"Cosa rischia la Juve", Arbitropoli sotto il tappeto di Chinè e tutti felici: squadra che vince...

Cambiare qualcosa, poco, anzi pochissimo (una persona, Rocchi, quello cui rompevano a bestia su arbitri graditi e sgraditi) per non cambiare nulla. Resta tutto invariato in campo, con l'Inter nettamente sopra le altre e perfino rinforzata, le altre a inseguire, la Juve un po' in affanno a fine mercato come capita da qualche anno, visto che senza cessioni è dura rinforzarsi sul serio e colmare un gap che a tratti sembra invece allargarsi. È rimasto pure Bastoni, ricordate? Quello che per i troppi fischi era ormai addirittura costretto a fuggire dal Paese, secondo una delle diverse tragicomiche campagne mediatiche che ci tocca subire periodicamente.