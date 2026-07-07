Massini e il mondo arbitrale: "Periodo difficile, regolamenti da rivedere". E su Orsato…

L'Associazione Italiana Arbitri ha inaugurato ufficialmente la stagione 2026/27 con la presentazione dei nuovi Organi Tecnici Nazionali. Al termine del Comitato Nazionale, il vice-presidente vicario Francesco Massini ha fatto il punto sul momento vissuto dall'AIA, tra il cambio delle figure tecniche, il rapporto con la FIGC e le prospettive future. Nel corso dell'incontro è stata inoltre annunciata la nomina di Daniele Orsato come nuovo responsabile della CAN A e B.
Massini: "Periodo difficile, ma c'è piena collaborazione con la Federazione"
Nel suo intervento, Massini ha analizzato la fase di transizione che sta attraversando l'Associazione Italiana Arbitri, ribadendo l'importanza della distinzione tra aspetti tecnici e politici e sottolineando il clima di collaborazione con la Federazione: "Stiamo affrontando un periodo sicuramente difficile, la fine di una stagione e l’apertura di una nuova dà sempre quel dolce e quell’amaro tra chi è costretto a lasciare quando si parla di arbitri e dirigenti. Abbiamo creduto ciecamente in quella che doveva essere la divisione tra aspetto tecnico e politico, lo avevamo detto già lo scorso anno. Quando il presidente Malagò cita eccellenze come Rizzoli, Rosetti e Collina che sono figli della nostra AIA per noi è motivo di orgoglio.
Tifiamo con grande forza Maurizio Mariani che in questo momento ci rappresenta ai Mondiali. I rapporti con la Federazione sono estremamente collaborativi e costruttivi. Abbiamo individuato Domenico Messina che ringrazio per aver dato subito disponibilità e ci ha supportato dal primo momento. Oggi vi posso garantire che è stato il Comitato Nazionale più veloce di sempre, è durato appena 18 minuti perché sono state fatte proposte serie e valide".
Orsato alla guida della CAN A e B
Nella seconda parte dell'intervento, il vice-presidente vicario dell'AIA ha illustrato le principali scelte approvate dal Comitato Nazionale, dalle conferme nel settore tecnico fino alla nomina di Daniele Orsato come nuovo responsabile della CAN A e B: "Siamo convinti di essere nell’assoluta consapevolezza che il periodo non è semplice, una situazione elettorale oggi avrebbe potuto creare un disagio. Abbiamo la forza e la volontà di non creare problemi, i regolamenti vanno assolutamente rivisti e in questo siamo d’accordo. Al settore tecnico abbiamo confermato senza dubbi Domenico Celi come responsabile per la stagione 2026/27 e confermato il coordinatore del settore tecnico Marco Falso. Parto da un ringraziamento a tutti gli organi tecnici che si sono susseguiti in questi anni tenendo sempre alto l’onore dell’AIA. L’arbitro non sarà mai indenne dall’errore, l’apertura di una stagione significa anche fare delle scelte. Domenico Messina ci ha presentato una lista e un programma, abbiamo discusso di questo e abbiamo deciso che i nuovi organi tecnici saranno composti così: il responsabile della CAN A e B sarà Daniele Orsato della Sezione di Schio. Ha 290 gare di Serie A, è stato internazionale per 14 anni e ha arbitrato agli Europei e ai Mondiali, oltre ad aver fatto finali di Champions League".
Messina risponde a Trump
Messina ha replicato anche delle parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in merito alla sospensione della squalifica di Balogun e all'operato dell'arbitro Claus: "Personalmente non mi sono sentito infastidito, conosco l’arbitro per la sua fama internazionale. Non so a quali pregressi potesse riferirsi chi ha citato questi pregressi. Posso parlare per me stesso e dire che non mi ha infastidito. Sul discorso personale di eventuali pregressi e situazioni credo che in quest’AIA ci siano oggi persone pulite e trasparenti, che sono al di sopra di ogni sospetto. Credo sia un problema che non ci tange, chi fa allusioni ha il dovere di dimostrarle perché è facile gettare fango e poi non risponderne. Giuro che non ho visto il fallo di Balogun, vedendo quell’istantanea che ho potuto vedere sulla stampa è un’espulsione, ma poi le situazioni di campo vanno viste in dinamica".
L'Associazione Italiana Arbitri ha inaugurato ufficialmente la stagione 2026/27 con la presentazione dei nuovi Organi Tecnici Nazionali. Al termine del Comitato Nazionale, il vice-presidente vicario Francesco Massini ha fatto il punto sul momento vissuto dall'AIA, tra il cambio delle figure tecniche, il rapporto con la FIGC e le prospettive future. Nel corso dell'incontro è stata inoltre annunciata la nomina di Daniele Orsato come nuovo responsabile della CAN A e B.
Massini: "Periodo difficile, ma c'è piena collaborazione con la Federazione"
Nel suo intervento, Massini ha analizzato la fase di transizione che sta attraversando l'Associazione Italiana Arbitri, ribadendo l'importanza della distinzione tra aspetti tecnici e politici e sottolineando il clima di collaborazione con la Federazione: "Stiamo affrontando un periodo sicuramente difficile, la fine di una stagione e l’apertura di una nuova dà sempre quel dolce e quell’amaro tra chi è costretto a lasciare quando si parla di arbitri e dirigenti. Abbiamo creduto ciecamente in quella che doveva essere la divisione tra aspetto tecnico e politico, lo avevamo detto già lo scorso anno. Quando il presidente Malagò cita eccellenze come Rizzoli, Rosetti e Collina che sono figli della nostra AIA per noi è motivo di orgoglio.
Tifiamo con grande forza Maurizio Mariani che in questo momento ci rappresenta ai Mondiali. I rapporti con la Federazione sono estremamente collaborativi e costruttivi. Abbiamo individuato Domenico Messina che ringrazio per aver dato subito disponibilità e ci ha supportato dal primo momento. Oggi vi posso garantire che è stato il Comitato Nazionale più veloce di sempre, è durato appena 18 minuti perché sono state fatte proposte serie e valide".