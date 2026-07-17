Butti, il tifoso Inter che fa i calendari Serie A parlava con Rocchi! "No a Doveri, sei un killer"

"Ricevevo pressioni? No, pervenivano indicazioni. Che mi infastidivano e mi facevano arrabbiare": queste le parole di Rocchi agli inquirenti durante l'interrogatorio dell'ex designatore arbitrale di Serie A, svelate dal Corriere della Sera. E se il versante penale dell'inchiesta milanese sulle pressioni dell'Inter ai danni di Gianluca Rocchi si è concluso con la richiesta di archiviazione (il filone relativo alle incursioni all'interno della sala VAR di Lissone è stato trasferito alla Procura di Monza) si attendono gli sviluppi sul fronte della giustizia sportiva. Nell'articolo vengono rivelati anche colloqui tra Rocchi e Andrea Butti, responsabile ufficio competizioni della Lega Serie A e attuale compilatore dei calendari della massima serie, nonché ex dirigente Inter per oltre un decennio, fino al 2013. Un legame particolare, del quale lo stesso Rocchi ha parlato direttamente ai magistrati durante il suo interrogatorio, definendo senza troppi giri di parole il ruolo e l'atteggiamento del suo interlocutore: "Butti è un tifoso e lo tratto come tale anche se ha un ruolo istituzionale".
Il veto su di Doveri e le parole da ultras Inter di Butti
I dialoghi finiti sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti risalgono a qualche settimana prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan. In quella circostanza, il responsabile dei calendari di Lega si era rivolto in maniera categorica al designatore per scongiurare una determinata scelta arbitrale: "Basta che non mi mandi più Doveri a fare l’Inter, porta una sfiga mondiale, con lui non vinciamo mai un c…”. Un'uscita da ultras nerazzurro che testimonia il clima di confidenza e le sollecitazioni mascherate da battute a cui era sottoposto il vertice dell'Assoarbitri anche dal dirigente di rilievo in Lega e ex ufficio stampa Figc, ruoli che supporrebbero un comportamento ineccepibile e al di sopra di ogni sospetto. "Interferenze", sono state definite dal pm Ascione che ha condotto l'inchiesta. La tensione e il pressing sul designatore sono continuate dopo l'ufficialità della designazione di Doveri per il delicato incrocio di coppa. Nel descrivere il tono delle successive telefonate, caratterizzate da un fare ironico e scherzoso, emergono ulteriori dichiarazioni emblematiche da parte di Butti, che aveva duramente commentato la scelta di Rocchi: "Sei un killer, no vabbé, ma allora sei veramente uno di loro! La colpa è tua, lo sai eh? Con lui abbiamo un record super negativo”.