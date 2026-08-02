All'Atalanta non basta Krstovic, Sarri ko contro il Feyenoord. Pari Cagliari a Berlino

Union Berlino-Cagliari 2-2

Il Cagliari chiude il ritiro estivo con un pareggio per 2-2 sul campo dell'Union Berlino. La formazione guidata da Fabio Pisacane accarezza a lungo la vittoria, grazie alle reti di Trepy e Mendy, ma nei minuti conclusivi subisce il ritorno dei tedeschi, trascinati dalla doppietta di Ansah. Dopo un primo tempo equilibrato e con poche occasioni da gol, i rossoblù cambiano marcia nella ripresa. A rompere l'equilibrio è Trepy, che al 49' sfrutta al meglio l'assist di Fazzini e supera il portiere con un elegante pallonetto. Il raddoppio arriva poco dopo la metà della seconda frazione, quando Mendy si mette in proprio, salta diversi avversari e firma il 2-0 con una conclusione precisa. Nel finale, però, l'Union Berlino aumenta l'intensità e riesce a rimettere in piedi la gara. Ansah accorcia le distanze di testa all'85' e, in pieno recupero, trova ancora il tempo per siglare il definitivo 2-2, sempre con un colpo di testa. Nei minuti conclusivi entrambe le squadre sfiorano anche il gol della vittoria, ma il risultato non cambia. Per il Cagliari si chiude così l'ultimo test precampionato con indicazioni positive sul piano del gioco, ma anche con qualche rammarico per un successo sfumato proprio nelle battute finali.