La Juve comanda, il Milan insidia l'Inter, Como penultimo: la classifica del tifo fa discutere

Italia sempre e saldamente a maggioranza bianconera, con un primato che vale quasi quanto il doppio della prima "inseguitrice" Inter. È quanto emerge dal report pubblicato da StageUp in collaborazione con Ipsos Doxa sulla composizione e distribuzione dei tifosi della Serie A. Una ricerca condotta per il 26º anno consecutivo e che riferita alla stagione 2025/26 restituisce il quadro dei sostenitori delle squadre della massima Serie, che nel complesso ha fatto registrare 25.6 milioni di appassionati per un aumento dello 0.32% rispetto alla stagione precedente (i fan rappresentano invece l'87.2% degli interessati alla Serie A e il 68.5% della popolazione italiana). A guidare il gruppo è la Juventus, che pur accusando una lieve contrazione del numero di tifosi per il secondo anno, si mantiene al comando con un bacino di fedelissimi pari a 7.741 milioni (-1.6%). Alle spalle della Vecchia Signora, l'Inter è insidiata dal Milan: i campioni d'Italia in carica vantano 4.275 milioni di tifosi (+2.3%) contro i 3.976 milioni dei cugini rossoneri (+4.2%, maggiore aumento tra le prime 5 in graduatoria). I numeri della piazza milanese riportano dunque un margine di soli 300 mila tifosi tra le squadre di Oaktree e RedBird. In valori assoluti invece, la Juventus registra un vantaggio sull'Inter di 3.47 milioni di tifosi, rispetto ai 3.68 rilevato nell'annata 2024/2025. Rispetto al Milan invece, il report indica un distacco di poco più di 3.77 milioni, che riflette la contrazione del popolo bianconero rispetto agli oltre 4 milioni di tifosi in più di quelli del Diavolo conteggiati nell'annata precedente.