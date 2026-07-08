"Arbitropoli e la sensazione di insabbiamento. Moggi radiato e Juve in B senza partite truccate"

Fanno rumore gli ultimi aggiornamenti relativi al caso Rocchi. Il quadro investigativo si sarebbe infatti ampliato, sia per il numero di partite sotto osservazione sia per ciò che concerne il presunto sistema di rapporti tra arbitri e dirigenti calcistici. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate sotto la lente d'ingrandimento sarebbe finita un'altra partita dell'Inter, quella contro il Torino dello scorso 26 aprile, ma non è tutto qui. A fare il punto il direttore di Tuttosport Guido Vaciago che, con il giornalista Cristiano Corbo, nella rubrica YouTube 'TuttoChiaro' ha spiegato cosa sta accadendo e cosa potrebbe succedere, sottolineando alcune rimarchevoli differenze con la gestione mediatica del caso rispetto a Calciopoli.
Arbitropoli, le novità delle ultime ore
Il direttore Vaciago ha introdotto l'argomento, facendo un incipit di cosa è emerso nelle ultime ore: "E’ un argomento a cui i tifosi tengono in modo particolare. È un argomento molto caldo. Ci sono tifosi della Juventus e non solo, i tifosi di tutte le squadre -tranne dell'Inter- che vogliono capire qualcosa di più di questa vicenda. Però sappiamo notizie poco alla volta, diciamo goccia a goccia, e questa è la questione che crea la sensazione che qualcosa venga insabbiato. Spiegheremo cosa sta succedendo, è un qualcosa che va approfondito, oggi ci sono delle novità".
Rocchi, Torino-Inter, Mariani e Gravina
I PM di Milano hanno notificato a Gianluca Rocchi un nuovo invito a comparire in merito all’inchiesta sugli arbitri. E’ spuntata una quarta partita, quella tra Torino ed Inter con arbitro Mariani: "E’ una notizia che viene riportata dal Corriere della Sera di oggi, da un cronista di cronaca giudiziaria piuttosto importante che è Ferrarella. Diciamo che cambia leggermente lo scenario rispetto al primo avviso di garanzia, perché -vado a leggere- prima si parlava di aver accettato fraudolentemente interferenze al fine di alterare il corretto svolgimento della competizione. Adesso si ipotizza il reato di frode sportiva e Rocchi, il designatore, viene messo in concorso con esponenti della società sportiva Inter e previo concerto con costoro, cioè sceglievano gli arbitri dopo essersi consultati con l’Inter. Secondo questo avviso di garanzia i dirigenti nerazzurri avrebbero agito per effetto dei rapporti preferenziali con Gabriele Gravina, l’allora presidente della FIGC (adesso non lo è più, sappiamo che si è dimesso dopo l’esclusione dell'Italia dal Mondiale)".
Scenario cambiato, niente più bussate
Dunque lo scenario rispetto a qualche tempo fa si è evidentemente modificato, venendo meno -tra l'altro- anche il caso delle bussate a Lissone per modificare le decisioni assunte dal Var: "Questo è il nuovo scenario nel quale ci muoviamo. Nella notifica fatta a Rocchi è stata modificata l'accusa. Peraltro sono scomparse le famose bussate, quindi non parliamo più di Lissone. Ora parliamo soltanto di designazione degli arbitri, che peraltro era la cosa più grave: la questione delle bussate per far cambiare le decisioni al VAR era un'accusa che non era mai stata chiarita fino in fondo. Questa invece viene circostanziata da questo avviso di garanzia”.
"Nessun indagato? Singolare che..."
Qual è, in questo contesto, il ruolo delle figure FIGC? Il direttore Vaciago spiega: “Il ruolo di queste figure è un ruolo che non si capisce dall'avviso di garanzia, però quello che possiamo dedurre è che l'ipotesi dei PM è che Rocchi, quando doveva decidere gli arbitri, in qualche modo o riceveva pressioni o concertava la decisione dell'arbitro da assegnare, all'Inter in particolare, insieme ai dirigenti dell'Inter stessa o attraverso dei membri della FIGC che agivano per interposta persona con la FIGC. Questa è più o meno l'ipotesi, però c'è una stortura in questo. Non c'è un dirigente della FIGC indagato, non c'è un dirigente dell'Inter indagato, quindi se ipotizzi un concorso, ma non indichi chi ipotizzi possa essere in concorso con Rocchi, lo scenario è abbastanza singolare. Diciamo che ho seguito tante vicende giudiziarie ed è la prima volta che mi trovo attraverso questo concorso zoppo. Perché c'è un concorso, ma non mi dici con chi. Se lo ipotizzi è perché probabilmente hai un’idea”.
Il caso di Torino-Inter del 26 aprile
Ci si sposta su Torino-Inter del 26 aprile finita 2-2, il direttore Vaciago analizza: “Perché parliamo di questa partita? E’ stata aggiunta, perché non c'è la nella prima visione di questa inchiesta, quando le partite erano tre. Adesso si aggiunge Toro-Inter del 26 aprile di questa stagione. Prima si parlava di partite della scorsa stagione, questa invece è del 26 aprile 2026. In Torino-Inter viene designato Mariani, sgradito, però secondo la ricostruzione che leggiamo dal Corriere della Sera di oggi in qualche modo approvato. Cioè: va bene, è sgradito, ma in qualche modo c'è una consultazione prima. La prestazione di Mariani viene giudicata positiva".
E ancora: "Io mi sono segnato quello che il nostro esperto arbitrale Calvarese ha scritto per noi: 'Prestazione positiva per decisione giusta dopo l’on-field review in occasione del rigore, mentre vede bene in campo sul tocco di braccio di Coco nel primo tempo'. Insomma, senza stare a dilungarci, nonostante il rigore poi l’abbia dovuto concedere dopo essere stato chiamato all’on-field review, diciamo che è una prestazione che non ha destato particolari scandali, almeno dal punto di vista giornalistico. Quello che apprendiamo sempre attraverso il pezzo del Corriere della Sera è che poi l'Inter si lamentò molto, in separata sede, di questo arbitraggio”.
Fin dove può arrivare l'inchiesta
Ma ora dove va l’inchiesta e fin dove si può spingere? “L'inchiesta deve trovare chi è che è in concorso con Rocchi, cioè la chiave è questa. Se i PM hanno qualcosa per dimostrare che Rocchi concordava effettivamente questi arbitri con un dirigente dell'Inter, con l'addetto agli arbitri, oppure che l'Inter attraverso elementi della FIGC condizionava la designazione arbitrale, siamo di fronte a un una situazione che è del tutto analoga a quella di Calciopoli del 2006. Lì Moggi fu accusato di influenzare le designazioni arbitrali e, ricordiamolo, designazioni arbitrali per le quali venne riconosciuto colpevole, ma poi non ci furono partite truccate, gli arbitri furono tutti assolti. Però bastò il fatto di avere influenzato le designazioni arbitrali per mandare la Juventus in Serie B e per radiare Luciano Moggi. Ecco, ci troveremmo in quella casistica, però a un certo punto l'inchiesta ci deve dire con chi concordava gli arbitri Rocchi. Manca un pezzo, manca un pezzo fondamentale e ed è piuttosto strano che manchi”.
"Con Calciopoli fu uno schifo!"
Il direttore Vaciago a questo punto analizza le differenza nella gestione del caso Calciopoli, in cui si leggeva di tutto, rispetto a quello di oggi: “Venti anni fa abbiamo letto le intercettazioni, non cito i nomi proprio per non reiterare il danno, di persone che corteggiavano delle showgirl televisive. Cioè delle intercettazioni che non c'entravano niente con l'inchiesta e che hanno distrutto la vita delle persone. Quello che venne fatto venti anni fa a livello di pubblicazione delle intercettazioni è macelleria, è uno schifo. Qua siamo al contrario, siamo a dei PM che sono particolarmente rigorosi: secondo quello che apprendiamo, hanno forse più di un anno di intercettazioni fatte e non è uscita una frase di queste intercettazioni. Beh, questo è singolare".
"Eticamente corretto, però..."
Un'analisi finale: "Diciamo che dal punto di vista etico è così che deve andare: finché l'inchiesta è in corso non devono uscire intercettazioni, le intercettazioni escono se l'inchiesta sfocia in un processo. Quindi elogio ad Ascione e adesso a Ielo, perché questo è il modo con cui bisogna condurre le inchieste, tenendo rigorosamente riservate le intercettazioni finché non diventano degli elementi processuali. Certo comunque è curioso: questo perché siamo abituati male per carità, ma siamo abituati che qualsiasi inchiesta ormai venga squadernata sui giornali e quindi ad avere molti più elementi. Quindi questo è un aspetto curioso di questa vicenda: molti dicono ‘Non ne parlate’, ma non ne parliamo perché non abbiamo elementi. Oggi li abbiamo e siamo qua a parlarne, ma abbiamo elementi veramente minimali. Escono pochissime carte da questa inchiesta. Ripeto, dal punto di vista deontologico io trovo che sia corretto, perché ci deve essere la presunzione di innocenza e non bisogna distruggere le vite delle persone, come è stato fatto in centinaia di casi in questo Paese che non riguardano soltanto il calcio: Però effettivamente siamo in difficoltà a dover far capire in questo momento che cosa succede”.
Fanno rumore gli ultimi aggiornamenti relativi al caso Rocchi. Il quadro investigativo si sarebbe infatti ampliato, sia per il numero di partite sotto osservazione sia per ciò che concerne il presunto sistema di rapporti tra arbitri e dirigenti calcistici. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate sotto la lente d'ingrandimento sarebbe finita un'altra partita dell'Inter, quella contro il Torino dello scorso 26 aprile, ma non è tutto qui. A fare il punto il direttore di Tuttosport Guido Vaciago che, con il giornalista Cristiano Corbo, nella rubrica YouTube 'TuttoChiaro' ha spiegato cosa sta accadendo e cosa potrebbe succedere, sottolineando alcune rimarchevoli differenze con la gestione mediatica del caso rispetto a Calciopoli.
Arbitropoli, le novità delle ultime ore
Il direttore Vaciago ha introdotto l'argomento, facendo un incipit di cosa è emerso nelle ultime ore: "E’ un argomento a cui i tifosi tengono in modo particolare. È un argomento molto caldo. Ci sono tifosi della Juventus e non solo, i tifosi di tutte le squadre -tranne dell'Inter- che vogliono capire qualcosa di più di questa vicenda. Però sappiamo notizie poco alla volta, diciamo goccia a goccia, e questa è la questione che crea la sensazione che qualcosa venga insabbiato. Spiegheremo cosa sta succedendo, è un qualcosa che va approfondito, oggi ci sono delle novità".