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Inter-Monza, probabili formazioni e diretta. Dove vederla in tv e streaming

I campioni d'Italia in carica ospitano i brianzoli di Juric per la prima giornata di campionato
3 min
InterMonzaSerie A

L'Inter taglia il nastro alla nuova stagione. I campioni d'Italia in carica tornano in campo a San Siro per contendere al Monza la prima giornata di campionato. Un appuntamento che vedrà la formazione di Chivu indossare una veste molto diversa da quella dello scorso anno, considerati i tanti addii fra titolari e riserve: vedi tra gli altri SommerDumfries, Acerbi, Darmian, De Vrij e Frattesi. Di contro, il tecnico nerazzurro ha accolto alla Pinetina i nuovi rinforzi tra cui Provedel e i britannici Stones, Spence e Jones (per cui si attende la firma). Dall'altra parte del campo ci sono ora i brianzoli di Juric - tra cui l'ex nerazzurro Akinsamiro, che già è stato anticipato non ci sarà per febbre - reduci dal debutto stagionale vincente in Coppa Italia (3-0 all'Avellino) ma in completa emergenza. Il calendario vede poi Inter e Monza impegnate rispettivamente contro Cagliari (30/08, Unipol Domus) e Udinese (29/08, Brianteo).

Inter-Monza: dove e quando vederla

L'incontro tra le formazioni di Chivu e Juric è in programma alle ore 18.30 di sabato 22 agosto presso San Siro. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn e in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214).

Segui Inter-Monza sul nostro sito.

Inter-Monza: le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; L.Martinez, Esposito. Allenatore: Chivu.

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Kouadio, Delli Carri, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Mout, Mangas; Colpani, Cutrone; Varela. Allenatore: Juric.

Arbitro: Marinelli (Tivoli); Assistenti: Di Gioia-Palermo; Quarto uomo: Di Marco; Var: Gariglio; Ass. Var.: Marini.

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