La Fiorentina è stata sconfitta per 3-2 dal Qpr nell'amichevole giocata al Loftus Road di Londra. Nel primo tempo a segno al 30' Madsen su calcio di rigore dopo un fallo commesso in area da Dodo su Smyth. La risposta del club gigliato poco dopo con un'azione personale di Kean che non trova la porta. Kemper raddoppia al 39' sfruttando uno scivolone di Dragusin, ma poco prima dell'intervallo Atta accorcia le distanze. A inizio ripresa Smyth trova la doppietta personale su cross di Larkeche (54') ma la Fiorentina non si arrende e al 65' con Piccoli accorcia nuovamente. Nel finale doppia chance per i toscani per arrivare al pareggio con Croci prima e Mandragora poi, senza fortuna. Davanti a 8200 spettatori presenti sugli spalti, di cui 300 tifosi viola, Fabio Grosso ha mandato in campo dal 1' una squadra disposta con il 4-3-3 con De Gea in porta, in difesa Dodo, Dragusin, Viery e Brescianini, quest'ultimo adattato vista l'assenza attualmente in rosa di esterni mancini. A centrocampo Oulai in regia, affiancato da Ndour e Atta, Kean punta centrale, e ai suoi lati Alex Jimenez e Gudmundsson. Nel secondo tempo spazio a tutti i componenti partiti dalla panchina, fra cui Fagioli a centrocampo, Comuzzo e Ranieri in difesa, e Piccoli in attacco. Prova complessivamente con più ombre che luci per i viola che hanno dimostrato di pagare ancora i carichi fisico-atletici delle prime due settimane di ritiro estivo. In evidenza però Oulai e Atta, palese le difficoltà sugli esterni offensivi, con Gudmundsson fuori posizione, così come Jimenez. Il programma della Fiorentina prevede per domani un'unica seduta di allenamento, sempre in terra inglese, con mercoledì prossimo un secondo test amichevole, questa volta contro il Watford.

Bologna, con l'Iraklis la prima vittoria di Tedesco Prima vittoria del pre-campionato estivo per il nuovo Bologna di Domenico Tedesco: nell'amichevole che ha chiuso questo pomeriggio il ritiro di Valles, in val Pusteria, i rossoblù si sono imposti per 2-0 sull'Iraklis, formazione neo promossa nella serie A greca allenata da Walter Mazzarri. Bologna in vantaggio con Thijs Dallinga: l'attaccante olandese sfrutta al minuto 6 un errore della difesa avversaria e al 13' della ripresa, su filtrante di Odgaard, viene steso in area a tu per tu con il portiere. È rigore, che Rowe trasforma. Dopo il ko (4-0) con l'Arminia Bielefeld e l'1-1 con l'Heidenheim, formazioni della serie B tedesca, arriva dunque il primo successo del pre-campionato. Tedesco ha insistito sul 4-3-3, partendo con Libra, El Azzouzi e Odgaard in mediana, aspettando i rientri in gruppo di Moro e Ferguson e rinforzi dal mercato. In difesa, a sinistra, prima uscita per il nuovo acquisto Alhassane, acquistato dal Real Oviedo.

Genoa, pari col Vicenza. Il Lecce fa lo stesso con l'NK Istra Pareggio per 2-2 per il Genoa in amichevole a Moena contro il Vicenza di Gallo, neopromosso in Serie B. Nel primo tempo i rossoblù di De Rossi passano con Amorim. Nella ripresa è Colombo a trasformare un rigore che vale il raddoppio. Ma la reazione dei biancorossi non si fa attendere e con Caferri e Alessio rimontano e ottengono un prestigioso pareggio finale. Termina con un pareggio per 2-2 la terza amichevole precampionato del Lecce nel ritiro di Bad Loipersdorf. Contro i croati dell'NK Istra, la formazione di Eusebio Di Francesco mostra segnali di crescita sul piano offensivo, ma viene raggiunta nel finale dopo essere riuscita a ribaltare lo svantaggio maturato nel primo tempo. I giallorossi partono con buon ritmo e costruiscono diverse occasioni, affidandosi soprattutto alle iniziative di Stulic, tra i piÃ¹ attivi nella prima frazione. Dopo alcune opportunità non concretizzate, è però l'NK Istra a sbloccare il risultato al 39', quando Jaganjac ribadisce in rete una respinta di Falcone dopo una conclusione di Frederiksen. Nella ripresa il Lecce cambia passo e trova il pareggio già al 50'. Stulic si procura un calcio di rigore e lo trasforma con freddezza dagli undici metri. La squadra di Di Francesco continua a spingere e completa la rimonta al 64' grazie a Maleh, bravo a sfruttare una respinta del portiere croato sulla conclusione di Esteban. Nel finale, quando la vittoria sembrava ormai vicina, un errore in fase difensiva permette ad Ahmeti di firmare il definitivo 2-2 con un pallonetto al minuto 85. Per il Lecce arrivano comunque indicazioni incoraggianti in vista del prosieguo della preparazione, con una squadra apparsa più brillante in fase offensiva rispetto alle due precedenti uscite estive, pur dovendo ancora migliorare nella gestione dei momenti decisivi della gara.