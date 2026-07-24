Finisce 2-2 la prima amichevole stagionale del Como, giocata contro il Paris Fc a porte chiuse allo stadio Sinigaglia, in cui sono in corso i lavori di ampliamento in vista della Champions League. Assenti nel Como i tre giocatori reduci dal Mondiale - Paz, Baturina e Diao -, che insieme al nuovo acquisto Liberali devono ancora unirsi al gruppo. Esordio invece per i tre nuovi Milla, Kaiki e Cuenca. Rotazioni per tutti nei tre tempi da trenta minuti, a riposo sono rimasti i soli Butez e Perrone. Di Gabrielloni e Douvikas - alternatisi con Morata al centro dell'attacco - i gol del Como, inframezzati dalla doppietta di Pagis per il Paris Fc in cui sono entrati anche Ciro Immobile e l'ex di turno Ikoné.