Immobile dice addio al calcio: "Ho dato tutto". I numeri da record di una leggenda italiana

"È un momento difficile per me, è la fine di una bellissima parte della mia vita. Amo questo lavoro, davvero. Ho dato tutto il mio cuore. Ma voglio essere onesto con me stesso. Qui mi sono trovato benissimo con tutti, anche col nuovo allenatore, ma ora è il momento di passare un po' più di tempo con la mia famiglia. Mi hanno sempre supportato in questi 17 anni e ora loro hanno bisogno di me". Ciro Immobile ha annunciato così, ai suoi compagni al Paris FC, la decisione di ritirarsi dal calcio giocato. "Non siate tristi per me, è l'inizio di una nuova avventura, di nuovi progetti per il futuro", le parole dell'attaccante.