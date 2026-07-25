Antonini aggredito: ricoverato il presidente del Trapani. Il club: "Agguato vile e premeditato"

Il presidente del Trapani , Valerio Antonini , è stato aggredito nel centro storico della cittadina siciliana nella mattinata di sabato 25 luglio. Poi l'imprenditore è stato trasportato all'ospedale Sant'Antonio Abate, per sottoporsi agli accertamenti del caso. Sui social, è arrivata la dura condanna della società siciliana, retrocessa in Serie D al termine della passata stagione con l'ultimo posto nel girone C di Serie C con 24 punti (e 25 punti di penalizzazione dovuti a violazioni amministrative e mancati pagamenti relativi alle scadenze federali).

Valerio Antonini disteso su un lettino d'ospedale, con il collare e una busta del ghiaccio sulla pancia: è questa l'immagine dell'imprenditore dopo l'aggressione odierna. "FC Trapani 1905 esprime la propria più ferma e assoluta condanna per il gravissimo episodio di violenza verificatosi nelle scorse ore ai danni del Presidente Valerio Antonini. Si è trattato di un vero e proprio agguato , vile e premeditato , perpetrato da un soggetto ben noto della tifoseria organizzata trapanese che si è reso responsabile di un atto inaccettabile e incompatibile con qualsiasi valore umano, civile e sportivo. Un gesto brutale che colpisce non solo la persona del Presidente, ma l’intera comunità granata", così condanna il club sicialiano con una nota diramata sui social.

Il Trapani conferma l'apertura delle indagini: "Il Presidente Antonini è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova attualmente ricoverato per accertamenti e cure mediche. Le sue condizioni sono monitorate con la massima attenzione. La società è sconvolta e indignata per quanto accaduto e confida nel lavoro delle forze dell’ordine, che hanno già avviato le indagini per individuare e assicurare alla giustizia il responsabile di questo atto gravissimo". E poi conclude: "FC Trapani 1905 non tollererà mai alcuna forma di violenza. Quanto accaduto rappresenta una linea invalicabile: chi pensa di poter intimidire, colpire o condizionare attraverso la violenza troverà sempre una risposta ferma, determinata e senza alcuna esitazione. Il calcio è la passione non possono e non devono essere macchiati da episodi criminali di questa portata".

La ricostruzione dell'accaduto

Stando alle prime ricostruzioni, il presidente Valerio Antonini sarebbe stato aggredito da un ultras in piazza Cuba, nel centro storico di Trapani. L'imprenditore sarebbe stato colpito più volte, prima di cadere a terra. Alcuni presenti sarebbero intervenuti per bloccarli. Poi è arrivato l'ambulanza che ha traspostato Antonini all'ospedale Sant'Antonio Abate per i primi soccorsi e gli accertamenti.