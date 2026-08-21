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Genoa-Napoli: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Gli uomini di Allegri scendono in campo al Ferraris per contendere ai grifoni di De Rossi la prima giornata di campionato
3 min
GenoanapoliSerie A

Ricomincio da Allegri. Fallita la missione Champions e caduto sotto i copi di Cardinale, l'ex tecnico della Juve riparte ora dal Napoli, una delle piazze che più lo hanno osteggiato durante i suoi due cicli a Torino. Ma a scendere in campo al Ferraris non è solo il Napoli di Allegri, ma anche quello dell'altro ex bianconero Manna, che a Castel Volturno ha trattenuto a mezzo di riscatti Alisson Santos, Hojlund, Milinkovic Savic e per ultimo rilevato in prestito l'esterno del Catanzaro Favasuli. Una formazione che può ambire al ruolo di anti-Inter e che taglierà il nastro alla stagione contro la formazione di De Rossi, che dopo aver centrato senza troppi inciampi l'obiettivo salvezza punta ora a navigare anzitutto acque più serene di quelle della scorsa stagione. La prossima giornata vederà Napoli e Genoa impegnati rispettivamente contro Como (30/08, Maradona) e Lazio (30/08, Olimpico).

Genoa-Napoli: dove e quando vederla

L'incontro tra le formazioni di De Rossi e Allegri è in programma alle ore 20.45 di sabato 22 agosto presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv su Sky Sport Calcio (202) e in streaming sulle piattaforme Now e Dazn.

Segui Genoa-Napoli sul nostro sito.

Genoa-Napoli: le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Otoa Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Ellertsson, Baldanzi, Mitaj; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Di Bello (Brindisi); Assistenti: Rossi-Dei Giudici; Quarto uomo: Manganiello; Var: Meraviglia; Ass. Var.: Cosso.

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