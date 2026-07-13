Certezza o scommessa, Inter e Milan agli opposti: Chivu e Amorim, tocca a voi

MILANO - Riparte Milano, ripartono Inter e Milan. I campioni d’Italia si ritroveranno al mattino ad Appiano Gentile per i test atletici; stesso copione a 20 km circa di distanza per i rossoneri, con l’unica differenza che i calciatori convocati sono già in ritiro a Milanello da ieri sera. Poi nel pomeriggio i primi due allenamenti di Cristian Chivu e Ruben Amorim. L’ultimo campionato si è concluso con risultati e sentimenti assai differenti: l’Inter ha vinto scudetto e Coppa Italia, il Milan ha clamorosamente toppato la qualificazione alla Champions all’ultima curva.
Poi a giugno sembrava di vivere una coda di quanto accaduto in Serie A, con l’Inter pronta a mettere a segno colpi importanti sul mercato - Palestra, Solet e Jones, col sogno Nico Paz sullo sfondo - e il Milan contestato dai tifosi e al centro di un paradossale casting dopo la cacciata di Furlani, Tare, Moncada e Allegri. Da venti giorni, però, gli umori sono cambiati. L’Inter ha ricevuto il «due di picche» di Palestra, ha mollato Solet, ha visto respinti gli approcci per Jones e il Como spendere 60 milioni per tenersi Nico Paz. Nel frattempo Gerry Cardinale, dopo aver ricevuto alcuni "no", ha scelto Amorim in panchina, ha affidato la società a dirigenti già presenti a Casa Milan e ha soprattutto sborsato oltre 100 milioni per Gonçalo Ramos e Gila.
Le novità di Inter e Milan tra mercato, giovani e conferenze
Oggi l’Inter riparte con pochi volti nuovi - Provedel, il rientrante Stankovic jr e il francese Massolin preso a gennaio dal Modena in B -, una tifoseria che si interroga sui piani di Oaktree e sui nuovi rumors su “Arbitropoli”, oltre ad altre vicende extrasportive. Temi di cui tratterà oggi il presidente Marotta che alle 14.30 presenterà la nuova annata in conferenza insieme a Chivu. Il Milan non verrà accolto dal solito abbraccio della Curva Sud, che resta sull’Aventino, ma è innegabile che l’attivismo di Cardinale abbia riacceso l’entusiasmo. Sarà già presente Gila, mentre verranno valutati da Amorim elementi di rientro dai prestiti (Chukwueze e Musah) e giovani rampanti (Camarda, Comotto, Cissé e Kostic).
Chivu e Amorim, il nuovo corso di Inter e Milan
Chivu e Amorim. Per forza di cose saranno loro i protagonisti della giornata, legati da un sottile filo di nome Mourinho: uno è stato allenato dal portoghese in nerazzurro vincendo tutto; l'altro ha iniziato a fare questo lavoro con uno stage a Manchester quando lì c'era lo "Special One". Il romeno oggi parlerà e avrà alle spalle un bagaglio di dodici mesi che lo porrà in una posizione ben differente da quella del 28 luglio 2025, quando illustrò ad Appiano le sue idee - «voglio un'Inter più ibrida e imprevedibile» -, rispondendo a domande su Lookman, poi mai arrivato. Era un'Inter reduce dalle vacanze tumultuose dopo un finale di stagione '24-25 deludente, con lo scudetto perso per un punto e il tonfo in finale di Champions col Psg, ma anche da un Mondiale per club che aveva lasciato pesanti scorie nello spogliatoio. Chivu però appena arrivato in panchina, nel periodo vissuto negli Stati Uniti era riuscito a farsi apprezzare dai giocatori e dopo l'avvio di campionato in salita con i ko con Udinese e Juventus, aveva preso il volo.
L'obiettivo generale era resettare e puntare allo scudetto: un patto tricolore rispettato sul campo, con il bis in Coppa Italia. Amorim è arrivato a Milano da una settimana. Un anno fa si preparava a rialzare lo United dopo aver perso la finale di Europa League col Tottenham e concluso la Premier '24-25 al 15° posto. Missione mancata e conclusa in anticipo a gennaio 2026. Mercoledì quando è stato presentato da Cardinale, che oggi potrebbe essere al raduno, non si è nascosto: «Vogliamo vincere la seconda stella; il primo obiettivo è proporre un calcio dominante». Nel 2024 era fra i tecnici più ambiti d'Europa, il clima inglese lo ha "sbiadito", ma al Milan sono convinti che si ritroverà, che rialzerà la squadra e riporterà il sereno nell'ambiente. Non sarà semplice, ma non lo era neanche per Chivu. Milano riparte.
MILANO - Riparte Milano, ripartono Inter e Milan. I campioni d’Italia si ritroveranno al mattino ad Appiano Gentile per i test atletici; stesso copione a 20 km circa di distanza per i rossoneri, con l’unica differenza che i calciatori convocati sono già in ritiro a Milanello da ieri sera. Poi nel pomeriggio i primi due allenamenti di Cristian Chivu e Ruben Amorim. L’ultimo campionato si è concluso con risultati e sentimenti assai differenti: l’Inter ha vinto scudetto e Coppa Italia, il Milan ha clamorosamente toppato la qualificazione alla Champions all’ultima curva.
Poi a giugno sembrava di vivere una coda di quanto accaduto in Serie A, con l’Inter pronta a mettere a segno colpi importanti sul mercato - Palestra, Solet e Jones, col sogno Nico Paz sullo sfondo - e il Milan contestato dai tifosi e al centro di un paradossale casting dopo la cacciata di Furlani, Tare, Moncada e Allegri. Da venti giorni, però, gli umori sono cambiati. L’Inter ha ricevuto il «due di picche» di Palestra, ha mollato Solet, ha visto respinti gli approcci per Jones e il Como spendere 60 milioni per tenersi Nico Paz. Nel frattempo Gerry Cardinale, dopo aver ricevuto alcuni "no", ha scelto Amorim in panchina, ha affidato la società a dirigenti già presenti a Casa Milan e ha soprattutto sborsato oltre 100 milioni per Gonçalo Ramos e Gila.