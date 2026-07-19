"La Penna si è distinto più di tutti": Inter-Juve gli vale un premio come miglior arbitro! 

Di Federico La Penna, diciamo la verità, in questa stagione ci si ricorda solo i gravissimi errori che hanno portato all'espulsione di Pierre Kalulu in Inter-Juventus, dovuta alle simulazioni di Barella prima e quella clamorosa di Alessandro Bastoni poi. Un tonfo clamoroso nella partita di cartello della Serie A, che però nel mondo degli arbitri non ha avuto alcun impatto. Anzi, il fischietto della sezione di Roma è stato premiato. Il Comitato Nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri ha infatti deciso di assegnargli il Premio Giovanni Mauro come riconoscimento "all'Arbitro della massima categoria nazionale maggiormente distintosi sotto il profilo tecnico nel corso della Stagione Sportiva 2026/2026". Bravò, detto alla francese, con il comunicato della sezione che si congratula. "Un importante risultato per Federico e per la nostra sezione. Il Premio Giovanni Mauro è considerato come il riconoscimento più importante riservato agli arbitri di calcio. Nell’albo d’oro figurano tra i vincitori della nostra sezione Generoso Dattilo, Vincenzo Orlandini, Carlo Longhi, Antonio Sbardella, Massimo Ciulli, Riccardo Lattanzi, Gianfranco Menegali e Daniele Doveri. A Federico vanno le congratulazioni da parte del Presidente, del consiglio direttivo e di tutti gli associati della sezione di Roma 1".
Dopo Inter-Juve mandato in B e tolte partite di cartello
Federico La Penna ha diretto 22 partite in stagione tra Serie A e Serie B. L'episodio in Inter-Juventus del 14 febbraio 2026 è l'istantanea della stagione: il mancato rosso per la simulazione di Alessandro Bastoni e il conseguente doppio giallo per Pierre Kalulu hanno scatenato l'ira dei giocatori e dei dirigenti bianconeri. Dopo quella partita, il fischietto di Roma è stato fermato per una settimana, poi è stato mandato ad arbitrare Sudtirol-Venezia e Frosinone-Sampdoria in Serie B, prima di tornare in A per Pisa-Cagliari e non arbitrare più alcuna partita di cartello.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE