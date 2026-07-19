"La Penna si è distinto più di tutti": Inter-Juve gli vale un premio come miglior arbitro! 

Di Federico La Penna, diciamo la verità, in questa stagione ci si ricorda solo i gravissimi errori che hanno portato all'espulsione di Pierre Kalulu in Inter-Juventus, dovuta alle simulazioni di Barella prima e quella clamorosa di Alessandro Bastoni poi. Un tonfo clamoroso nella partita di cartello della Serie A, che però nel mondo degli arbitri non ha avuto alcun impatto. Anzi, il fischietto della sezione di Roma è stato premiato. Il Comitato Nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri ha infatti deciso di assegnargli il Premio Giovanni Mauro come riconoscimento "all'Arbitro della massima categoria nazionale maggiormente distintosi sotto il profilo tecnico nel corso della Stagione Sportiva 2026/2026". Bravò, detto alla francese, con il comunicato della sezione che si congratula. "Un importante risultato per Federico e per la nostra sezione. Il Premio Giovanni Mauro è considerato come il riconoscimento più importante riservato agli arbitri di calcio. Nell’albo d’oro figurano tra i vincitori della nostra sezione Generoso Dattilo, Vincenzo Orlandini, Carlo Longhi, Antonio Sbardella, Massimo Ciulli, Riccardo Lattanzi, Gianfranco Menegali e Daniele Doveri. A Federico vanno le congratulazioni da parte del Presidente, del consiglio direttivo e di tutti gli associati della sezione di Roma 1".