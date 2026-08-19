La Juve comanda, il Milan insidia l'Inter, Como penultimo: la classifica del tifo fa discutere

Italia sempre e saldamente a maggioranza bianconera, con un primato che vale quasi quanto il doppio della prima "inseguitrice" Inter. È quanto emerge dal report pubblicato da StageUp in collaborazione con Ipsos Doxa sulla composizione e distribuzione dei tifosi della Serie A. Una ricerca condotta per il 26º anno consecutivo e che riferita alla stagione 2025/26 restituisce il quadro dei sostenitori delle squadre della massima Serie, che nel complesso ha fatto registrare 25.6 milioni di appassionati per un aumento dello 0.32% rispetto alla stagione precedente (i fan rappresentano invece l'87.2% degli interessati alla Serie A e il 68.5% della popolazione italiana). A guidare il gruppo è la Juventus, che pur accusando una lieve contrazione del numero di tifosi per il secondo anno, si mantiene al comando con un bacino di fedelissimi pari a 7.741 milioni (-1.6%). Alle spalle della Vecchia Signora, l'Inter è insidiata dal Milan: i campioni d'Italia in carica vantano 4.275 milioni di tifosi (+2.3%) contro i 3.976 milioni dei cugini rossoneri (+4.2%, maggiore aumento tra le prime 5 in graduatoria). I numeri della piazza milanese riportano dunque un margine di soli 300 mila tifosi tra le squadre di Oaktree e RedBird. In valori assoluti invece, la Juventus registra un vantaggio sull'Inter di 3.47 milioni di tifosi, rispetto ai 3.68 rilevato nell'annata 2024/2025. Rispetto al Milan invece, il report indica un distacco di poco più di 3.77 milioni, che riflette la contrazione del popolo bianconero rispetto agli oltre 4 milioni di tifosi in più di quelli del Diavolo conteggiati nell'annata precedente.
Napoli ai piedi del podio. Boom Cagliari. Como penultimo
Ai piedi del podio si colloca invece il Napoli di Aurelio De Laurentiis, la cui quota tifosi registra un aumento per il secondo anno consecutivo con 3.079 milioni rilevati nell'ultimo report (+1.4%). Segue in graduatoria la Roma del Gruppo Friedkin, che accusa invece una leggera flessione: di 1.790 milioni il bacino giallorosso (-0.7%). Ben più grave la contrazione dei tifosi della Fiorentina, reduce dalle fatiche dell'ultima stagione disputata interamente sull'orlo della retrocessione - crisi che ha allargato le crepe fra pubblico Viola e società - e che conta ora 655 mila sostenitori (-6.6%).
Il premio per la miglior crescita percentuale va al Cagliari, che sorprende i sondaggi con un aumento del 10.01% per un totale di 642 mila tifosi. Una crescita che vale il settimo posto e il sorpasso sulla Lazio, scesa a quota 633 mila (-2.5%). Questi i dati delle altre tifoserie: nono posto Atalanta - 419 mila (+0.9%); decimo posto Torino - 415mila (+1.5%); poi a seguire Bologna 397 mila (-2%); Lecce - 355 mila (+4.1%); Genoa - 318 mila (-4.5%); Udinese - 198 mila (+3.1%); Parma - 139 mila (9.5%); Como - 138 mila (2.2%); Sassuolo - 85 mila (dato stimato).