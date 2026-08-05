Politano e Lucca regalano la prima vittoria in terra d'Abruzzo a Massimiliano Allegri: il Napoli conquista un successo di prestigio contro l'Osasuna. Il tecnico livornese deve fare a meno di McTominay e Rafa Marin lasciati fuori per precauzione dopo alcuni problemi nella seduta mattutina di ieri. Al loro posto rispettivamente Folorunsho e Marianucci. Per il resto è la stessa formazione che aveva battuto la Carrarese nell'ultimo test in Trentino (2-0). Aspetta il Napoli gli spagnoli cercando di ripartire. Blocco basso e massima serenità nel cercare di rubare palla e correre in contropiede. Spinazzola a sinistra va veloce come un treno e crea molti vantaggi che non vengono concretizzati da Giovane. Al 27' l'ex Roma trova con il mancino un assist perfetto per Politano che dall'altra parte di sinistro mette il pallone in rete sotto la traversa: 1-0 con De Laurentiis sorridente a bordo campo. Si continua a spingere e lo stesso Politano dopo poco scheggia la parte alta della traversa su punizione. Prima del riposo Ruben Garcia sfiora il pareggio di testa. Nella ripresa Allegri lascia in campo solo Marianucci, Lobotka e Anguissa e cambia tutti. Lucca neanche si comincia e si becca un giallo al 2'. Al 7', però, su servizio di Anguissa si conquista spazio in area e di destro fa gol. L'Osasuna cerca di accorciare e ci riesce su rigore che realizza e si procura Budumir, in Italia con le maglie di Crotone e Sampdoria. Tanti i giovani in campo del Napoli che cominciano a divertirsi. Alisson Santos e Noa Lang duettano a meraviglia ma quando tirano in porta vengono ribattuti dalla difesa spagnola. Finisce 2-1 tra gli applausi dei tanti tifosi presenti sugli spalti del Patini. Sabato 8 agosto alle 21 ci sarà l'amichevole con il Celta Vigo, il 12 allo stesso orario contro i greci dell'Aris Salonicco, dopodiché l'esordio ufficiale a Marassi contro il Genoa sabato 22 agosto alle 20.45 nella prima di campionato.
Ratkov e Zaccagni show: Lazio forza 4 contro l'Ostiamare
Percorso netto per la Lazio di Gennaro Gattuso. Dopo aver battuto Flaminia (6-0), Avellino (6-3) e Ascoli (2-1), a Formello i biancocelesti rifilano un netto 4-0 anche all'Ostiamare di Daniele De Rossi, proprietario e presidente del club di Serie C. Ottimi segnali per l'ex commissario tecnico della Nazionale in vista dell'esordio ufficiale che arriverà il 16 agosto alle 21.15 all'Olimpico contro il Mantova nel primo turno di Coppa Italia. Nell'ultima uscita amichevole, invece, i capitolini affronteranno allo Stirpe il Frosinone (domenica 9 agosto alle 20.45). Tornando al match, Gattuso deve fare a meno degli indisponibili Pellegrini, Nuno Tavares, Patric, Gigot, Cataldi e Isaksen ma dopo il primo brivido, con il palo colpito dall'Ostiamare con Tonin, vede i suoi passare in vantaggio con il colpo di testa di Ratkov sul corner battuto da Noslin. In chiusura di primo tempo, poi, è ancora il serbo a timbrare il cartellino con il destro che vale il raddoppio, la personale doppietta e il quinto centro in questo precampionato. Nella ripresa, poi, la Lazio arrotonda ancora il punteggio con Zaccagni che prima dal dischetto colpisce la traversa, poi sugli sviluppi dell'azione riesce a ribadire in rete di sinistro per la rete che vale il tris, e poi cala anche il poker con la doppietta del capitano biancoceleste che fissa il punteggio sul 4-0.
Sassuolo, che batosta contro il Celta Vigo
Continua il precampionato sotto tono del Sassuolo. Dopo il pareggio con la Folgore Caratese, la squadra di Alberto Aquilani perde 4-1 col Celta Vigo. Al 21' è una rete di Iago Aspas a sbloccare il risultato, ma al 57' c'è il pareggio del giovane Bakola. All'83' inizia lo show di Hugo Gonzalez che, dopo il rosso a Laurienté, realizza una tripletta in poco più di quattro minuti di gioco. Esordio dal primo minuto per l'ex Juve Adzic. Il Sassuolo tornerà in campo l'8 agosto per sfidare l'Augsburg.