Sassuolo, un super Laurienté stende il Padova. Pari per il Bologna con l'Heidenheim

È di Santiago Castro il primo gol estivo del Bologna . E' terminata 1-1 la seconda amichevole estiva nel ritiro di Valles, contro l' Heidenheim , formazione della serie B tedesca. Passi avanti per i rossoblù di Domenico Tedesco , che nella prima uscita con l'Arminia Bielefeled avevano rimediato un pesante ko per 4-0 : a segno Castro di testa su cross di Cambiaghi, al minuto 21, per aprire le marcature, ma una disattenzione difensiva ha poi portato all'1-1 firmato da Pieringer 8 minuti più tardi. Bologna in campo con un Orsolini, e Cambiaghi alle spalle di Castro e con Bernardeschi , El Azzouzi e Bernardeschi a centrocampo, con un 4-3-3, aspettando i rientri in gruppo di Ferguson e Moro. E' invece un guizzo del difensore gabonese Jeremy Oyono a decidere l'amichevole in famiglia tra Frosinone A e Frosinone B . Il match si è disputato in due tempi da 30' al Campo D'Altura del Terminillo.

Vittoria per 4-1 nel secondo test match stagionale per il Sassuolo di mister Aquilani contro il Padova . L'avvio di gara regala subito gol e spettacolo: al 5' Laurienté pennella a giro sul palo lontano un destro che si infila sotto l'incrocio. Appena un minuto più tardi arriva anche il gol del raddoppio con Ciervo che serve in area il solito Laurienté che con i tempi giusti insacca alle spalle di Sorrentino. Al 23' il Padova accorcia le distanze: Zanimacchia crossa dalla trequarti e trova in area Bortolussi che di testa anticipa Muric e porta il risultato sul 2-1. Nella ripresa girandola di cambi per i neroverdi e proprio con un subentrato il Sassuolo allunga: Iannoni recupera in mezzo al campo e serve Moro che dalla distanza trova la rete. Due minuti più tardi altro gol di prestigio per i neroverdi, questa volta con Pierini che da fermo, appena fuori area, insacca di destro sul palo lontano sorprendendo Mouquet subentrato a Sorrentino. Termina così 4-1 per i neroverdi il secondo test match stagionale.Sabato, a chiudere la fase di ritiro, è in programma triangolare di Trento con i padroni di casa e il Parma .

Genoa, buon test in famiglia per De Rossi

Partitella in famiglia per il Genoa di De Rossi nella seconda uscita ufficiale dopo l'esordio con il Trento di domenica scorsa. La sfida tra Genoa A, in maglia rossoblù, e Genoa B, in campo con la seconda maglia della passata stagione è stata vinta 5-2 proprio dal Genoa B. De Rossi ha mischiato le carte ma schierando due formazioni entrambe in campo con il 3-5-2. Da una parte nel Genoa A coppia offensiva composta da Meichtry ed Havel, dall'altra nel Genoa B i rodati Colombo e Vitinha. Proprio i due attaccanti della scorsa stagione sono stati i protagonisti del successo della loro squadra: tripletta per Vitinha e doppietta per Colombo mentre per il Genoa A sono andati a segno Havel e Meichtry.

In campo tanti giovani tra cui Klysis, Doumbià, Grossi e Vaz nel Genoa A , Doucorè, Barbini, Gibertini e l'ultimo arrivato Wiafe nel Genoa B. Si è rivisto in campo anche Baldanzi, assente contro il Trento per un affaticamento. In porta si sono alternati i quattro portieri a disposizione: Bijlow, Sommariva, Stolz e Mihelsons. Proprio il terzo portiere Sommariva è salito in cattedra al termine della gara, due tempi da 30', che ha visto un'ultima sfida ai calci di rigore, parandone due rispettivamente a Colombo e Norton-Cuffy. In questo modo dagli undici metri il Genoa A, tutti a segno, ha vinto la sfida nella sfida, per 4-2. E mentre a Moena andava in scena l'amichevole sotto gli occhi di centinaia di tifosi a Genova veniva raggiunta e superata quota 10.000 abbonamenti rinnovati.

Lecce, ko a sorpresa con la Politehnica Timisoara

Arriva una sconfitta nella seconda amichevole del precampionato per il Lecce. I giallorossi di Eusebio Di Francesco cedono 1-0 alla Politehnica Timisoara, formazione della Serie B rumena che tra dieci giorni inizierà il proprio campionato, nel test disputato durante il ritiro di Bad Loipersdorf, in Austria. A decidere l'incontro è Doana nel finale, dopo due calci di rigore neutralizzati da Fruchtl. Al di là del risultato, il test ha consentito a Di Francesco di proseguire il lavoro di valutazione della rosa, ancora incompleta e destinata ad accogliere nuovi innesti nelle prossime settimane. La preparazione dei giallorossi proseguirà domani con una doppia seduta di allenamento nel ritiro di Bad Loipersdorf.

Gudmundsson trascina la Fiorentina col Gubbio

La Fiorentina ha battuto 1-0 nell'amichevole giocata nel tardo pomeriggio al Viola Park. A segno Gudmundsson nei minuti di recupero del primo tempo, su rigore assegnato dal direttore di gara per fallo del portiere umbro Bagnolini su Atta, con l'islandese che ha anche centrato un palo. Gigliati vicini più volte al raddoppio nella ripresa con Moise Kean. Nel primo test ufficiale del ritiro estivo gigliato, dopo l'allenamento congiunto con la Primavera allenata da Aurelio Andreazzoli di domenica scorsa, il tecnico Fabio Grosso ha mandato in campo dal 1' una squadra disposta con il 4-3-3 con De Gea in porta, difesa con Dodo, Dragusin, Ranieri e Bresciani, in linea mediana Mandragora, Ndour ed Atta, e davanti Fortini e Gudmundsson a supporto di Piccoli. Nella ripresa sono entrati quasi tutti i giocatori in panchina, fra cui, nei 15' finali, il neo acquisto Oulai, rientrato nelle scorse ore a Firenze dopo aver espletato alcune formalità in Turchia per ottenere il visto. Prestazione fra luci ed ombre per De Gea e compagni, complici i carichi fisico-atletici dei primi nove giorni di preparazione, con tanti errori nei disimpegni, difficoltà a cambiare ritmo, e disattenzioni in varie zone del campo, oltre a scarsa lucidità sottoporta. Il programma in casa Fiorentina prevede per domani un'unica seduta di allenamento, e la presentazione di Alex Jimenez alle 12.