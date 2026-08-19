Open VAR, quale futuro per la trasmissione di Dazn: ecco perché non è ancora in palinsesto

Le funzioni interattive

Torna anche News Zone by Antenna, programma di informazione quotidiano pensato per affiancare le dirette sportive della piattaforma. Un format informativo, concepito specificamente per un pubblico streaming-first, che propone una panoramica sulle principali notizie italiane e internazionali e aggiornamenti dal mondo dello sport, dello spettacolo e della tecnologia, attraverso pillole informative e format di approfondimento. Inoltre, i tifosi del grande calcio potranno scoprire storie e documentari da tutto il mondo grazie alla library FIFA+ integrata solo su Dazn, e seguire in diretta su Radio TV Serie A rassegne stampa, approfondimenti e analisi tecniche, ogni giorno, dal mattino alla sera. Con il fischio d’inizio delle partite, i tifosi potranno accedere alla sezione Statistiche & Risultati per consultare in tempo reale, sul proprio smartphone direttamente su Dazn, gli aggiornamenti che arrivano dai campi, formazioni, prestazioni delle squadre e dei giocatori, e ricevere notifiche personalizzate. Prossimamente, inoltre, per offrire ai fantallenatori un’esperienza sempre più integrata e interattiva, su Dazn sarà possibile seguire in tempo reale anche gli aggiornamenti sui voti di Fantacalcio. La funzionalità Near Live Clips permetterà di rivivere, con un semplice tap e attraverso brevi filmati verticali, i momenti migliori e le emozioni del match direttamente dal cellulare, per tenersi aggiornati mentre la partita è in corso ma anche dopo il fischio finale, mentre la versione avanzata di FanZone trasformerà la visione delle partite in un'esperienza condivisa. Attraverso la live chat, i quiz, i sondaggi e i nuovi mini-game, i tifosi potranno commentare le partite in tempo reale, condividere le proprie emozioni per l’andamento del match attraverso le nuove reactions e contribuire, con la propria opinione, alle analisi condotte in studio dalla squadra di DAZN. Inoltre, si potrà personalizzare il proprio profilo scegliendo un avatar e commentare in diretta sotto il video che si sta guardando. Sempre disponibile anche Key Moments, la funzione di Dazn, e disponibile sia per eventi in diretta sia per la visione on-demand, che aiuta a individuare i momenti chiave della partita usando la barra di avanzamento. E se non si vogliono spoiler, basta spostare su ON o OFF l'interruttore 'Spoilers' visibile sullo schermo in basso a destra.