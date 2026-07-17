Butti, il tifoso Inter che fa i calendari Serie A parlava con Rocchi! "No a Doveri, sei un killer"

"Ricevevo pressioni? No, pervenivano indicazioni. Che mi infastidivano e mi facevano arrabbiare " : queste le parole di Rocchi agli inquirenti durante l'interrogatorio dell'ex designatore arbitrale di Serie A, svelate dal Corriere della Sera. E se il versante penale dell'inchiesta milanese sulle pressioni dell'Inter ai danni di Gianluca Rocchi si è concluso con la richiesta di archiviazione (il filone relativo alle incursioni all'interno della sala VAR di Lissone è stato trasferito alla Procura di Monza) si attendono gli sviluppi sul fronte della giustizia sportiva. Nell'articolo vengono rivelati anche colloqui tra Rocchi e Andrea Butti, responsabile ufficio competizioni della Lega Serie A e attuale compilatore dei calendari della massima serie, nonché ex dirigente Inter per oltre un decennio, fino al 2013 . Un legame particolare, del quale lo stesso Rocchi ha parlato direttamente ai magistrati durante il suo interrogatorio, definendo senza troppi giri di parole il ruolo e l'atteggiamento del suo interlocutore: " Butti è un tifoso e lo tratto come tale anche se ha un ruolo istituzionale ".

Il veto su di Doveri e le parole da ultras Inter di Butti

I dialoghi finiti sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti risalgono a qualche settimana prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan. In quella circostanza, il responsabile dei calendari di Lega si era rivolto in maniera categorica al designatore per scongiurare una determinata scelta arbitrale: "Basta che non mi mandi più Doveri a fare l’Inter, porta una sfiga mondiale, con lui non vinciamo mai un c…”. Un'uscita da ultras nerazzurro che testimonia il clima di confidenza e le sollecitazioni mascherate da battute a cui era sottoposto il vertice dell'Assoarbitri anche dal dirigente di rilievo in Lega e ex ufficio stampa Figc, ruoli che supporrebbero un comportamento ineccepibile e al di sopra di ogni sospetto. "Interferenze", sono state definite dal pm Ascione che ha condotto l'inchiesta. La tensione e il pressing sul designatore sono continuate dopo l'ufficialità della designazione di Doveri per il delicato incrocio di coppa. Nel descrivere il tono delle successive telefonate, caratterizzate da un fare ironico e scherzoso, emergono ulteriori dichiarazioni emblematiche da parte di Butti, che aveva duramente commentato la scelta di Rocchi: "Sei un killer, no vabbé, ma allora sei veramente uno di loro! La colpa è tua, lo sai eh? Con lui abbiamo un record super negativo”.

Inter e illecito sportivo: la spiegazione