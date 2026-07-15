Inchiesta arbitri, chiesta l’archiviazione dopo le tensioni in Procura: l'Inter era indagata

La lunga indagine della Procura di Milano sul sistema arbitrale si avvia alla conclusione sul fronte della giustizia ordinaria. Dopo mesi di accertamenti, intercettazioni, interrogatori riservati e analisi degli atti, non sono emersi elementi sufficienti per sostenere le ipotesi contestate. È arrivata così la richiesta di archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale, per il suo vice Andrea Gervasoni e per l’Inter, coinvolta nell’inchiesta per la responsabilità amministrativa degli enti. La vicenda penale può considerarsi chiusa, ma resta aperto il capitolo della giustizia sportiva, che segue regole e percorsi autonomi rispetto ai tribunali ordinari.
Archiviata l’inchiesta penale
La Procura di Milano ha formalizzato la chiusura dell’indagine sul sistema arbitrale dopo un lungo lavoro investigativo che non ha portato alla conferma delle ipotesi iniziali. Per Rocchi, che si era autosospeso dall’incarico di designatore dopo aver ricevuto l’avviso di garanzia nell’aprile scorso, e per il vice Andrea Gervasoni è stata disposta l’archiviazione. La stessa decisione ha riguardato anche l’Inter, indagata ieri e, in simultanea, è stata disposta l'archiviazione nei confronti della società come "diretta conseguenza dell'esclusione del reato presupposto", ossia la frode sportiva.
I pm avevano ipotizzato una possibile manipolazione delle designazioni arbitrali, sostenendo che Rocchi avrebbe potuto condizionare alcune scelte in accordo con esponenti del club nerazzurro non identificati. Al termine degli approfondimenti, però, non sono stati raccolti elementi ritenuti sufficienti per proseguire l’azione penale.
Il fascicolo si chiude a Milano
La firma sull’archiviazione è arrivata dal pm Maurizio Ascione, titolare dell’inchiesta, insieme al procuratore aggiunto Paolo Ielo, che nell’ultimo periodo aveva affiancato il magistrato. Ascione lascerà la Procura milanese per assumere un nuovo incarico presso la Procura Europea. La chiusura del procedimento non significa però che tutto il materiale raccolto verrà cancellato: gli atti saranno trasferiti agli uffici giudiziari territorialmente competenti per eventuali ulteriori valutazioni. Le cosiddette “bussate” alla sala Var di Lissone, che avevano attirato particolare attenzione mediatica, passeranno alla Procura di Monza. Saranno analizzate le posizioni degli arbitri Var Nasca e Di Vuolo, accusati di frode sportiva per quei contatti avvenuti attraverso il vetro della sala operativa. A Milano resterà invece la valutazione sulla posizione di Daniele Paterna, coinvolto per le dichiarazioni rese ai magistrati durante l’audizione.
Possibili valutazioni della Procura federale
La chiusura dell’indagine penale non determina automaticamente la fine di ogni possibile conseguenza sul piano sportivo. La giustizia ordinaria e quella sportiva, infatti, viaggiano su binari differenti e applicano criteri diversi nella valutazione dei comportamenti. Per questo motivo l’archiviazione da parte della Procura di Milano non esclude eventuali approfondimenti da parte degli organi federali. Tutta la documentazione raccolta durante l’inchiesta sarà trasmessa al procuratore federale della FIGC Giuseppe Chiné, che dovrà valutare se esistano profili rilevanti sotto il punto di vista dell’ordinamento sportivo. Anche in assenza di responsabilità penali accertate, potrebbero quindi emergere valutazioni autonome legate ai regolamenti federali. Sul fronte giudiziario ordinario, invece, la partita può considerarsi conclusa: ora l’attenzione si sposta esclusivamente sulle eventuali decisioni della giustizia sportiva.
Il procuratore Viola: "Nessun sistema strutturato"
La richiesta di archiviazione del filone relativo alla designazione degli arbitri avanzata dalla Procura di Milano ricostruisce la "sussistenza storica dei singoli episodi di interferenza ipotizzati ma non ravvisa un sistema strutturato volto a interferire sulle nomine". Lo si legge nella nota del procuratore Marcello Viola in cui si sottolinea che l'istanza di archiviare il caso "distingue tra la frode sportiva penalmente rilevante, che presuppone condotte fraudolente, astrattamente idonee e volte a incidere sulla regolarità della singola gara, dalle condotte di interferenza oggettivamente prive di tali caratteristiche".
L'inchiesta Arbitropoli: di cosa si tratta e come nasce il caso
L'inchiesta Arbitropoli ha sconvolto gli ultimi mesi del calcio italiano: il pm Ascione della Procura di Milano aveva acceso i riflettori della giustizia sul mondo arbitrale, portando all'iscrizione nel registro degli indagati dell'ex designatore della CAN Gianluca Rocchi e alle sue dimissioni. Tra presunte interferenze nelle designazioni, il coinvolgimento dell'Inter (pur senza dirigenti indagati), gli interrogatori davanti ai magistrati e il successivo cambio al vertice dell'inchiesta, la vicenda della giustizia ordinaria ora si avvia a chiudersi, in attesa delle decisioni di quella sportiva. L'indagine nasceva da una serie di accertamenti sul sistema delle designazioni arbitrali e sull'eventuale esistenza di interferenze esterne nella scelta dei direttori di gara. Al centro delle verifiche finirono presunti episodi per cui si configurava la possibilità del reato di frode sportiva, legati sia alle designazioni di alcuni arbitri ritenuti "graditi" o "non graditi" in alcune partite dell'Inter, sia alle cosiddette "bussate" nella sala VAR durante alcuni match. Tra le gare finite sotto la lente degli investigatori figurano Bologna-Inter del 20 aprile 2025, Inter-Milan di Coppa Italia del 23 aprile 2025, Inter-Verona del 3 maggio 2025 e, successivamente, anche Torino-Inter del 26 aprile 2026.
Inter chiamata in causa
Uno degli aspetti che ha fatto maggiormente discutere riguarda il coinvolgimento dell'Inter nell'impianto accusatorio. Secondo la Procura, alcune designazioni sarebbero state effettuate "previo concerto" con esponenti del club nerazzurro e dopo presunti confronti su arbitri considerati più o meno graditi. Le intercettazioni riportano anche frasi come quella relativa alla necessità di attendere "l'ok dell'Inter" prima di confermare alcune scelte arbitrali. Tuttavia, allo stato delle indagini, nessun dirigente nerazzurro risulta iscritto nel registro degli indagati. Gli stessi magistrati non hanno individuato elementi sufficienti per contestare formalmente responsabilità ai vertici del club, nonostante il loro richiamo nell'ipotesi accusatoria.
La lunga indagine della Procura di Milano sul sistema arbitrale si avvia alla conclusione sul fronte della giustizia ordinaria. Dopo mesi di accertamenti, intercettazioni, interrogatori riservati e analisi degli atti, non sono emersi elementi sufficienti per sostenere le ipotesi contestate. È arrivata così la richiesta di archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale, per il suo vice Andrea Gervasoni e per l’Inter, coinvolta nell’inchiesta per la responsabilità amministrativa degli enti. La vicenda penale può considerarsi chiusa, ma resta aperto il capitolo della giustizia sportiva, che segue regole e percorsi autonomi rispetto ai tribunali ordinari.
Archiviata l’inchiesta penale
La Procura di Milano ha formalizzato la chiusura dell’indagine sul sistema arbitrale dopo un lungo lavoro investigativo che non ha portato alla conferma delle ipotesi iniziali. Per Rocchi, che si era autosospeso dall’incarico di designatore dopo aver ricevuto l’avviso di garanzia nell’aprile scorso, e per il vice Andrea Gervasoni è stata disposta l’archiviazione. La stessa decisione ha riguardato anche l’Inter, indagata ieri e, in simultanea, è stata disposta l'archiviazione nei confronti della società come "diretta conseguenza dell'esclusione del reato presupposto", ossia la frode sportiva.
I pm avevano ipotizzato una possibile manipolazione delle designazioni arbitrali, sostenendo che Rocchi avrebbe potuto condizionare alcune scelte in accordo con esponenti del club nerazzurro non identificati. Al termine degli approfondimenti, però, non sono stati raccolti elementi ritenuti sufficienti per proseguire l’azione penale.