La Lazio travolge la Flaminia Civita Castellana: perla di Rovella e sigillo di Zaccagni nel test a Formello

Dopo il successo contro la Primavera, per la Lazio anche il secondo test pre campionato porta in dote una vittoria. I biancocelesti di Gattuso, infatti, nella gara disputata a Formello hanno battuto 6-0 la Flaminia Civita Castellana. Ad aprire le marcature, nel primo tempo, Cancellieri dopo appena due minuti di gioco con Dele-Bashiru prima e Bordon poi a fissare il risultato sul 3-0 all'intervallo. Nella ripresa, alla quale ha assistito anche il presidente Claudio Lotito seduto vicino al ds Fabiani, ecco i gol di Ratkov, Rovella e Zaccagni su rigore a fissare il punteggio sul 6-0 finale. Adesso, per la Lazio, ci sarà una breve pausa con gli allenamenti che riprenderanno il 29 luglio, sempre a Formello, e le prossime amichevoli che vedranno i biancocelesti impegnati il 1 agosto contro l'Avellino, mentre il giorno seguente sfideranno l'Ascoli in trasferta.