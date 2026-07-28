Il VAR che arbitra e ferma il gioco per ore deve finire: Rosetti distrugge il protocollo Rocchi

Mentre il dibattito attorno all'Italia monopolizza l'informazione sportiva, arriva una novità importante e decisiva da parte della Uefa per quanto riguarda gli arbitraggi e l'utilizzo del VAR. Una serie di sottolineature chiare e che bocciano senza appello la gestione Rocchi del VAR portata avanti in questi anni in Serie A. I responsabili del settore arbitrale delle 55 federazioni calcistiche nazionali europee hanno partecipato a un incontro in videoconferenza con i vertici arbitrali della UEFA. Alla riunione, che ha visto anche la presenza di un rappresentante dell'IFAB, si è discusso soprattutto delle più recenti modifiche apportate alle regole, con l'obiettivo di favorire un'applicazione e un'interpretazione sempre più coerenti sia all'interno delle competizioni nazionali sia in quelle internazionali. Il tutto anche e soprattutto per ciò che concerne l'utilizzo del VAR, che non deve arbitrare le partite. A presiedere la riunione Roberto Rosetti, direttore arbitrale della UEFA, che ha dichiarato: "Il fatto che tutte le 55 federazioni nazionali e la Uefa abbiano concordato le linee guida per un approccio più uniforme all'applicazione delle Regole del Gioco, rappresenta una tappa significativa. Ciò contribuirà a migliorare la comprensione delle decisioni arbitrali da parte di giocatori, club, tifosi e di tutti gli altri stakeholders. Per la popolarità del calcio è fondamentale eliminare ogni dubbio dal gioco e garantire che le Regole siano applicate con chiarezza".