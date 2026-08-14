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Immobile dice addio al calcio: "Ho dato tutto". I numeri da record di una leggenda italiana

L'ex attaccante della Lazio appende gli scarpini al chiodo: "Voglio essere onesto con me stesso". Il Paris FC lo omaggia: "Giocatore eccezionale"
2 min
Immobile
Immobile dice addio al calcio: "Ho dato tutto". I numeri da record di una leggenda italiana© foto federico gaetano-ag aldo li

"È un momento difficile per me, è la fine di una bellissima parte della mia vita. Amo questo lavoro, davvero. Ho dato tutto il mio cuore. Ma voglio essere onesto con me stesso. Qui mi sono trovato benissimo con tutti, anche col nuovo allenatore, ma ora è il momento di passare un po' più di tempo con la mia famiglia. Mi hanno sempre supportato in questi 17 anni e ora loro hanno bisogno di me". Ciro Immobile ha annunciato così, ai suoi compagni al Paris FC, la decisione di ritirarsi dal calcio giocato. "Non siate tristi per me, è l'inizio di una nuova avventura, di nuovi progetti per il futuro", le parole dell'attaccante.

L'omaggio del Paris FC: "Ha segnato diverse generazioni"

Campione d'Europa con la Nazionale nel 2021, Scarpa d'Oro nel 2020 e quattro volte capocannoniere della Serie A, Immobile si ritira dopo oltre 650 partite disputate e più di 320 gol. "Ciro Immobile è una leggenda", ha scritto il Paris FC sui propri canali social. "Dopo 650 partite, oltre 320 gol e molteplici trofei nel suo palmarès, Ciro Immobile mette fine alla sua immensa carriera. Un giocatore eccezionale che ha segnato diverse generazioni". Ora per Immobile, che in carriera ha indossato le maglie di Siena, Grosseto, Pescara, Genoa, Torino, Borussia Dortmund, Siviglia, Lazio, Besiktas e Bologna, si apre un nuovo capitolo.

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