Hojlund e Giovane stendono la Carrarese: Allegri, prima vittoria col Napoli ma Vergara va ko

Il Napoli riscatta la sconfitta contro l'Arezzo battendo 2-0 la Carrarese, formazione di Serie B, nella seconda amichevole del ritiro di Dimaro: decidono le reti di Hojlund e Giovane nel primo tempo. Prima vittoria dunque per Allegri sulla panchina azzurra, seppur ovviamente in amichevole: il tecnico però è in apprensione per le condizioni di Vergara, infortunatosi nel finale.
Il racconto della partita
Allegri sceglie la difesa a 4 con Rrahmani e Marianucci centrali, Di Lorenzo e Spinazzola terzini davanti a Meret. In mezzo al campo Lobotka e Anguissa, con Vergara che si alza anche sulla trequarti a supporto di Hojlund: sugli esterni Politano e Giovane. Subito un legno a testa in avvio di gara: prima la traversa di Politano con il sinistro, sul ribaltamento di fronte palo di Abiuso dopo la deviazione di Marianucci. I campani la sbloccano al minuto 23: bella triangolazione tra Giovane e Vergara, quest'ultimo serve Hojlund favorito da un intervento goffo della difesa, con il danese che deposita in rete. Allo scadere del primo tempo ancora Vergara e Giovane protagonisti: il primo si procura un rigore, il secondo trasforma con freddezza.
Nella ripresa Allegri inserisce Rafa Marin e Mazzocchi per Marianucci e Spinazzola. Ritmi più bassi, Meret salva su Cisse, poi c'è spazio a forze fresche tra cui Folorunsho e Cheddira, rientrati dai rispettivi prestiti, oltre a molti giovani. Al minuto 80 problemi al ginocchio sinistro per Vergara, che esce dolorante e a cui viene applicato il ghiaccio in panchina. Il Napoli non ha più cambi, per cui gioca gli ultimi minuti in 10 senza comunque rischiare troppo. Finisce dunque 2-0 per la squadra di Allegri, che riscatta il ko contro l'Arezzo. Il 5 agosto la prossima amichevole con l'Osasuna.