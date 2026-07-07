Massini e il mondo arbitrale: "Periodo difficile, regolamenti da rivedere". E su Orsato…

Orsato alla guida della CAN A e B

Nella seconda parte dell'intervento, il vice-presidente vicario dell'AIA ha illustrato le principali scelte approvate dal Comitato Nazionale, dalle conferme nel settore tecnico fino alla nomina di Daniele Orsato come nuovo responsabile della CAN A e B: "Siamo convinti di essere nell’assoluta consapevolezza che il periodo non è semplice, una situazione elettorale oggi avrebbe potuto creare un disagio. Abbiamo la forza e la volontà di non creare problemi, i regolamenti vanno assolutamente rivisti e in questo siamo d’accordo. Al settore tecnico abbiamo confermato senza dubbi Domenico Celi come responsabile per la stagione 2026/27 e confermato il coordinatore del settore tecnico Marco Falso. Parto da un ringraziamento a tutti gli organi tecnici che si sono susseguiti in questi anni tenendo sempre alto l’onore dell’AIA. L’arbitro non sarà mai indenne dall’errore, l’apertura di una stagione significa anche fare delle scelte. Domenico Messina ci ha presentato una lista e un programma, abbiamo discusso di questo e abbiamo deciso che i nuovi organi tecnici saranno composti così: il responsabile della CAN A e B sarà Daniele Orsato della Sezione di Schio. Ha 290 gare di Serie A, è stato internazionale per 14 anni e ha arbitrato agli Europei e ai Mondiali, oltre ad aver fatto finali di Champions League".