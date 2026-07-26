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La Lazio travolge la Flaminia Civita Castellana: perla di Rovella e sigillo di Zaccagni nel test a Formello

Seconda uscita estiva vincente per i biancocelesti di Gattuso, che superano nettamente il club di Serie D alternando due sistemi di gioco e mandando a segno sei marcatori diversi
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Dopo il successo contro la Primavera, per la Lazio anche il secondo test pre campionato porta in dote una vittoria. I biancocelesti di Gattuso, infatti, nella gara disputata a Formello hanno battuto 6-0 la Flaminia Civita Castellana. Ad aprire le marcature, nel primo tempo, Cancellieri dopo appena due minuti di gioco con Dele-Bashiru prima e Bordon poi a fissare il risultato sul 3-0 all'intervallo. Nella ripresa, alla quale ha assistito anche il presidente Claudio Lotito seduto vicino al ds Fabiani, ecco i gol di Ratkov, Rovella e Zaccagni su rigore a fissare il punteggio sul 6-0 finale. Adesso, per la Lazio, ci sarà una breve pausa con gli allenamenti che riprenderanno il 29 luglio, sempre a Formello, e le prossime amichevoli che vedranno i biancocelesti impegnati il 1 agosto contro l'Avellino, mentre il giorno seguente sfideranno l'Ascoli in trasferta.

Il Frosinone batte l'Ascoli

In un'amichevole disputata allo stadio "Manlio Scopigno" di Rieti, il Frosinone si è imposto per 1-0 sull'Ascoli in una sfida tra due squadre neopromosse: i ciociari in A, i bianconeri in B. A decidere il match la rete di Colley al 17' della ripresa.

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