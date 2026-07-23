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La Roma ne fa 6: a segno Malen e Dybala. Pari tra Cagliari e Samp, dilaga il Venezia

Secondo test con rientri importanti per i giallorossi di Gapserini. 0-0 tra Pisacane e Corradi, i lagunari di Stroppa vincono 8-0
2 min
AmichevoliRomaVenezia

Dopo il primo test amichevole contro la Primavera, la Roma torna in campo contro il Trastevere vincendo 6-0. Due tempi da 35 minuti ciascuno con due formazioni diverse per frazione. Nella prima - fatto salvo le assenze comandate - Gasperini ha provato l'undici più vicino a quello titolare. Esordio e gol dopo due minuti per Malen, rientrato ieri dalle vacanze post mondiale come Ndicka (anche lui titolare). Con lui anche Dybala che ha trovato la rete del 2-0. Poi le reti di Cristante, Cherubini, Angelino e Arena a chiudere la gara. Assente Soulé ma semplicemente per motivi gestionali. Sospiro di sollievo per Niccolò Pisilli. Il centrocampista nella giornata di ieri si era fermato per un problema muscolare al polpaccio, gli esami strumentali hanno però escluso lesioni. Solamente un affaticamento muscolare per il giocatore oggi costretto a saltare il match contro il Trastevere. Assenti poi anche El Aynaoui e Koné, entrambi avranno a disposizione qualche giorno in più di vacanza causa Mondiale.

 

 

Pari Cagliari, goleada Venezia

Termina senza reti invece la prima amichevole ufficiale della stagione per del Cagliari di Pisacane in campo a Temù contro la Sampdoria di Corradi. Finisce 0-0 un test denso di indicazioni in vista del futuro e di quelli che saranno gli impegni ufficiali di rossoblù e blucerchiati. Dilaga invece il Venezia di Stroppa che si impone con un netto 8-0 sulla Vis Pesaro. Per i lagunari ottime indicazioni in vista del ritorno nella massima serie con una goleada che dà fiducia in vista del prossimo impegno di caratura internazionale contro il Galatasaray.

 

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