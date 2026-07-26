Hojlund e Giovane stendono la Carrarese: Allegri, prima vittoria col Napoli ma Vergara va ko

Il Napoli riscatta la sconfitta contro l' Arezzo battendo 2-0 la Carrarese , formazione di Serie B, nella seconda amichevole del ritiro di Dimaro: decidono le reti di Hojlund e Giovane nel primo tempo. Prima vittoria dunque per Allegri sulla panchina azzurra, seppur ovviamente in amichevole: il tecnico però è in apprensione per le condizioni di Vergara , infortunatosi nel finale.

Il racconto della partita

Allegri sceglie la difesa a 4 con Rrahmani e Marianucci centrali, Di Lorenzo e Spinazzola terzini davanti a Meret. In mezzo al campo Lobotka e Anguissa, con Vergara che si alza anche sulla trequarti a supporto di Hojlund: sugli esterni Politano e Giovane. Subito un legno a testa in avvio di gara: prima la traversa di Politano con il sinistro, sul ribaltamento di fronte palo di Abiuso dopo la deviazione di Marianucci. I campani la sbloccano al minuto 23: bella triangolazione tra Giovane e Vergara, quest'ultimo serve Hojlund favorito da un intervento goffo della difesa, con il danese che deposita in rete. Allo scadere del primo tempo ancora Vergara e Giovane protagonisti: il primo si procura un rigore, il secondo trasforma con freddezza.