Certezza o scommessa, Inter e Milan agli opposti: Chivu e Amorim, tocca a voi

Oggi l’Inter riparte con pochi volti nuovi - Provedel , il rientrante Stankovic jr e il francese Massolin preso a gennaio dal Modena in B -, una tifoseria che si interroga sui piani di Oaktree e sui nuovi rumors su “Arbitropoli”, oltre ad altre vicende extrasportive. Temi di cui tratterà oggi il presidente Marotta che alle 14.30 presenterà la nuova annata in conferenza insieme a Chivu. Il Milan non verrà accolto dal solito abbraccio della Curva Sud, che resta sull’Aventino, ma è innegabile che l’attivismo di Cardinale abbia riacceso l’entusiasmo. Sarà già presente Gila, mentre verranno valutati da Amorim elementi di rientro dai prestiti (Chukwueze e Musah) e giovani rampanti (Camarda, Comotto, Cissé e Kostic).

Chivu e Amorim, il nuovo corso di Inter e Milan

Chivu e Amorim. Per forza di cose saranno loro i protagonisti della giornata, legati da un sottile filo di nome Mourinho: uno è stato allenato dal portoghese in nerazzurro vincendo tutto; l'altro ha iniziato a fare questo lavoro con uno stage a Manchester quando lì c'era lo "Special One". Il romeno oggi parlerà e avrà alle spalle un bagaglio di dodici mesi che lo porrà in una posizione ben differente da quella del 28 luglio 2025, quando illustrò ad Appiano le sue idee - «voglio un'Inter più ibrida e imprevedibile» -, rispondendo a domande su Lookman, poi mai arrivato. Era un'Inter reduce dalle vacanze tumultuose dopo un finale di stagione '24-25 deludente, con lo scudetto perso per un punto e il tonfo in finale di Champions col Psg, ma anche da un Mondiale per club che aveva lasciato pesanti scorie nello spogliatoio. Chivu però appena arrivato in panchina, nel periodo vissuto negli Stati Uniti era riuscito a farsi apprezzare dai giocatori e dopo l'avvio di campionato in salita con i ko con Udinese e Juventus, aveva preso il volo.

L'obiettivo generale era resettare e puntare allo scudetto: un patto tricolore rispettato sul campo, con il bis in Coppa Italia. Amorim è arrivato a Milano da una settimana. Un anno fa si preparava a rialzare lo United dopo aver perso la finale di Europa League col Tottenham e concluso la Premier '24-25 al 15° posto. Missione mancata e conclusa in anticipo a gennaio 2026. Mercoledì quando è stato presentato da Cardinale, che oggi potrebbe essere al raduno, non si è nascosto: «Vogliamo vincere la seconda stella; il primo obiettivo è proporre un calcio dominante». Nel 2024 era fra i tecnici più ambiti d'Europa, il clima inglese lo ha "sbiadito", ma al Milan sono convinti che si ritroverà, che rialzerà la squadra e riporterà il sereno nell'ambiente. Non sarà semplice, ma non lo era neanche per Chivu. Milano riparte.