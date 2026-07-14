Arbitropoli, la Procura di Milano si spacca: Ascione contro l'archiviazione, non firma il fascicolo

Mancano poche ore al trasferimento alla Procura Europea del pm di Milano Maurizio Ascione. Ore in cui dovrà sciogliere la riserva se condividere o meno le determinazioni sul capitolo centrale dell'inchesta sugli arbitri a cui è arrivato l'aggiunto Paolo Ielo, che solo di recente lo ha affiancato in modo da dirimere i nodi di una vicenda che sta scuotendo il mondo del calcio. Ad oggi, penultimo giorno di servizio al quarto piano del Palazzo di Giustizia milanese, il pubblico ministero non ha ancora firmato l'atto con cui si tirano le somme dell'inchiesta. In particolare, nella parte in cui Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in quattro partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa, che si avvia, salvo un cambio di passo, verso una richiesta di archiviazione. E se su Rocchi la Procura è spaccata, nulla questio, invece, sia sulla trasmissione, per competenza terrioriale, alla Procura di Monza del capitolo di inchiesta sulle cosiddette "bussate" alla sala var di Lissone, sia sull'invio degli atti dell'indagine alla giustizia sportiva per le valutazioni su eventuali illeciti. Se entro domani sera Ascione non cambierà idea, toccherà all'aggiunto Ielo definire il fascicolo con i vari stralci delle posizioni dei 5 indagati.
L'inchiesta, aperta nell'ottobre 2024, è stata coordinata dal pm Ascione fino a qualche settimana fa, quando è stato affiancato dall'aggiunto Ielo in modo da tirare le somme prima del suo nuovo incarico alla Procura Europea. In quasi due anni di accertamenti, che hanno visto un gip rigettare una richiesta di proroga di intercettazioni e un altro riconcederla, un capo di imputazione modificato e due inviti a comparire per Rocchi, parecchi interrogatori tra convocazioni di indagati e testimoni, il pm Ascione fino a oggi, nel tardo pomeriggio, non ha cambiato idea. E' convinto, sebbene l'inchiesta non abbia contemplato il sequestro di telefoni e supporti informatici per riscontare le ipotesi, della sua ricostruzione: l'ex designatore, in "concorso con esponenti della società sportiva Inter e previo concerto", questi ultimi "agendo per effetto dei rapporti preferenziali con Gabriele Gravina", all'epoca presidente della Figc, sarebbe giunto a nominare arbitri in seguito a presunte "interferenze". Quattro le partite contestate: Bologna-Inter del 20 aprile 2025, Inter-Milan semifinale di Coppa Italia di tre giorni dopo, Inter-Verona del 3 maggio successivo e l'ultima in ordine di tempo del 26 aprile scorso, ossia Torino-Inter. Tale ipotesi, però, dopo l'analisi delle carte raccolte, per l'aggiunto Ielo non sarebbe confortata da elementi sufficienti e solidi al punto da reggere in un eventuale processo per frode sportiva generica. Da qui l'orientamento di archiviare che, a meno di un ripensamento, fino ad ora non ha trovato un fronte comune. Invece si starebbero effettuando gli adempimenti tecnici per l'invio degli atti a Monza, sulle cosiddette "bussate" alla sala Var di Lissone su Udinese-Parma e Salernitana-Modena del 2025 , con le posizioni di Rocchi, dell'ex supervisore Andrea Gervasoni e dei varisti Luigi Nasca e Oreste Di Vuolo. Il terzo varista, Daniele Paterna, che risponde di false informazioni al pm, resta, invece, a Milano.
L'inchiesta Arbitropoli: di cosa si tratta e come nasce il caso
L'inchiesta Arbitropoli aveva sconvolto gli ultimi mesi del calcio italiano: il pm Ascione della Procura di Milano aveva acceso i riflettori della giustizia sul mondo arbitrale, portando all'iscrizione nel registro degli indagati dell'ex designatore della CAN Gianluca Rocchi e alle sue dimissioni. Tra presunte interferenze nelle designazioni, il coinvolgimento dell'Inter (pur senza dirigenti indagati), gli interrogatori davanti ai magistrati e il successivo cambio al vertice dell'inchiesta, la vicenda della giustizia ordinaria ora si avvia a chiudersi, in attesa delle decisioni di quella sportiva. L'indagine nasceva da una serie di accertamenti sul sistema delle designazioni arbitrali e sull'eventuale esistenza di interferenze esterne nella scelta dei direttori di gara. Al centro delle verifiche finirono presunti episodi per cui si configurava la possibilità del reato di frode sportiva, legati sia alle designazioni di alcuni arbitri ritenuti "graditi" o "non graditi" in alcune partite dell'Inter, sia alle cosiddette "bussate" nella sala VAR durante alcuni match.Tra le gare finite sotto la lente degli investigatori figurano Bologna-Inter del 20 aprile 2025, Inter-Milan di Coppa Italia del 23 aprile 2025, Inter-Verona del 3 maggio 2025 e, successivamente, anche Torino-Inter del 26 aprile 2026.
Rocchi indagato per concorso in frode sportiva
La svolta arriva con l'iscrizione nel registro degli indagati dell'allora designatore arbitrale Gianluca Rocchi. La Procura gli contesta diversi episodi di concorso in frode sportiva: dalle presunte interferenze nelle designazioni arbitrali fino al filone relativo alla gestione del VAR. Secondo l'impostazione accusatoria iniziale, l'ex arbitro di Serie A avrebbe favorito alcune designazioni oppure evitato arbitri considerati sgraditi, alterando così il regolare svolgimento della competizione sportiva. Accuse sempre respinte. Dopo la notifica dell'avviso di garanzia, Rocchi decide di autosospendersi e successivamente lascia il ruolo di designatore della CAN (posto ora assegnato ad Orsato), una scelta definita da molti come un atto di responsabilità per tutelare il sistema arbitrale durante lo svolgimento delle indagini. Le sue dimissioni provocano un autentico terremoto all'interno dell'AIA e della FIGC, aprendo una fase di forte instabilità e rilanciando il dibattito sulla trasparenza delle designazioni arbitrali.
Inter chiamata in causa, ma nessun tesserato indagato
Uno degli aspetti che ha fatto maggiormente discutere riguarda il coinvolgimento dell'Inter nell'impianto accusatorio. Secondo la Procura, alcune designazioni sarebbero state effettuate "previo concerto" con esponenti del club nerazzurro e dopo presunti confronti su arbitri considerati più o meno graditi. Le intercettazioni riportano anche frasi come quella relativa alla necessità di attendere "l'ok dell'Inter" prima di confermare alcune scelte arbitrali. Tuttavia, allo stato delle indagini, nessun dirigente nerazzurro risulta iscritto nel registro degli indagati. Gli stessi magistrati non hanno individuato elementi sufficienti per contestare formalmente responsabilità ai vertici del club, nonostante il loro richiamo nell'ipotesi accusatoria.
Rocchi dal silenzio alla deposizione
Dopo una prima convocazione nella quale aveva scelto di non rispondere agli investigatori, Rocchi decide successivamente di presentarsi davanti ai magistrati. Nel lungo interrogatorio davanti al pubblico ministero Maurizio Ascione e al procuratore aggiunto Paolo Ielo, l'ex designatore respinge tutte le accuse, spiegando nel dettaglio il funzionamento delle designazioni arbitrali e negando qualsiasi accordo illecito con dirigenti di società o altri soggetti esterni.
Il ruolo del pm Ascione e il passaggio di consegne a Paolo Ielo
Nel corso dell'inchiesta si registra anche un importante cambiamento sul fronte investigativo. Il fascicolo, inizialmente coordinato dal pm Maurizio Ascione, viene affiancato dal procuratore aggiunto Paolo Ielo in vista del trasferimento di Ascione alla Procura europea. Il cambio di assetto investigativo non interrompe gli accertamenti, che proseguono con nuove intercettazioni e con l'acquisizione di ulteriore materiale relativo alle designazioni arbitrali. Nei giorni successivi emergono ulteriori conversazioni intercettate dagli investigatori, relative soprattutto alla designazione di Maurizio Mariani per Torino-Inter, in cui aveva fatto il giro dei social una intervista di Marotta e quel famoso "Non ricordo". Secondo l'ipotesi della Procura, la scelta dell'arbitro sarebbe stata valutata anche sulla base del gradimento attribuito dalla società nerazzurra ad alcuni direttori di gara. Proprio queste nuove risultanze portano all'inserimento di una quarta partita tra quelle oggetto dell'indagine.
Le differenze tra Giustizia ordinaria e sportiva: ora Chinè...
Uno degli aspetti più importanti della vicenda riguarda la distinzione tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva, due sistemi autonomi che operano con regole, finalità e criteri probatori differenti. L'eventuale archiviazione del procedimento penale da parte della Procura, infatti, non comporterebbe automaticamente la chiusura della vicenda sotto il profilo sportivo. La magistratura ordinaria è chiamata ad accertare l'eventuale esistenza di reati previsti dal codice penale, mentre gli organi della giustizia sportiva valutano possibili violazioni delle norme federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall'ordinamento della FIGC.
Per questo motivo, anche qualora i magistrati dovessero ritenere insufficienti gli elementi per sostenere un'accusa in sede penale, la Procura Federale è tenuta ad esaminare comunque gli atti dell'inchiesta e a svolgere autonome valutazioni disciplinari. Non sarebbe la prima volta che un procedimento sportivo segue un percorso diverso rispetto a quello della giustizia ordinaria, arrivando anche a sanzioni pur in assenza di condanne penali. In altre parole, l'eventuale archiviazione dell'inchiesta nei confronti di Rocchi o degli altri soggetti coinvolti non rappresenterebbe automaticamente la parola fine sulla vicenda sul piano sportivo. Resta aperta la possibilità di ulteriori approfondimenti e di eventuali provvedimenti qualora gli organi federali ritenessero sussistenti violazioni dei regolamenti.
Mancano poche ore al trasferimento alla Procura Europea del pm di Milano Maurizio Ascione. Ore in cui dovrà sciogliere la riserva se condividere o meno le determinazioni sul capitolo centrale dell'inchesta sugli arbitri a cui è arrivato l'aggiunto Paolo Ielo, che solo di recente lo ha affiancato in modo da dirimere i nodi di una vicenda che sta scuotendo il mondo del calcio. Ad oggi, penultimo giorno di servizio al quarto piano del Palazzo di Giustizia milanese, il pubblico ministero non ha ancora firmato l'atto con cui si tirano le somme dell'inchiesta. In particolare, nella parte in cui Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in quattro partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa, che si avvia, salvo un cambio di passo, verso una richiesta di archiviazione. E se su Rocchi la Procura è spaccata, nulla questio, invece, sia sulla trasmissione, per competenza terrioriale, alla Procura di Monza del capitolo di inchiesta sulle cosiddette "bussate" alla sala var di Lissone, sia sull'invio degli atti dell'indagine alla giustizia sportiva per le valutazioni su eventuali illeciti. Se entro domani sera Ascione non cambierà idea, toccherà all'aggiunto Ielo definire il fascicolo con i vari stralci delle posizioni dei 5 indagati.
L'inchiesta, aperta nell'ottobre 2024, è stata coordinata dal pm Ascione fino a qualche settimana fa, quando è stato affiancato dall'aggiunto Ielo in modo da tirare le somme prima del suo nuovo incarico alla Procura Europea. In quasi due anni di accertamenti, che hanno visto un gip rigettare una richiesta di proroga di intercettazioni e un altro riconcederla, un capo di imputazione modificato e due inviti a comparire per Rocchi, parecchi interrogatori tra convocazioni di indagati e testimoni, il pm Ascione fino a oggi, nel tardo pomeriggio, non ha cambiato idea. E' convinto, sebbene l'inchiesta non abbia contemplato il sequestro di telefoni e supporti informatici per riscontare le ipotesi, della sua ricostruzione: l'ex designatore, in "concorso con esponenti della società sportiva Inter e previo concerto", questi ultimi "agendo per effetto dei rapporti preferenziali con Gabriele Gravina", all'epoca presidente della Figc, sarebbe giunto a nominare arbitri in seguito a presunte "interferenze". Quattro le partite contestate: Bologna-Inter del 20 aprile 2025, Inter-Milan semifinale di Coppa Italia di tre giorni dopo, Inter-Verona del 3 maggio successivo e l'ultima in ordine di tempo del 26 aprile scorso, ossia Torino-Inter. Tale ipotesi, però, dopo l'analisi delle carte raccolte, per l'aggiunto Ielo non sarebbe confortata da elementi sufficienti e solidi al punto da reggere in un eventuale processo per frode sportiva generica. Da qui l'orientamento di archiviare che, a meno di un ripensamento, fino ad ora non ha trovato un fronte comune. Invece si starebbero effettuando gli adempimenti tecnici per l'invio degli atti a Monza, sulle cosiddette "bussate" alla sala Var di Lissone su Udinese-Parma e Salernitana-Modena del 2025 , con le posizioni di Rocchi, dell'ex supervisore Andrea Gervasoni e dei varisti Luigi Nasca e Oreste Di Vuolo. Il terzo varista, Daniele Paterna, che risponde di false informazioni al pm, resta, invece, a Milano.
L'inchiesta Arbitropoli: di cosa si tratta e come nasce il caso
L'inchiesta Arbitropoli aveva sconvolto gli ultimi mesi del calcio italiano: il pm Ascione della Procura di Milano aveva acceso i riflettori della giustizia sul mondo arbitrale, portando all'iscrizione nel registro degli indagati dell'ex designatore della CAN Gianluca Rocchi e alle sue dimissioni. Tra presunte interferenze nelle designazioni, il coinvolgimento dell'Inter (pur senza dirigenti indagati), gli interrogatori davanti ai magistrati e il successivo cambio al vertice dell'inchiesta, la vicenda della giustizia ordinaria ora si avvia a chiudersi, in attesa delle decisioni di quella sportiva. L'indagine nasceva da una serie di accertamenti sul sistema delle designazioni arbitrali e sull'eventuale esistenza di interferenze esterne nella scelta dei direttori di gara. Al centro delle verifiche finirono presunti episodi per cui si configurava la possibilità del reato di frode sportiva, legati sia alle designazioni di alcuni arbitri ritenuti "graditi" o "non graditi" in alcune partite dell'Inter, sia alle cosiddette "bussate" nella sala VAR durante alcuni match.Tra le gare finite sotto la lente degli investigatori figurano Bologna-Inter del 20 aprile 2025, Inter-Milan di Coppa Italia del 23 aprile 2025, Inter-Verona del 3 maggio 2025 e, successivamente, anche Torino-Inter del 26 aprile 2026.
Rocchi indagato per concorso in frode sportiva
La svolta arriva con l'iscrizione nel registro degli indagati dell'allora designatore arbitrale Gianluca Rocchi. La Procura gli contesta diversi episodi di concorso in frode sportiva: dalle presunte interferenze nelle designazioni arbitrali fino al filone relativo alla gestione del VAR. Secondo l'impostazione accusatoria iniziale, l'ex arbitro di Serie A avrebbe favorito alcune designazioni oppure evitato arbitri considerati sgraditi, alterando così il regolare svolgimento della competizione sportiva. Accuse sempre respinte. Dopo la notifica dell'avviso di garanzia, Rocchi decide di autosospendersi e successivamente lascia il ruolo di designatore della CAN (posto ora assegnato ad Orsato), una scelta definita da molti come un atto di responsabilità per tutelare il sistema arbitrale durante lo svolgimento delle indagini. Le sue dimissioni provocano un autentico terremoto all'interno dell'AIA e della FIGC, aprendo una fase di forte instabilità e rilanciando il dibattito sulla trasparenza delle designazioni arbitrali.