Inter-Monza, probabili formazioni e diretta. Dove vederla in tv e streaming

L'Inter taglia il nastro alla nuova stagione. I campioni d'Italia in carica tornano in campo a San Siro per contendere al Monza la prima giornata di campionato. Un appuntamento che vedrà la formazione di Chivu indossare una veste molto diversa da quella dello scorso anno, considerati i tanti addii fra titolari e riserve: vedi tra gli altri Sommer, Dumfries, Acerbi, Darmian, De Vrij e Frattesi. Di contro, il tecnico nerazzurro ha accolto alla Pinetina i nuovi rinforzi tra cui Provedel e i britannici Stones, Spence e Jones (per cui si attende la firma). Dall'altra parte del campo ci sono ora i brianzoli di Juric - tra cui l'ex nerazzurro Akinsamiro, che già è stato anticipato non ci sarà per febbre - reduci dal debutto stagionale vincente in Coppa Italia (3-0 all'Avellino) ma in completa emergenza. Il calendario vede poi Inter e Monza impegnate rispettivamente contro Cagliari (30/08, Unipol Domus) e Udinese (29/08, Brianteo).