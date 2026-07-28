Il VAR che arbitra e ferma il gioco per ore deve finire: Rosetti distrugge il protocollo Rocchi

Mentre il dibattito attorno all'Italia monopolizza l'informazione sportiva, arriva una novità importante e decisiva da parte della Uefa per quanto riguarda gli arbitraggi e l'utilizzo del VAR. Una serie di sottolineature chiare e che bocciano senza appello la gestione Rocchi del VAR portata avanti in questi anni in Serie A. I responsabili del settore arbitrale delle 55 federazioni calcistiche nazionali europee hanno partecipato a un incontro in videoconferenza con i vertici arbitrali della UEFA. Alla riunione, che ha visto anche la presenza di un rappresentante dell'IFAB, si è discusso soprattutto delle più recenti modifiche apportate alle regole, con l'obiettivo di favorire un'applicazione e un'interpretazione sempre più coerenti sia all'interno delle competizioni nazionali sia in quelle internazionali. Il tutto anche e soprattutto per ciò che concerne l'utilizzo del VAR, che non deve arbitrare le partite. A presiedere la riunione Roberto Rosetti, direttore arbitrale della UEFA, che ha dichiarato: "Il fatto che tutte le 55 federazioni nazionali e la Uefa abbiano concordato le linee guida per un approccio più uniforme all'applicazione delle Regole del Gioco, rappresenta una tappa significativa. Ciò contribuirà a migliorare la comprensione delle decisioni arbitrali da parte di giocatori, club, tifosi e di tutti gli altri stakeholders. Per la popolarità del calcio è fondamentale eliminare ogni dubbio dal gioco e garantire che le Regole siano applicate con chiarezza".
"Il VAR non deve arbitrare le partite"! Altro che protocollo Rocchi
Il tema centrale è stato proprio la necessità di uniformare il ricorso al Video Assistant Referee (VAR). In seguito agli ultimi aggiornamenti apportati dall'IFAB al protocollo VAR, sono state fornite indicazioni molto chiare e dettagliate sull'interpretazione dei casi di "scambio d'identità", nel pieno rispetto dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 34 dell'IFAB. È stato inoltre ribadito che il VAR deve intervenire esclusivamente in presenza di un errore "chiaro ed evidente", ovvero quando una decisione dell'arbitro risulta manifestamente sbagliata oppure quando un episodio decisivo non è stato rilevato sul terreno di gioco. Il VAR, infatti, non deve "arbitrare la partita", ma rappresentare uno strumento di supporto per gli ufficiali di gara, che restano i principali responsabili del processo decisionale. Proprio per questo motivo, revisioni eccessivamente lunghe e dettagliate vengono considerate spesso un'indicazione del fatto che la decisione iniziale non fosse chiaramente errata e dovranno quindi essere ridotte al minimo. Quindi un netto cambio rispetto a quanto visto recentemente, soprattutto in Italia.
In sostanza, dunque, è stato stabilito come l'atteggiamento debba essere profondamente diverso rispetto a quanto visto in Serie A: ricordiamo le parole di Rocchi durante Open VAR, quando affermò l'inesistenza di un protocollo VAR e la sua direttiva di utilizzare il VAR ogni volta si rendesse necessario, deviando completamente dalle regole e facendo in modo che si arbitrasse praticamente da Lissone (con la quasi totalità delle chiamate VAR accettare dall'arbitro anche se contrario). Lissone, tristemente noto alle cronache della giustizia ordinaria e ora sportiva per le indiscrezioni sul codice non verbale per guidare le chiamate al direttore di gara (il celebre 'gioca jouer'). Insomma, a partire dalla prossima stagione si va verso una direzione totalmente opposta rispetto a quanto visto nelle ultime -e discusse- stagioni di Serie A.
Regole, cosa dovrà cambiare
Nel corso dell'incontro è stato confermato il sostegno alle modifiche introdotte dall'IFAB per la stagione 2026/27. Gli emendamenti sono stati studiati per rendere più rapide le riprese del gioco, proteggere l'integrità delle partite e limitare le perdite di tempo superflue, senza ovviamente compromettere lo spettacolo in campo. Le nuove disposizioni intervengono sulle principali situazioni che rallentano il gioco, come rinvii dal fondo, rimesse laterali, sostituzioni e gestione degli infortuni, con l'obiettivo di aumentare il tempo effettivo di gioco. Agli arbitri sarà quindi richiesto di applicare le nuove norme con la massima coerenza e rigore. Nella parte conclusiva della riunione è stata evidenziata anche l'importanza di rinsaldare il protocollo di collaborazione tra capitani e arbitri, con l'obiettivo di rendere più forte il rispetto nei confronti degli ufficiali di gara. L'iniziativa prenderà come riferimento il modello già adottato con successo durante UEFA EURO 2024. Infine, è stato annunciato che nelle prossime settimane verranno presentate ulteriori misure e iniziative finalizzate a fornire indicazioni sempre più precise, favorendo un'applicazione uniforme delle Regole del Gioco e del protocollo VAR in tutto il calcio europeo.
I due casi al Mondiale: giusti ma... sbagliati
In particolare nel corso dell'ultimo Mondiale si sono verificati due episodi di simulazione inizialmente non rilevati sul terreno di gioco e poi corretti attraverso l'intervento del VAR. Il primo è avvenuto durante la fase a gironi nella sfida tra Stati Uniti e Paraguay, quando l'arbitro Danny Makkelie aveva ammonito lo statunitense Tim Ream per un presunto sgambetto ai danni di Miguel Almirón. Dopo la revisione al monitor, il cartellino giallo venne invece mostrato al giocatore paraguaiano per simulazione. Una dinamica analoga si è verificata anche nella sfida tra Argentina e Svizzera, con Leandro Paredes inizialmente ammonito per un intervento su Embolo, salvo poi vedere il provvedimento revocato dopo il controllo del VAR, che portò all'ammonizione dello svizzero, già sanzionato in precedenza. Secondo quanto precisato nessuno dei due episodi avrebbe dovuto essere oggetto di revisione. Sebbene le decisioni finali siano state considerate corrette nel merito, sono state raggiunte attraverso una procedura che il regolamento vigente non contempla.
Mentre il dibattito attorno all'Italia monopolizza l'informazione sportiva, arriva una novità importante e decisiva da parte della Uefa per quanto riguarda gli arbitraggi e l'utilizzo del VAR. Una serie di sottolineature chiare e che bocciano senza appello la gestione Rocchi del VAR portata avanti in questi anni in Serie A. I responsabili del settore arbitrale delle 55 federazioni calcistiche nazionali europee hanno partecipato a un incontro in videoconferenza con i vertici arbitrali della UEFA. Alla riunione, che ha visto anche la presenza di un rappresentante dell'IFAB, si è discusso soprattutto delle più recenti modifiche apportate alle regole, con l'obiettivo di favorire un'applicazione e un'interpretazione sempre più coerenti sia all'interno delle competizioni nazionali sia in quelle internazionali. Il tutto anche e soprattutto per ciò che concerne l'utilizzo del VAR, che non deve arbitrare le partite. A presiedere la riunione Roberto Rosetti, direttore arbitrale della UEFA, che ha dichiarato: "Il fatto che tutte le 55 federazioni nazionali e la Uefa abbiano concordato le linee guida per un approccio più uniforme all'applicazione delle Regole del Gioco, rappresenta una tappa significativa. Ciò contribuirà a migliorare la comprensione delle decisioni arbitrali da parte di giocatori, club, tifosi e di tutti gli altri stakeholders. Per la popolarità del calcio è fondamentale eliminare ogni dubbio dal gioco e garantire che le Regole siano applicate con chiarezza".
"Il VAR non deve arbitrare le partite"! Altro che protocollo Rocchi
Il tema centrale è stato proprio la necessità di uniformare il ricorso al Video Assistant Referee (VAR). In seguito agli ultimi aggiornamenti apportati dall'IFAB al protocollo VAR, sono state fornite indicazioni molto chiare e dettagliate sull'interpretazione dei casi di "scambio d'identità", nel pieno rispetto dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 34 dell'IFAB. È stato inoltre ribadito che il VAR deve intervenire esclusivamente in presenza di un errore "chiaro ed evidente", ovvero quando una decisione dell'arbitro risulta manifestamente sbagliata oppure quando un episodio decisivo non è stato rilevato sul terreno di gioco. Il VAR, infatti, non deve "arbitrare la partita", ma rappresentare uno strumento di supporto per gli ufficiali di gara, che restano i principali responsabili del processo decisionale. Proprio per questo motivo, revisioni eccessivamente lunghe e dettagliate vengono considerate spesso un'indicazione del fatto che la decisione iniziale non fosse chiaramente errata e dovranno quindi essere ridotte al minimo. Quindi un netto cambio rispetto a quanto visto recentemente, soprattutto in Italia.
In sostanza, dunque, è stato stabilito come l'atteggiamento debba essere profondamente diverso rispetto a quanto visto in Serie A: ricordiamo le parole di Rocchi durante Open VAR, quando affermò l'inesistenza di un protocollo VAR e la sua direttiva di utilizzare il VAR ogni volta si rendesse necessario, deviando completamente dalle regole e facendo in modo che si arbitrasse praticamente da Lissone (con la quasi totalità delle chiamate VAR accettare dall'arbitro anche se contrario). Lissone, tristemente noto alle cronache della giustizia ordinaria e ora sportiva per le indiscrezioni sul codice non verbale per guidare le chiamate al direttore di gara (il celebre 'gioca jouer'). Insomma, a partire dalla prossima stagione si va verso una direzione totalmente opposta rispetto a quanto visto nelle ultime -e discusse- stagioni di Serie A.