Genoa-Napoli: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Ricomincio da Allegri. Fallita la missione Champions e caduto sotto i copi di Cardinale, l'ex tecnico della Juve riparte ora dal Napoli, una delle piazze che più lo hanno osteggiato durante i suoi due cicli a Torino. Ma a scendere in campo al Ferraris non è solo il Napoli di Allegri, ma anche quello dell'altro ex bianconero Manna, che a Castel Volturno ha trattenuto a mezzo di riscatti Alisson Santos, Hojlund, Milinkovic Savic e per ultimo rilevato in prestito l'esterno del Catanzaro Favasuli. Una formazione che può ambire al ruolo di anti-Inter e che taglierà il nastro alla stagione contro la formazione di De Rossi, che dopo aver centrato senza troppi inciampi l'obiettivo salvezza punta ora a navigare anzitutto acque più serene di quelle della scorsa stagione. La prossima giornata vederà Napoli e Genoa impegnati rispettivamente contro Como (30/08, Maradona) e Lazio (30/08, Olimpico).