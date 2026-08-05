Politano e Lucca regalano la prima vittoria in terra d'Abruzzo a Massimiliano Allegri: il Napoli conquista un successo di prestigio contro l'Osasuna. Il tecnico livornese deve fare a meno di McTominay e Rafa Marin lasciati fuori per precauzione dopo alcuni problemi nella seduta mattutina di ieri. Al loro posto rispettivamente Folorunsho e Marianucci. Per il resto è la stessa formazione che aveva battuto la Carrarese nell'ultimo test in Trentino (2-0). Aspetta il Napoli gli spagnoli cercando di ripartire. Blocco basso e massima serenità nel cercare di rubare palla e correre in contropiede. Spinazzola a sinistra va veloce come un treno e crea molti vantaggi che non vengono concretizzati da Giovane. Al 27' l'ex Roma trova con il mancino un assist perfetto per Politano che dall'altra parte di sinistro mette il pallone in rete sotto la traversa: 1-0 con De Laurentiis sorridente a bordo campo. Si continua a spingere e lo stesso Politano dopo poco scheggia la parte alta della traversa su punizione. Prima del riposo Ruben Garcia sfiora il pareggio di testa. Nella ripresa Allegri lascia in campo solo Marianucci, Lobotka e Anguissa e cambia tutti. Lucca neanche si comincia e si becca un giallo al 2'. Al 7', però, su servizio di Anguissa si conquista spazio in area e di destro fa gol. L'Osasuna cerca di accorciare e ci riesce su rigore che realizza e si procura Budumir, in Italia con le maglie di Crotone e Sampdoria. Tanti i giovani in campo del Napoli che cominciano a divertirsi. Alisson Santos e Noa Lang duettano a meraviglia ma quando tirano in porta vengono ribattuti dalla difesa spagnola. Finisce 2-1 tra gli applausi dei tanti tifosi presenti sugli spalti del Patini. Sabato 8 agosto alle 21 ci sarà l'amichevole con il Celta Vigo, il 12 allo stesso orario contro i greci dell'Aris Salonicco, dopodiché l'esordio ufficiale a Marassi contro il Genoa sabato 22 agosto alle 20.45 nella prima di campionato.