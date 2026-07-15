Inchiesta arbitri, chiesta l’archiviazione dopo le tensioni in Procura: l'Inter era indagata

La lunga indagine della Procura di Milano sul sistema arbitrale si avvia alla conclusione sul fronte della giustizia ordinaria. Dopo mesi di accertamenti, intercettazioni, interrogatori riservati e analisi degli atti, non sono emersi elementi sufficienti per sostenere le ipotesi contestate. È arrivata così la richiesta di archiviazione per Gianluca Rocchi , ex designatore arbitrale, per il suo vice Andrea Gervasoni e per l’ Inter , coinvolta nell’inchiesta per la responsabilità amministrativa degli enti. La vicenda penale può considerarsi chiusa, ma resta aperto il capitolo della giustizia sportiva, che segue regole e percorsi autonomi rispetto ai tribunali ordinari.

Archiviata l’inchiesta penale

La Procura di Milano ha formalizzato la chiusura dell’indagine sul sistema arbitrale dopo un lungo lavoro investigativo che non ha portato alla conferma delle ipotesi iniziali. Per Rocchi, che si era autosospeso dall’incarico di designatore dopo aver ricevuto l’avviso di garanzia nell’aprile scorso, e per il vice Andrea Gervasoni è stata disposta l’archiviazione. La stessa decisione ha riguardato anche l’Inter, indagata ieri e, in simultanea, è stata disposta l'archiviazione nei confronti della società come "diretta conseguenza dell'esclusione del reato presupposto", ossia la frode sportiva.

I pm avevano ipotizzato una possibile manipolazione delle designazioni arbitrali, sostenendo che Rocchi avrebbe potuto condizionare alcune scelte in accordo con esponenti del club nerazzurro non identificati. Al termine degli approfondimenti, però, non sono stati raccolti elementi ritenuti sufficienti per proseguire l’azione penale.