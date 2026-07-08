"Arbitropoli e la sensazione di insabbiamento. Moggi radiato e Juve in B senza partite truccate"

"Eticamente corretto, però..."

Un'analisi finale: "Diciamo che dal punto di vista etico è così che deve andare: finché l'inchiesta è in corso non devono uscire intercettazioni, le intercettazioni escono se l'inchiesta sfocia in un processo. Quindi elogio ad Ascione e adesso a Ielo, perché questo è il modo con cui bisogna condurre le inchieste, tenendo rigorosamente riservate le intercettazioni finché non diventano degli elementi processuali. Certo comunque è curioso: questo perché siamo abituati male per carità, ma siamo abituati che qualsiasi inchiesta ormai venga squadernata sui giornali e quindi ad avere molti più elementi. Quindi questo è un aspetto curioso di questa vicenda: molti dicono ‘Non ne parlate’, ma non ne parliamo perché non abbiamo elementi. Oggi li abbiamo e siamo qua a parlarne, ma abbiamo elementi veramente minimali. Escono pochissime carte da questa inchiesta. Ripeto, dal punto di vista deontologico io trovo che sia corretto, perché ci deve essere la presunzione di innocenza e non bisogna distruggere le vite delle persone, come è stato fatto in centinaia di casi in questo Paese che non riguardano soltanto il calcio: Però effettivamente siamo in difficoltà a dover far capire in questo momento che cosa succede”.