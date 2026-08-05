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Speciale Aperimercato post Chelsea-Juventus: seguilo su Tuttosport

Appuntamento alle 15:30 sul nostro canale YouTube: l’analisi dell’amichevole e tutte le ultime novità dal mondo bianconero
2 min

Appuntamento speciale oggi sul canale YouTube di Tuttosport. Al termine di Chelsea-Juventus, riflettori puntati su Aperimercato, la diretta dedicata all'analisi della partita e a tutte le ultime novità dal mondo bianconero. Un'occasione per rivivere il test internazionale della squadra e approfondire i temi che accompagneranno la Juventus verso l'inizio della nuova stagione.  

L'appuntamento è alle 15.30 sul canale YouTube di Tuttosport. In studio analizzeremo la prestazione dei bianconeri con pagelle, top e flop, le dichiarazioni dei protagonisti e tutte le indicazioni arrivate dal campo. Non mancherà poi il consueto focus sul mercato, con gli ultimi aggiornamenti sulle trattative che coinvolgono la Juventus.

Juve-Chelsea, tutto sul big match di Hong Kong 

Direttamente da Hong Kong sarà collegato il nostro Stefano Lanzo, che racconterà il clima del post partita, le impressioni raccolte sul posto, le parole dei protagonisti e tutti i retroscena della tournée asiatica. Un collegamento esclusivo per vivere da vicino l'atmosfera della sfida e conoscere in tempo reale le ultime notizie che arrivano dal quartier generale bianconero.

Partecipare è semplicissimo: basta andare su questo link, iscriversi al canale YouTube di Tuttosport e collegarsi alle 15.30. La chat sarà aperta per tutta la diretta: inviate le vostre domande, commentate la partita insieme ai nostri giornalisti e seguite tutti gli aggiornamenti sul mercato della Juventus.

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