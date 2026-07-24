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Como, pareggio in amichevole contro il Paris Fc: a secco Morata. Udinese ko con lo Swansea

La squadra di Fabregas fa 2-2 nel test estivo contro la formazione francese di Ciro Immobile. A segno anche Gabrielloni. Sconfitta per i friulani
2 min
ComoFabregasDouvikas

Finisce 2-2 la prima amichevole stagionale del Como, giocata contro il Paris Fc a porte chiuse allo stadio Sinigaglia, in cui sono in corso i lavori di ampliamento in vista della Champions League. Assenti nel Como i tre giocatori reduci dal Mondiale - Paz, Baturina e Diao -, che insieme al nuovo acquisto Liberali devono ancora unirsi al gruppo. Esordio invece per i tre nuovi Milla, Kaiki e Cuenca. Rotazioni per tutti nei tre tempi da trenta minuti, a riposo sono rimasti i soli Butez e Perrone. Di Gabrielloni e Douvikas - alternatisi con Morata al centro dell'attacco - i gol del Como, inframezzati dalla doppietta di Pagis per il Paris Fc in cui sono entrati anche Ciro Immobile e l'ex di turno Ikoné.

Swansea-Udinese 2-0

L'Udinese trova il ko contro lo Swansea City nella seconda amichevole della preparazione estiva, disputata a Mittersill, in Austria. Dopo il gol di Liam Cullen a inizio primo tempo, i gallesi hanno raddoppiato nel finale della ripresa con il definitivo 2-0 di Just, confermando il momento difficile della squadra di Runjaić che, dopo il pareggio contro il NK Istra, non è ancora riuscita a trovare la via della vittoria in questo precampionato.

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