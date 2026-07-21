Lutto per Maurizio Sarri: si è spento il padre Amerigo a 97 anni, volto del ciclismo toscano

È morto all'età di 97 anni Amerigo Sarri , uno dei volti più noti del ciclismo toscano nel dopoguerra e padre dell'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri. Nato il 10 novembre 1928 a Figline Valdarno, in provincia di Firenze, Amerigo Sarri si avvicinò al ciclismo subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Nel 1946 iniziò a gareggiare nella categoria Allievi con la maglia dell'U.S. Figline Valdarno, conquistando nove vittorie e mettendo subito in evidenza le sue qualità. Passò poi tra i dilettanti nel 1947 e in sei stagioni raccolse ben 37 successi con varie squadre (G.S. Castellani, U.S. Rifredi, Assi Firenze e l'Aquila Montevarchi).

Il comunicato dell'Atalanta

L'Atalanta ha voluto porgere le condoglianze al suo allenatore attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club bergamasco. "Atalanta BC esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Amerigo Sarri, papà di Maurizio Sarri. Il Presidente Antonio Percassi, il Co-Chairman Stephen Pagliuca, l'Amministratore Delegato Luca Percassi, i dirigenti, lo staff tecnico, i calciatori, tutti i dipendenti ed i collaboratori del Club, si stringono con affetto a Mister Sarri e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore, porgendo le più sincere e sentite condoglianze. Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l'abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra".

L'amicizia con Bartali

Amerigo Sarri coltivò anche un rapporto di amicizia e reciproca stima con Gino Bartali, che durante i suoi allenamenti allenamenti faceva spesso tappa a Figline Valdarno, luogo natio di Sarri. Un legame nato dal rispetto reciproco tra uno dei più grandi campioni del ciclismo italiano e una comunità profondamente legata alla tradizione delle due ruote. Nel 2022 la Sezione Ciclistica dell'Aquila Montevarchi gli aveva conferito il titolo di socio onorario, insieme a Giancarlo Brocci come riconoscimento per il prezioso contributo offerto alla storia del ciclismo montevarchino e toscano.