti, colpi e strategie a confronto
Il primo mese di mercato - d’accordo, il nastro è stato tagliato il 29 giugno, ma da fine campionato tutti i pensieri erano focalizzato su quello - ha shakerato non gli umori (i milanisti restano sull’Aventino, gli interisti su una nuvoletta) ma quanto meno i conti in banca delle due società, peraltro in modo piuttosto clamoroso e del tutto inaspettato. Perché il Milan, rimasto per lunghissime settimane avvolto in un casting che sembrava ricordare le barzellette del fantasma formaggino (c’è un tedesco, uno spagnolo e un portoghese...), una volta trovato l’allenatore-manager (Ruben Amorim) e messo a posto tutti i tasselli in società - a dire il vero è stato promosso ad altro incarico già chi c’era, ma tant’è - ha mostrato i muscoli con cento milioni di assegni già staccati: a Gonçalo Ramos, acquisto record nella storia del club (74 milioni, bonus inclusi, versati al Psg) si unirà presto Mario Gila per cui difficilmente ne verranno spesi meno di 25.
L’Inter invece ha sborsato trenta milioni per riprendersi Stankovic, riscattare Akanji e acquistare Provedel ma il “due di picche” preso per Palestra (Ausilio dixit) è stato tanto clamoroso da oscurare operazioni comunque importanti e non a costo zero. È un po’ il contrappasso di cui è vittima il fondo Oaktree: nelle ultime due estati sono stati abbinati all’Inter - tra gli altri - Lookman, Koné, Palestra e Nico Paz ma la proprietà non è mai riuscita a mettere a segno il “colpo mediatico”, quello che infiamma l’immaginazione dei tifosi e fa da volano al marketing. Al momento - ma l’estate è ancora lunghissima - non si vede all’orizzonte un profilo con quelle caratteristiche: Anan Khalaili oggi è una scommessa, Trevoh Chalobah - centrale negli anni accostato infinite volte all’Inter e mai arrivato - di certo non può scaldare e Curtis Jones - un pallino di Chivu (che meriterebbe per quanto fatto di ottenere almeno uno tra i rinforzi richiesti) - al Liverpool era un utilissimo dodicesimo ma, di certo, il suo arrivo non manderà in tilt Malpensa. Il meglio Oaktree finora lo ha fatto preservando tutti i big (per strada è stato perso soltanto Dumfries ma per una clausola capestro inserita per convincere l’olandese a rinnovare il contratto in scadenza) e questo - come dimostra il double conquistato nell’ultima stagione - è un merito indubbio. Che gli ingranaggi del fondo californiano non si sposino con i tempi del mercato è indubbio ma l’Inter può ancora permettersi di vivere di rendita e l’ormai prossimo rinnovo di Pio Esposito è un altro merito che va ascritto alla programmazione societaria.
Milan, la rivoluzione di Cardinale tra investimenti e contestazione dei tifosi
Cardinale, dopo essersi affidato all’allenatore più “risultatista” che c’era sul mercato (Massimiliano Allegri) senza riuscire a ottenere neanche l’obiettivo minimo stagionale - il quarto posto valido per la qualificazione Champions - ha scelto una strada diametralmente opposta al fondo Oaktree (che - non va dimenticato - dopo aver rilevato l’Inter da Suning ha confermato in toto chi ha trovato nell’area tecnica, promuovendo Marotta a presidente): quella di prendere a picconate dalle fondamenta il Milan. Nonostante si sia avvalso di una comunicazione di dubbia efficacia, di certo a mister RedBird e al suo “consigliere” Ibrahimovic non è mancato il coraggio. Dopo aver licenziato con spirito trumpiano tutti i dirigenti, ha consegnato un mandato molto chiaro a chi è stato chiamato a ricostruire: “vogliamo giocare per vincere, anziché per non perdere, in tutto ciò che riguarda il Milan, ma soprattutto in campo”.
Sarebbe iconoclasta scomodare il ricordo dello sbarco del primo Milan berlusconiano all’Arena Civica sulle note della “Cavalcata delle Valchirie” però - va detto - la “mission” poggia su basi interessanti e ambiziose, anche se la storia insegna come gli stranieri al Milan abbiano sempre faticato (l’ultimo a vincere lo scudetto è stato Nils Liedholm che però aveva giocato una vita in Italia e conosceva benissimo gli ingranaggi del nostro calcio). Rivoluzione quella di Cardinale che nasce dall’alto e non dal popolo che, al contrario continua a “chiedere la testa” del proprietario. Il che - alla luce della prova muscolare data sul mercato dall’azionista - rischia di creare un cortocircuito all’interno di una situazione già abbondantemente in cortocircuito: nel calcio (vedi quanto accade al Toro e alla Lazio) si contestano le proprietà che non investono, nel caso del Milan la fronda è contro un azionista che, pur in assenza degli introiti derivati dalla Champions League, ha iniziato il mercato con due fuochi d’artificio inattesi affidandosi - tra l’altro - a un allenatore-manager, vale a dire Ruben Amorim, il cui sbarco a Milano è atteso per domani, che tutti volevano quando era allo Sporting Lisbona.
Inter e Oaktree: continuità, programmazione e obiettivo scudetto
All’Inter gli addendi sono rovesciati: la proprietà investe il giusto (probabilmente anche meno, ma è questione di punti di vista) però i risultati ottenuti grazie a quanto costruito negli anni da Suning (questo va comunque sottolineato) hanno fatto passare in secondo piano campagne acquisti condotte con il freno a mano tirato. Perché i tifosi sanno che l’Inter, anche in assenza di colpacci, ma tenendosi stretta chi già c’è, partirà in pole position nella griglia scudetto. Vero è che Chivu è chiamato a fare meglio in Europa ma la stella polare resta sempre il campionato. E sono un ricordo i tempi in cui “l’interista chiacchierone sogna sotto l’ombrellone”, come cantavano ai tifosi nerazzurri gli avversari. Lo scudetto del mercato sicuramente anche quest’anno non andrà a Oaktree come accadeva invece regolarmente nel bengodi morattiano. Vedremo invece dove finirà quello vero.
MILANO - Il camion-vela è ancora in giro per la città. Da un parte è raffigurato Herbert Kilpin, colui che nel 1899 è stato tra i fondatori - nonché primo allenatore e il primo capitano (giocava pure) - del Milan Football and Cricket Club e sotto la sua immagine appare la scritta “Il Milan è dei milanisti”. Dall’altra c’è un messaggio più esplicito nei confronti della proprietà: “Andate via! Mettete fine a questa agonia”. Ad affittarlo un gruppo di tifosi rossoneri: è l’ultimo gesto che ha preso vita dopo aver tappezzato la città con i manifesti “Liberate il nostro Milan” dove campeggiavano le immagini di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. Anche a latitudini nerazzurre hanno rispolverato il ricordo dei padri fondatori: nello spot per la nuova campagna abbonamenti (“Questo è il nostro posto”), insieme a Javier Zanetti, simbolo dell’interismo contemporaneo, compare Giorgio Muggiani, uno dei 44 fondatori dell’Inter e autore dello storico stemma del club, poi stravolto da Suning (ma questa è un’altra storia).
È la fotografia di una Milano spaccata dall’epilogo dell’ultima stagione: i milanisti, che a lungo avevano coltivato sogni scudetto, hanno perso pure il biglietto per la Champions che verrà all’ultima giornata (questo ha comportato l’azzeramento delle cariche apicali in società e dell’area tecnica); gli interisti, grazie a un allenatore “made in Inter” - vale a dire Cristian Chivu - hanno festeggiato uno storico double che, pur senza la “ciliegiona” della Champions, ha riportato l’orologio al 2010, quando José Mourinho, unico nella storia del club, sul campo aveva conquistato scudetto e Coppa Italia.